యాపిల్ కొత్త సీఈఓగా జాన్ టెర్నస్- టిమ్ కుక్ స్థానంలో బాధ్యతలు స్వీకరణ!
యాపిల్ కొత్త బాస్ ‘జాన్ టెర్నస్- 4.6 ట్రిలియన్ల యాపిల్ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నడిపిస్తారో?
ఆపిల్ కొత్త సీఈఓ జాన్ టెర్నస్ (ఎడమ) మరియు ఆపిల్ మాజీ సీఈఓ టిమ్ కుక్ (కుడి). (Image Credits: Apple)
Published : September 1, 2026 at 5:53 PM IST
Apple New CEO : ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ కంపెనీ కొత్త సీఈఓగా జాన్ టెర్నస్ మంగళవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. టిమ్ కుక్ 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సారథ్యంలో ఐఫోన్కు వచ్చిన విపరీతమైన ప్రజాదరణ కారణంగా యాపిల్ కంపెనీ విలువ ఏకంగా 4.6 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ఈ కీలక సమయంలో ఆ దిగ్గజ కంపెనీ సారథ్య బాధ్యతలు జాన్ టెర్నస్ చేపట్టడం విశేషం.