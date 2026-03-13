ETV Bharat / technology

నాసా "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్ లాంఛ్ తేదీ ఖరారు- ఎప్పుడంటే?

నాసా తన "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్​ను ఏప్రిల్ 1న ప్రయోగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Artemis II Mission: NASA targets April 1 to launch astronauts around the moon
Artemis II Mission: NASA targets April 1 to launch astronauts around the moon (Image Credit: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్​ లాంఛ్​ తేదీని ఖరారు చేసింది. తాజా రౌండ్ మరమ్మతుల పూర్తి అనంతరం, వచ్చే వారం ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్‌లోని హ్యాంగర్ నుంచి 322 అడుగుల (98 మీటర్లు) రాకెట్‌ను ప్రయోగించి తిరిగి ప్యాడ్‌కు చేరుకునేలా ప్లాన్​ చేశారు. ఈ ట్రయల్స్ విజయవంతమైతే ఏప్రిల్ 1 నాటికి ఈ మిషన్​ను ప్రయోగించనున్నట్లు ఏజెన్సీ ప్రకటించింది.

దాదాపు 53 సంవత్సరాల కిందట 1972 డిసెంబర్‌లో, "అపోలో 17" మిషన్ ద్వారా మానవులు చివరిసారిగా జాబిల్లిపై అడుగుపెట్టారు. తాజాగా నాసా తన "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్ ద్వారా చంద్రుడిపైకి మరోసారి మానవులను పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మిషన్​లో నలుగు వ్యోమగాములు పాల్గొంటున్నారు.

నాసా "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్​ క్రూ-మెంబర్లు, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:

In picture: Artemis II crew
In picture: Artemis II crew (Image Credit: NASA)
  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్​లో మానవులను భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్ వ్యోమగాములను భూమి నుంచి 2,30,000 మైళ్లకు పైగా ఉన్న చంద్రుడి అత్యంత దూరపు బిందువు వద్దకు తీసుకువెళ్లి, తిరిగి "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో భూమికి వస్తుంది. మిషన్​లో పాల్గొంటున్న నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో దాదాపు 10 రోజులు చంద్రుని చుట్టూ కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.

The Artemis II mission will take the astronauts over 230,000 miles from Earth at their farthest point, following a free-return path back to Earth.
The Artemis II mission will take the astronauts over 230,000 miles from Earth at their farthest point, following a free-return path back to Earth. (Image Credits: NASA)

వాస్తవానికి, ఆర్టెమిస్ II సిబ్బంది ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఈ మిషన్​ను ప్రయోగించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇంధన లీకేజీలు, స్పేస్ లాంఛ్​ సిస్టమ్ రాకెట్‌లోని సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో ఈ మిషన్​ను పలుమార్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. అన్నీ సవ్యంగా సాగితే చంద్రునిపై స్థిరమైన మానవ ఉనికిని స్థాపించాలనే నాసా ఆశయంలో ఈ మిషన్​ కీలకమైన మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఇది భవిష్యత్తు మూన్​ మిషన్​లకు మార్గాన్ని సుగమం చేయడంతో పాటు అంగారక గ్రహానికి సిబ్బందితో కూడిన నాసా డ్రీమ్​ మిషన్‌కు పునాదిగా ఉంటుంది.

మరోవైపు ఈ మిషన్​ను రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేసేందుకు వీలుగా నాసా ఇటీవలే "AROW"ని పరిచయం చేసింది. దీని సహాయంతో "ఆర్టెమిస్ II" అంతరిక్ష మిషన్‌ను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇంకా NASA యాప్ "ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ" ట్రాకర్‌ ద్వారా ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

TAGGED:

NASA ARTEMIS II LAUNCH DATE
ARTEMIS II CREW MEMBERS
NASA
ARTEMIS II
ARTEMIS II MISSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.