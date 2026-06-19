ETV Bharat / technology

మిలిటరీ కామోఫ్లేజ్ డిజైన్‌తో అప్రిలియా 'ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్'- ధర ఎంతంటే?

అప్రిలియా తన "అప్రిలియా SR 125", "SR 175" స్పోర్టీ స్కూటర్లలో సరికొత్త 'ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్'ను తీసుకొచ్చింది. ఆకర్షణీయమైన మిలిటరీ కామోఫ్లేజ్ డిజైన్‌తో ఇవి మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి.

Aprilia SR Tribute Edition launched in India
Aprilia SR Tribute Edition launched in India (Photo Credit- Aprilia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ అప్రిలియా (Aprilia) తన ప్రముఖ స్పోర్టీ స్కూటర్లు అయిన "అప్రిలియా SR 125", "SR 175" మోడళ్లలో సరికొత్త "ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్" (Tribute Edition)ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ స్కూటర్లను ఆకర్షణీయమైన "కామోఫ్లేజ్ లివరీ" (Camo Livery/మిలిటరీ డిజైన్ రంగులు)తో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు. కొత్త కలర్ థీమ్ మినహా, ఈ స్కూటర్ల ఇంజిన్ లేదా ఇతర సాంకేతిక (Mechanical) పరంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 1.17 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

అప్రిలియా SR ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్‌లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: ఈ స్కూటర్ల విజువల్ డిజైన్ (లుక్స్) విషయానికి వస్తే, రెండింటిలోనూ మిలిటరీ గ్రీన్ బేస్ కలర్ (షేడ్) అందించారు. దీని ఫ్రంట్ అప్రాన్, సైడ్ ప్రొఫైల్‌పై ఎరుపు, పసుపు రంగుల పట్టీలు (గీతలు) ఉన్నాయి. ఇవి స్కూటర్‌కు ప్రీమియం మ్యాట్-ఫినిష్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Aprilia SR Tribute Edition
Aprilia SR Tribute Edition (Photo Credit- Aprilia India)

అదనంగా, ఈ రెండు స్కూటర్ల 14-అంగుళాల చక్రాలపై ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగు యాక్సెంట్ స్ట్రిప్స్ ఇచ్చారు. ఈ సరికొత్త కలర్ స్కీమ్ "అప్రిలియా SR 125" (Aprilia SR 125), "SR 175" (SR 175) రెండింటిలోనూ ఒకేలా ఉంటుంది.

అప్రిలియా SR ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: పైన చెప్పుకున్న విధంగా, ఈ రెండు స్కూటర్లలోనూ ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు చేయలేదు. అప్రిలియా SR 125 మోడల్ 124cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 10.6hp పవర్, 10.4Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరోవైపు, అధిక సామర్థ్యం కలిగిన అప్రిలియా SR 175 మోడల్ 174cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్​తో వస్తుంది. ఇది 13.2hp పవర్, 14.1Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

Aprilia SR Tribute Edition
Aprilia SR Tribute Edition (Photo Credit- Aprilia India)

అప్రిలియా SR ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్ ధర: ధరల విషయానికి వస్తే, అప్రిలియా SR 125 ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్, అప్రిలియా SR 175 ట్రిబ్యూట్ ఎడిషన్ ధరలు వరుసగా రూ. 1.17 లక్షలు, రూ. 1.24 లక్షలుగా ఉన్నాయి. అంటే కొత్త SR 125 ట్రిబ్యూట్ ధర సాధారణ మోడల్ కంటే సుమారు రూ. 3,000 ఎక్కువగా ఉండగా, కొత్త SR 175 ట్రిబ్యూట్ ధర సుమారు రూ. 2,000 ఎక్కువగా ఉంది.

TAGGED:

APRILIA SR TRIBUTE EDITION
APRILIA SR 125 TRIBUTE EDITION
SR 175 TRIBUTE EDITION PRICE
APRILIA SR 125 PRICE
APRILIA SR TRIBUTE EDITION LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.