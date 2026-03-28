యాపిల్​ నుంచి మరో 15 ఉత్పత్తులు- లిస్ట్​లో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే?

ఈ ఏడాది ఐఫోన్ 18 సహా మరో 15కి పైగా కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేసేందుకు యాపిల్ సిద్ధమవుతోంది: నివేదిక

With new chips, improved designs, and AI integration, Apple's upcoming products could elevate product performance and user experience to a new level.
With new chips, improved designs, and AI integration, Apple's upcoming products could elevate product performance and user experience to a new level. (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 3:47 PM IST

Hyderabad: ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే టెగ్ దిగ్గజం యాపిల్ పలు కీలక ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ ఏడాది ఇంకా మరికొన్ని ఉత్పత్తులను విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. నివేదికల ప్రకారం, యాపిల్ ఈ ఏడాది 15కు పైగా కొత్త పరికరాలను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో ఐఫోన్, మ్యాక్, ఐప్యాడ్, స్మార్ట్​హోమ్ విభాగాలకు చెందిన ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది విడుదల కానున్న యాపిల్ ఉత్పత్తుల జాబితాను ఇప్పుడు మనం పరిశీలిద్దాం.

యాపిల్ అప్​కమింగ్ ఉత్పత్తులు:

ఐఫోన్ 18 ప్రో: MacRumors నివేదిక ప్రకారం, ఈ పరికరంలో A20 ప్రో చిప్ ఉంటుందని అంచనా. డైనమిక్ ఐలాండ్ మునుపటి మోడళ్ల కంటే చిన్నదిగా ఉండవచ్చు. అదనంగా, కెమెరా కంట్రోల్ బటన్‌ను మరింత యూజర్-ఫ్రెండ్లీగా మార్చనున్నారు. సరికొత్త ఎరుపు రంగు ఆప్షన్‌ను కూడా పరిచయం చేయవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ ప్రమాణాలను గణనీయంగా పెంచే వేరియబుల్ అపెర్చర్ వంటి అధునాతన టెక్నాలజీలను కూడా ఈ కెమెరా కలిగి ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా, శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ ద్వారా వెబ్ బ్రౌజింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా చేర్చవచ్చు. అదనంగా, యాపిల్ తన సొంత C2 5G మోడెమ్‌నూ ఉపయోగించవచ్చు.

ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్: యాపిల్ తమ మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​ను 7.7-అంగుళాల లోపలి డిస్‌ప్లే, 5.3-అంగుళాల బయటి డిస్‌ప్లేతో తీసుకువస్తుందని అంచనా. దీని స్క్రీన్‌పై క్రీజింగ్ (ముడతలు) చాలా తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. యాపిల్ ఈసారి ఫేస్ IDకి బదులుగా టచ్ IDతో కూడిన పవర్ బటన్‌ వైపే మొగ్గుచూపొచ్చు. iOS 27 మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఆప్టిమైజ్ చేయచ్చని అంచనా.

యాపిల్ వాచ్​లు:

  • యాపిల్ వాచ్​ సిరీస్​ 12: ఈ అప్​కమింగ్ యాపిల్ వాచ్ సిరీస్​లో ఒక నూతన చిప్ ఉండనుంది. దీనిపై ఎటువంటి కచ్చితమైన సమాచారం అందుబాటులో లేనప్పటికీ, కంపెనీ దీని డిజైన్‌లో కూడా మార్పులు తీసుకురావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇందులో టచ్ IDని కూడా చేర్చే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
  • యాపిల్ వాచ్​ అల్ట్రా 4: ఈ మోడల్‌లో కూడా ఒక కొత్త చిప్, టచ్ ID ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఐప్యాడ్​లు

  • ఐప్యాడ్​ 12: ఈ మోడల్‌లో A16 చిప్ నుంచి A18 లేదా A19 చిప్‌కు అప్‌గ్రేడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ అప్​కమింగ్ ఐప్యాడ్ 12లో 'Apple Intelligence' మద్దతు కూడా జోడించొచ్చని భావిస్తున్నారు.
  • ఐప్యాడ్​ మిని: ఈ పరికరం A17 ప్రో చిప్‌ను అధిగమించి, A19 ప్రో లేదా A20 ప్రో చిప్‌తో రావచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది OLED డిస్‌ప్లే, వైబ్రేషన్-బేస్డ్ స్పీకర్లు, వాటర్-రెసిస్టెంట్ డిజైన్​తో రావచ్చు.

మ్యాక్​లు:

  • మ్యాక్​ స్టూడియో: ఈ మోడల్ M5 మ్యాక్స్, M5 అల్ట్రా చిప్‌లను కలిగి ఉండి, పనితీరును (Performance) తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళ్లవచ్చు.
  • మ్యాక్ మిని: యాపిల్ మ్యాక్​ మిని M5, M5 ప్రో చిప్‌లతో రానుందని భావిస్తున్నారు.
  • ఐమ్యాక్: కంపెనీ దీనిలో M5 చిప్‌తో పాటు, కొత్త రంగుల ఎంపికలను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.
  • మ్యాక్​బుక్ ప్రో (OLED): ఈ ఉత్పత్తి యాపిల్ చరిత్రలో ఒక కీలకమైన మార్పుకు నాంది పలకవచ్చు. ఇది OLED డిస్‌ప్లే, టచ్‌స్క్రీన్, డైనమిక్ ఐల్యాండ్, మరింత స్లిమ్ డిజైన్​తో వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. M6 ప్రో, M6 మ్యాక్స్ చిప్‌లు దీనిని మరింత శక్తివంతంగా మారుస్తాయి.

స్మార్ట్​హోమ్ పరికరాలు:

యాపిల్ TV: ఇందులో A17 ప్రో చిప్, Wi-Fi 7 మద్దతు కోసం N1 చిప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది పర్సనలైజ్డ్ 'సిరి' ఎక్స్​పీరియన్స్​ను కూడా అందించవచ్చు.

హోమ్‌పాడ్ మిని: ఈ మోడల్ మెరుగైన సౌండ్ క్వాలిటీ, కొత్త చిప్‌, Wi-Fi 7 మద్దతు, అలాగే కొత్త రంగుల ఎంపికలను అందించవచ్చు.

హోమ్‌పాడ్: ఈ పూర్తి స్థాయి మోడల్​లో కూడా మెరుగైన సిరి అనుభవాన్ని ఆశించవచ్చు.

హోమ్ హబ్: ఇది 6 నుంచి 7 అంగుళాల డిస్‌ప్లే, A18 చిప్‌తో కూడిన ఒక కొత్త స్మార్ట్ హోమ్ డివైజ్​గా ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు.

భద్రతా కెమెరా/సెన్సార్: యాపిల్ సొంత హోమ్​కిట్-ఎనేబుల్డ్ భద్రతా పరికరం కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఫేస్ ID డోర్​బెల్: ఈ స్మార్ట్ డోర్‌బెల్ Face ID, స్మార్ట్ లాక్ ఇంటిగ్రేషన్​తో రావచ్చు.

