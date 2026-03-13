నాసా "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్ లాంఛ్ తేదీ ఖరారు- ఎప్పుడంటే?
నాసా తన "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్ను ఏప్రిల్ 1న ప్రయోగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Published : March 13, 2026 at 12:15 PM IST
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్ లాంఛ్ తేదీని ఖరారు చేసింది. తాజా రౌండ్ మరమ్మతుల పూర్తి అనంతరం, వచ్చే వారం ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్లోని హ్యాంగర్ నుంచి 322 అడుగుల (98 మీటర్లు) రాకెట్ను ప్రయోగించి తిరిగి ప్యాడ్కు చేరుకునేలా ప్లాన్ చేశారు. ఈ ట్రయల్స్ విజయవంతమైతే ఏప్రిల్ 1 నాటికి ఈ మిషన్ను ప్రయోగించనున్నట్లు ఏజెన్సీ ప్రకటించింది.
దాదాపు 53 సంవత్సరాల కిందట 1972 డిసెంబర్లో, "అపోలో 17" మిషన్ ద్వారా మానవులు చివరిసారిగా జాబిల్లిపై అడుగుపెట్టారు. తాజాగా నాసా తన "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్ ద్వారా చంద్రుడిపైకి మరోసారి మానవులను పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మిషన్లో నలుగు వ్యోమగాములు పాల్గొంటున్నారు.
నాసా "ఆర్టెమిస్ II" మిషన్ క్రూ-మెంబర్లు, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:
- రీడ్ వైజ్మన్ (కమాండర్)
- విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
- క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
- జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్లో మానవులను భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ వ్యోమగాములను భూమి నుంచి 2,30,000 మైళ్లకు పైగా ఉన్న చంద్రుడి అత్యంత దూరపు బిందువు వద్దకు తీసుకువెళ్లి, తిరిగి "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో భూమికి వస్తుంది. మిషన్లో పాల్గొంటున్న నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్లో దాదాపు 10 రోజులు చంద్రుని చుట్టూ కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.
వాస్తవానికి, ఆర్టెమిస్ II సిబ్బంది ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఈ మిషన్ను ప్రయోగించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇంధన లీకేజీలు, స్పేస్ లాంఛ్ సిస్టమ్ రాకెట్లోని సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో ఈ మిషన్ను పలుమార్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. అన్నీ సవ్యంగా సాగితే చంద్రునిపై స్థిరమైన మానవ ఉనికిని స్థాపించాలనే నాసా ఆశయంలో ఈ మిషన్ కీలకమైన మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఇది భవిష్యత్తు మూన్ మిషన్లకు మార్గాన్ని సుగమం చేయడంతో పాటు అంగారక గ్రహానికి సిబ్బందితో కూడిన నాసా డ్రీమ్ మిషన్కు పునాదిగా ఉంటుంది.
మరోవైపు ఈ మిషన్ను రియల్ టైమ్లో ట్రాక్ చేసేందుకు వీలుగా నాసా ఇటీవలే "AROW"ని పరిచయం చేసింది. దీని సహాయంతో "ఆర్టెమిస్ II" అంతరిక్ష మిషన్ను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇంకా NASA యాప్ "ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ" ట్రాకర్ ద్వారా ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.