చంద్రుడిని దాటి సరికొత్త చరిత్ర- జాబిల్లి అసలు రంగు బట్టబయలు!

ఆర్టెమిస్ II సిబ్బంది చంద్రుని చుట్టూ తమ ఏడు గంటల ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, మానవులు భూమి నుంచి చూడలేని చంద్రుడి ఆవలి వైపు భాగాలను వీక్షించారు.

Artemis ii Crew Begins Seven Hour Flyby of Moon Observes Far Side Parts Never Seen by Humans (Photo Credit- ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 2:30 PM IST

Hyderabad: అంతరిక్ష చరిత్రలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయం లిఖితమైంది. మానవుడు చంద్రుడిని దాటి సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టాడు. నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్ II" ఈ చారిత్రాత్మక ఘనత సాధించింది. ఈ మిషన్​లో భాగంగా వ్యోమగాములు చంద్రుని సమీపానికి చేరుకుని, చంద్రుడి చుట్టూ తమ 7 గంటల ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో మానవులు భూమి నుంచి చూడలేని చంద్రుడి ఆవలి వైపు భాగాలను వీక్షించారు. అయితే దీనికి ముందు, వ్యోమగాములు సుమారు 40 నిమిషాల పాటు భూమితో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయారు. ఇది అత్యంత సాధారణమైన విషయమే; ఎందుకంటే, చంద్రుని చీకటి భాగం (ఫార్ సైడ్) మీదుగా ప్రయాణించే సమయంలో చంద్రుడు రేడియో సిగ్నళ్లను అడ్డుకోవడం వల్ల భూమితో కమ్యూనికేషన్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోతుంది.

చరిత్రలోనే అత్యంత సుదూర రికార్డు: ఈ దశలో, వ్యోమగాములు చంద్రుని అవతలి వైపు భాగాలను తమ కళ్లతో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఈ చారిత్రక ప్రయాణంలో, ఆర్టెమిస్ II సిబ్బంది భూమి నుంచి అత్యంత సుదూర దూరాన్ని అధిగమించి ఒక సరికొత్త రికార్డును కూడా నెలకొల్పింది. ఇది 1970లో అపోలో 13 మిషన్ నెలకొల్పిన 248,655 మైళ్ల మునుపటి సుదూర రికార్డును అధిగమించింది. NASA తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​ భూమి నుంచి గరిష్ఠంగా సుమారు 252,756 మైళ్ల (4,06,771 కి.మీ) దూరాన్ని చేరుకుంది. తద్వారా మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత సుదూర ప్రయాణంగా ఇది నిలిచింది.

'చంద్రుడు గోధుమ రంగులో': చంద్రుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న సమయంలో వ్యోమగాములు ఒక కొత్త అంశాన్ని గమనించారు. సాధారణంగా మన భూమి నుంచి చూస్తే తెలుపు, బూడిద రంగులో కన్పించే చంద్రుడు ఇప్పుడు భిన్నంగా గోధుమ రంగులో కనిపిస్తున్నాడని నాసా వ్యోమగామి క్రిస్టినా కోచ్ తెలిపారు. అంతరిక్ష నౌక కిటికీల నుంచి కనిపిస్తున్న దృశ్యాలను ప్రస్తావిస్తూ "మనం చంద్రుడిని ఎంత ఎక్కువగా చూస్తే, అంత ఎక్కువగా గోధుమ రంగులో కనిపిస్తున్నాడు" అని పేర్కొన్నారు.

NASA బృందం ప్రకారం, ఈ విజిబుల్ కలర్ షేడ్స్ (బ్రౌన్, బ్లూ) చంద్రుని ఉపరితలం ఖనిజ కూర్పును, వయసును అర్థం చేసుకోవడంలో శాస్త్రవేత్తలకు అమూల్యమైనవి. వ్యోమగాములు తమ పరిశీలనలను పంపిస్తుండగా, చంద్రుని రహస్యాలను వెలికితీసే లక్ష్యంతో NASA శాస్త్రవేత్తల బృందం ఆ సమాచారం ఆధారంగా వారికి కొత్త సూచనలను, మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తోంది.

సూది రంధ్రాల వంటి బిలాలు, మిస్టీరియస్ 'రైనర్ గామా' ఆవిష్కరణ: ఈ యాత్రలో, నాసా (NASA) భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే మూన్ ల్యాండింగ్ మిషన్ల కోసం ల్యాండింగ్ ప్రదేశాలపై సిబ్బంది ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది "రైనర్ గామా". ఇది చంద్రుని ఉపరితలంపై కనిపించే ఒక విచిత్రమైన, ప్రకాశవంతమైన సుడిగుండం వంటి ఆకారం. ఇది ఏర్పడటం వెనుక ఉన్న కచ్చితమైన ప్రక్రియను వెలికితీయడానికి శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

దీంతోపాటు సిబ్బంది "గ్లుష్కో" అనే 27 మైళ్ల వెడల్పు గల బిలాన్ని కూడా పరిశీలించారు. ఈ బిలం నుంచి వెలువడే తెల్లని చారలు 500 మైళ్ల వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. చంద్రునిపై ఉన్న ఈ కొత్త, ప్రకాశవంతమైన బిలాలపై క్రిస్టినా కోచ్ ఓ అద్భుతమైన వివరణ అందించారు. చిన్నవి నుంచి పెద్దవి వరకు వివిధ పరిమాణాలలో ఉండే ఈ రంధ్రాలు, లోపలి నుంచి కాంతి చొచ్చుకువచ్చేందుకు వీలు కల్పించే, ఒక సన్నని సూదితో గుచ్చిన 'లాంప్‌షేడ్'ను పోలి ఉంటాయని ఆమె వర్ణించారు.

ట్రంప్ ఏమన్నారో తెలుసా?: మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణంలో అత్యంత సుదూర దూరం రికార్డును అధిగమించిన తర్వాత, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ జె. ట్రంప్ "ఆర్టెమిస్ II" వ్యోమగాములతో కాల్ చేసి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారిని "Modern-day Pioneers" (ఆధునిక కాలపు మార్గదర్శకులు)గా అభివర్ణించారు. ఇంకా "ఈ రోజు మీరు చరిత్ర సృష్టించి, అమెరికా మొత్తాన్ని గర్వపడేలా చేశారు" అని అన్నారు.

