చంద్రుని చేరుకునే తరుణం ఆసన్నమైంది- 'ఆర్టెమిస్ II' కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్
అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా మరికొన్ని గంటల్లో "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్ను ప్రయోగించనుంది. ప్రయోగ సమయం?, సిబ్బంది వివరాలు?, ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఎలా వీక్షించాలి? వంటి సమాచారం మీకోసం!
Published : April 1, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్ II మిషన్ ప్రయోగానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ మిషన్ను ఏప్రిల్ 1, 2026న సాయంత్రం 6:24 గంటలకు (EDT) లేదా ఏప్రిల్ 2, 2026న ఉదయం 3:54 గంటలకు (IST) ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమయింది. ఈ మిషన్ ద్వారా నాసా దాదాపు 53 సంవత్సరాల తర్వాత (1972 నాటి అపోలో 17 తర్వాత) చంద్రుడిపైకి మానవులను మరోసారి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
వాస్తవానికి ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఈ మిషన్ను ప్రయోగించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇంధన లీకేజీలు, ఇతర సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. ఎట్టకేలకూ ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమయింది. మిషన్లో భాగంగా ఏప్రిల్ 2, 2026న ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్లో ముగ్గురు పురుషులు, ఒక మహిళ బయలుదేరనున్నారు.
ఆర్టెమిస్ II క్రూ-మెంబర్లు, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:
- రీడ్ వైజ్మన్ (కమాండర్)
- విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
- క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
- జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
నాసా ఈ నలుగురు వ్యోమగాములను భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ వ్యోమగాములను భూమి నుంచి 2,30,000 మైళ్లకు పైగా ఉన్న చంద్రుడి అత్యంత దూరపు బిందువు వద్దకు తీసుకువెళ్లి, తిరిగి "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో భూమికి వచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్లో వ్యోమగాములు దాదాపు 10 రోజులు చంద్రుని చుట్టూ కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.
ఈ స్పేస్ మిషన్ను రియల్ టైమ్లో ట్రాక్ చేసేందుకు వీలుగా నాసా ఇటీవలే "AROW"ని కూడా పరిచయం చేసింది. దీంతో భూమిపై నుంచే "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్ను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంకా NASA యాప్ "ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ" ట్రాకర్ ద్వారా ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఈ మిషన్ ఎందుకు?: అన్నీ సవ్యంగా సాగితే ఈ మిషన్ చంద్రునిపై స్థిరమైన మానవ ఉనికిని స్థాపించాలనే నాసా ఆశయంలో కీలకమైన మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఇది భవిష్యత్తు మూన్ మిషన్లకు మార్గాన్ని సుగమం చేయడంతో పాటు అంగారక గ్రహానికి సిబ్బందితో కూడిన మిషన్కు పునాదిగా ఉంటుంది.