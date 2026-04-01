చంద్రుని చేరుకునే తరుణం ఆసన్నమైంది- 'ఆర్టెమిస్ II' కౌంట్​డౌన్ స్టార్ట్

అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా మరికొన్ని గంటల్లో "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్​ను ప్రయోగించనుంది. ప్రయోగ సమయం?, సిబ్బంది వివరాలు?, ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఎలా వీక్షించాలి? వంటి సమాచారం మీకోసం!

Artemis II | NASA's Historic Moon Mission Just Hours Away
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 1:28 PM IST

Hyderabad: నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్ II మిషన్‌ ప్రయోగానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ మిషన్​ను ఏప్రిల్ 1, 2026న సాయంత్రం 6:24 గంటలకు (EDT) లేదా ఏప్రిల్ 2, 2026న ఉదయం 3:54 గంటలకు (IST) ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమయింది. ఈ మిషన్ ద్వారా నాసా దాదాపు 53 సంవత్సరాల తర్వాత (1972 నాటి అపోలో 17 తర్వాత) చంద్రుడిపైకి మానవులను మరోసారి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

వాస్తవానికి ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఈ మిషన్​ను ప్రయోగించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇంధన లీకేజీలు, ఇతర సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. ఎట్టకేలకూ ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్​డౌన్ ప్రారంభమయింది. మిషన్​లో భాగంగా ఏప్రిల్ 2, 2026న ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో ముగ్గురు పురుషులు, ఒక మహిళ బయలుదేరనున్నారు.

In this photo provided by NASA, astronaut Charles M. Duke Jr. collects lunar samples at Station No. 1 during the first Apollo 16 extravehicular activity at the Descartes landing site, April 21, 1972. (Photo Credit- NASA via AP)

ఆర్టెమిస్ II​ క్రూ-మెంబర్లు, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:

In picture: Artemis II crew (Photo Credit- NASA)
  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

నాసా ఈ నలుగురు వ్యోమగాములను భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్ వ్యోమగాములను భూమి నుంచి 2,30,000 మైళ్లకు పైగా ఉన్న చంద్రుడి అత్యంత దూరపు బిందువు వద్దకు తీసుకువెళ్లి, తిరిగి "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో భూమికి వచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్​లో వ్యోమగాములు దాదాపు 10 రోజులు చంద్రుని చుట్టూ కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.

The Artemis II mission will take the astronauts over 230,000 miles from Earth at their farthest point, following a free-return path back to Earth. (Photo Credit- NASA)

ఈ స్పేస్ మిషన్​ను రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేసేందుకు వీలుగా నాసా ఇటీవలే "AROW"ని కూడా పరిచయం చేసింది. దీంతో భూమిపై నుంచే "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్‌ను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంకా NASA యాప్ "ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ" ట్రాకర్‌ ద్వారా ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Online, users can follow AROW to see where Orion and the Artemis II crew are in relation to the Earth and the Moon and follow Orion’s path during the mission. (Photo Credit- NASA)

ఈ మిషన్ ఎందుకు?: అన్నీ సవ్యంగా సాగితే ఈ మిషన్ చంద్రునిపై స్థిరమైన మానవ ఉనికిని స్థాపించాలనే నాసా ఆశయంలో కీలకమైన మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఇది భవిష్యత్తు మూన్​ మిషన్​లకు మార్గాన్ని సుగమం చేయడంతో పాటు అంగారక గ్రహానికి సిబ్బందితో కూడిన మిషన్‌కు పునాదిగా ఉంటుంది.

