యాపిల్ చౌకైన ల్యాప్టాప్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
భారతదేశంలో యాపిల్ అత్యంత చౌకైన ల్యాప్టాప్ "మ్యాక్బుక్ నియో" లాంఛ్ అయింది. దీనిలో కీలక ఫీచర్లు 13-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లే, యాపిల్ A18 ప్రో చిప్సెట్తో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.
Published : March 5, 2026 at 10:10 AM IST
Hyderabad: యాపిల్ బుధవారం తన కొత్త బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ల్యాప్టాప్గా "మ్యాక్బుక్ నియో"ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ నియో 13-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 16 ప్రో", "ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్"లో అందించిన అదే యాపిల్ A18 ప్రో చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ ల్యాప్టాప్ నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది. మల్టీటచ్ ట్రాక్ప్యాడ్తో మ్యాజిక్ కీబోర్డ్, బయోమెట్రిక్ ప్రామాణీకరణ కోసం టచ్ ఐడిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్తో 16 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని యాపిల్ చెబుతోంది.
మ్యాక్బుక్ నియో వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 69,900
8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,900
అయితే విద్యార్థులు రూ. 10,000 ఎడ్యుకేషన్ డిస్కౌంట్తో "మ్యాక్బుక్ నియో"ను కొనుగోలు చేయవచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.
- బ్లష్
- సిట్రస్
- ఇండిగో
- సిల్వర్
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ నియో సేల్స్ మార్చి 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇప్పటికే అంటే నిన్నటి నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్సైట్, అధీకృత రిటైలర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.