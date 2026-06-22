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క్లాసిక్ టచ్​తో అప్రిలియా 'టువోనో 457' స్పెషల్ ఎడిషన్- ధర ఎంతంటే?

2006లో భారత రోడ్లను షేక్ చేసిన "టువోనో 1000R" లెగసీతో కొత్త "టువోనో 457 స్పెషల్ ఎడిషన్" మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ధర, ఇంజిన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Aprilia Tuono 457 Special Edition Launched At Rs 3.99 Lakh
Aprilia Tuono 457 Special Edition Launched At Rs 3.99 Lakh (Photo Credit- Aprilia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 10:39 AM IST

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Hyderabad: 2006లో భారత రోడ్లను షేక్ చేసిన లెజెండరీ 'టువోనో 1000R' మోడల్ గుర్తుందా? నాటి క్లాసిక్ క్రేజ్‌ను మళ్లీ కళ్లముందుకు తెస్తూ ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ అప్రిలియా ఇండియా, సరికొత్త "టువోనో 457 స్పెషల్ ఎడిషన్" (Aprilia Tuono 457 Special Edition) మోటార్‌సైకిల్‌ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. పాత తరం క్లాసిక్ లుక్‌తో పాటు సరికొత్త కంఫర్ట్ ఫీచర్లను జోడించి ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను రూపొందించారు.

చారిత్రాత్మక డిజైన్- సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్స్:

Tuono 457 Special Edition 'Puma Grey' Colour Version
Tuono 457 Special Edition 'Puma Grey' Colour Version (Photo Credit- Aprilia India)
  • క్లాసిక్ టచ్: లెజెండరీ '2006 Tuono 1000R' వైబ్ ఈ బైక్ గ్రాఫిక్స్, ఓవరాల్ డిజైన్‌లో కనిపిస్తుంది.
  • రెండు కొత్త లివరీలు: ఈ బైక్ ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన 'మాంబా బ్లాక్' (Mamba Black), 'ప్యూమా గ్రే' (Puma Grey) అనే రెండు సరికొత్త రంగుల్లో లభిస్తుంది.

కంఫర్ట్ పెంచే ఎర్గోనామిక్ మార్పులు:

  • రైడింగ్ పొజిషన్: లాంగ్ రైడ్స్‌లో సైతం అలసట లేకుండా ఉండేందుకు వీలుగా హ్యాండిల్‌బార్ ఎత్తును (Taller Handlebars) కాస్త పెంచారు.
  • మెరుగైన సీటు: సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో రైడర్‌కు మంచి సపోర్ట్ అందించేందుకు హై-రెసిలియన్స్ ఫోమ్‌తో కూడిన ప్రత్యేక సీటును అమర్చారు.
  • అడ్జస్టబుల్ లీవర్: రైడర్లు తమ చేతి వేళ్ల పొడవుకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకునేలా 'అడ్జస్టబుల్ బ్రేక్ లీవర్' సదుపాయాన్ని కల్పించారు.
  • సస్పెన్షన్ అప్‌డేట్స్: భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణాన్ని సుఖమయం చేయడానికి వీలుగా సస్పెన్షన్ స్ట్రోక్, కంప్రెషన్ డ్యాంపింగ్‌ను రీకాలిబ్రేట్ చేశారు.

టువోనో 457 స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, అప్రిలియా ఇందులో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. మునుపటి మోడల్​లో అందించిన అదే పాత 457 cc ప్యారలల్ ట్విన్ ఇంజిన్​నే అందించారు. ఇది 46.9 bhp పవర్, 43.5 Nm పీక్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

Tuono 457 Special Edition 'Mamba Black' Colour Version
Tuono 457 Special Edition 'Mamba Black' Colour Version (Photo Credit- Aprilia India)

ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ ఈ బైక్ ప్రారంభ ధరను రూ. 3.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

బుకింగ్ వివరాలు: దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన షోరూమ్‌లలో "టువోనో 457 స్పెషల్ ఎడిషన్" బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయని అప్రిలియా తెలిపింది.

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