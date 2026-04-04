నింగి నుంచి నెలవంకలా భూమి- 'ఆర్టెమిస్ II' కెమెరాకు చిక్కిన అరోరా కాంతులు

భూ కక్ష్యను వీడి చంద్రుడి దిశగా పయనమైన వ్యోమగాములు పుడమికి సంబంధించిన అద్భుతమైన దృశ్యాలను తమ కెమెరాలో బంధించారు. అవి ఎలా ఉన్నాయో మనం కూడా చూసేద్దామా మరి?

A view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from one of the Orion spacecraft’s window after completing the translunar injection burn on April 2, 2026. The image features two auroras (top right and bottom left) and zodiacal light (bottom right) is visible as the Earth eclipses the Sun. (Photo Credit- NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 12:00 PM IST

Cape Canaveral: ఆర్టెమిస్ II వ్యోమగాములు చంద్రుడికి చేరువవుతున్న తరుణంలో, మన నీలి గ్రహపు అద్భుత సౌందర్యాన్ని తమ కెమెరాల్లో బంధించారు. వ్యోమగాముల బృందం పంపిన తొలి చిత్రాలను నాసా శుక్రవారం విడుదల చేసింది. దాదాపు 53 ఏళ్ల తర్వాత (1972లో అపోలో 17 తర్వాత) మరోసారి మానవుడు చంద్రుడిని చేరుకునేందుకు పయనమైన రోజున్నర తర్వాత ఈ ఛాయాచిత్రాలు అందాయి.

A view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II commander Reid Wiseman from one of the Orion spacecraft’s four main windows after completing the translunar injection burn on April 2, 2026. (Photo Credit- NASA)

కమాండర్ రీడ్ వైస్‌మన్ తీసిన మొదటి ఫొటోలో, క్యాప్సూల్ కిటికీలోంచి భూమి వంపు తిరిగిన భాగాన్ని చూడొచ్చు. రెండవ ఫొటోలో సముద్రాలపై తెల్లటి, సుడులు తిరుగుతున్న మేఘాల చారలతో కూడిన పూర్తి భూమి కనిపిస్తోంది. నాసా ప్రకారం, దాని మధ్యలో ఒక ఆకుపచ్చ అరోరా కూడా ప్రకాశిస్తోంది. వీటితో పాటు నింగి నుంచి నెలవంకలా దర్శనమిస్తున్న భూమికి సంబంధించిన మరో అద్భుత దృశ్యాన్ని కూడా నాసా పంచుకుంది.

వీటిపై NASA అన్వేషణ వ్యవస్థల విభాగ అధిపతి లేకేషా హాకిన్స్ మాట్లాడుతూ.. "మా నలుగురు మిత్రులు మినహా, మనమంతా ఈ చిత్రంలో ఉన్నామనేది చాలా గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుంది" అని అన్నారు. దీంతోపాటు ఈ మిషన్ అనుకున్నట్లుగానే సజావుగా సాగుతోందని ఆమె జోడించారు.

ఈ చారిత్రాత్మక "ఆర్టెమిస్ట్ 2" మిషన్​లో భాగంగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నాటికి వ్యోమగాములు భూమి నుంచి 110,000 మైళ్ల (180,000 కిలోమీటర్లు) దూరానికి పైగా చేరుకుని, జాబిల్లి దిశగా తమ ప్రయాణం కొనసాగించారు. ఈ బృందం ఇంకా మరో 150,000 మైళ్ల (240,000 కిలోమీటర్లు) దూరాన్ని అధిగమించాల్సి ఉంది. సోమవారం నాటికి తమ గమ్యాన్ని చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో వ్యోమగాములు శర వేగంగా దూసుకుపోతున్నారు.

నాసా తలపెట్టిన ఈ చారిత్రక యాత్రలో నలుగురు వ్యోమగాములు పాల్గొన్నారు. వారిలో రైడ్ వేజ్మెన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్ నాసాకు చెందిన వారు కాగా వీరితో పాటు కెనడాకు చెందిన జెరేమీ హెన్సెన్ కూడా ఈ యాత్రలో భాగమయ్యారు.

ఆర్టెమిస్ II​ క్రూ-మెంబర్ల పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:

  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

ఈ మిషన్​ కోసం చంద్రుని వద్దకు పయనమైన ఈ నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుని కక్ష్యలో పరిభ్రమించి, ఆపై ఒక "U-టర్న్" తీసుకుని, మధ్యలో ఎక్కడా ఆగకుండా నేరుగా భూమికి తిరిగి చేరుకునే విధంగా నాసా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. దీనిలో భాగంగా వ్యోమగాములు గురువారం రాత్రి, తమ వ్యోమనౌక ఓరియన్ ప్రధాన ఇంజిన్‌ను మండించి, తమకు నిర్దేశించిన పథం వెంబడి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ అంతరిక్ష నౌక "ఇంజిన్ బర్న్" (Engine Burn) ప్రక్రియ, వ్యోమగాములు భూ కక్ష్య నుంచి బయటకు వెళ్లి, చంద్రుడి దిశగా ముందుకు సాగడానికి అవసరమైన చోదక శక్తిని సమకూరుస్తుంది.

మిషన్ కంట్రోల్​ క్యాప్సూల్‌ను తిరిగి దిశానిర్దేశం చేసిన తర్వాత, ఉత్తర ధృవ కాంతుల(Northern Lights)తో సహా యావత్తు భూగోళం వ్యోమనౌక కిటికీలలో ఇమిడిపోయింది. "ఇది అత్యంత అద్భుతమైన క్షణం; అది మా నలుగురినీ ఒక్కసారిగా నిశ్చేష్టులను చేసింది" అని కమాండర్​ వైజ్‌మన్ వ్యాఖ్యానించారు.

