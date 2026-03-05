ETV Bharat / technology

యాపిల్ చౌకైన ల్యాప్​టాప్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

భారతదేశంలో యాపిల్ అత్యంత చౌకైన ల్యాప్​టాప్​ "మ్యాక్‌బుక్ నియో" లాంఛ్ అయింది. దీనిలో కీలక ఫీచర్లు 13-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్​ప్లే, యాపిల్ A18 ప్రో చిప్‌సెట్​తో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.

MacBook Neo Launched in India
MacBook Neo Launched in India (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Hyderabad: యాపిల్ బుధవారం తన కొత్త బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ల్యాప్‌టాప్‌గా "మ్యాక్‌బుక్ నియో"ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ నియో 13-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 16 ప్రో", "ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్‌"లో అందించిన అదే యాపిల్ A18 ప్రో చిప్​సెట్​ను అందించారు. ఈ ల్యాప్​టాప్ నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది. మల్టీటచ్ ట్రాక్‌ప్యాడ్‌తో మ్యాజిక్ కీబోర్డ్, బయోమెట్రిక్ ప్రామాణీకరణ కోసం టచ్ ఐడిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్​తో 16 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తుందని యాపిల్ చెబుతోంది.

మ్యాక్‌బుక్ నియో వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 69,900

8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,900

అయితే విద్యార్థులు రూ. 10,000 ఎడ్యుకేషన్ డిస్కౌంట్‌తో "మ్యాక్‌బుక్ నియో"ను కొనుగోలు చేయవచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.

మ్యాక్‌బుక్ నియో వేరియంట్లుధరలుకలర్ ఆప్షన్లుఆఫర్లు
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ రూ. 69,900
  • బ్లష్
  • సిట్రస్
  • ఇండిగో
  • సిల్వర్
  • విద్యార్థులకు రూ. 10,000 ఎడ్యుకేషన్ డిస్కౌంట్‌
8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్రూ. 79,900

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.

MacBook Neo is Available in Four Colourways
MacBook Neo is Available in Four Colourways (Photo Credit- Apple)
  • బ్లష్
  • సిట్రస్
  • ఇండిగో
  • సిల్వర్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ నియో సేల్స్ మార్చి 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని ప్రీ-ఆర్డర్‌లు ఇప్పటికే అంటే నిన్నటి నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్‌సైట్, అధీకృత రిటైలర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

