ETV Bharat / technology

యాపిల్ బ్యాక్-ఎండ్ కోడ్ లీక్: 4 క్రేజీ గ్యాడ్జెట్ల వివరాలు బయటకు!

యాపిల్​ బ్యాక్-ఎండ్ కోడ్ ద్వారా అప్​కమింగ్ ఐప్యాడ్ మిని, హోమ్‌పాడ్ మిని 2, యాపిల్ టీవీ 4K, ఐప్యాడ్ 12 వివరాలు బయటకు వచ్చాయని ప్రముఖ టెక్ వెబ్‌సైట్ MacRumors నివేదించింది.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యాపిల్ సంస్థకు చెందిన అంతర్గత కోడ్​ ద్వారా రాబోయే నాలుగు ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడయ్యాయని MacRumors నివేదించింది. కంపెనీ ఇటీవలే తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఐఫోన్ 18 సిరీస్, తొలి ఫోల్డబుల్ డివైజ్ 'ఐఫోన్ డుయో'ను అధికారికంగా విడుదల చేయగా, కొద్ది రోజులకే ఇప్పుడు ఈ సమాచారం బయటకు రావడం గమనార్హం

1. ఐప్యాడ్ మిని 8 (iPad Mini 8): లీక్ అయిన కోడ్ ప్రకారం, యాపిల్ తదుపరి తరం ఐప్యాడ్ మినిలో A20 ప్రో చిప్, కొత్త స్థానంలో అమర్చిన ఫ్రంట్ కెమెరా, కొత్త స్పీకర్ సిస్టమ్ ఉండనున్నాయి. ఈ పరికరం ఫ్రంట్ ప్యానెల్ చిత్రాలను పరిశీలిస్తే ల్యాండ్‌స్కేప్ ఓరియంటేషన్‌లో ఫ్రంట్ కెమెరా, డిస్‌ప్లే గ్లాస్ పైభాగంలో ఒక చిన్న కట్-అవుట్ కనిపిస్తాయి. వాల్యూమ్, పవర్ బటన్లు పరికరం పై అంచుననే కొనసాగనున్నాయి.

చిత్రంలో- A17 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో ఐప్యాడ్ మిని
చిత్రంలో- A17 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో ఐప్యాడ్ మిని (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

బ్లూమ్‌బెర్గ్‌కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ ప్రకారం, కొత్త ఐప్యాడ్ మినీలో వాటర్ రెసిస్టెన్స్ (నీటిని తట్టుకునే సామర్థ్యం)తో పాటు పూర్తిగా కొత్త వైబ్రేషన్-ఆధారిత స్పీకర్ వ్యవస్థ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పరికరం అక్టోబర్ చివరి నాటికి విడుదల కావచ్చు.

2. హోమ్​పాడ్ మిని 2 (HomePod Mini 2):

హోమ్​పాడ్ మిని 2 ప్రస్తుత మోడల్ డిజైన్‌నే కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇది ఆకుపచ్చ, గులాబీ, నీలం, తెలుపు, నలుపు అనే ఐదు రంగులలో లభించనుంది.

చిత్రంలో- హోమ్‌పాడ్ మిని
చిత్రంలో- హోమ్‌పాడ్ మిని (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

ఈ పరికరంలో కొత్త చిప్‌తో పాటు యాపిల్ Siri AIకి సపోర్ట్ కూడా ఉండొచ్చని సమాచారం. ఇది 2026 చివరి నాటికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

3. యాపిల్ TV 4K (4th Generation): మార్కెట్లోకి విడుదల కాని ఒక కొత్త యాపిల్ టీవీ 4K మోడల్‌కు సంబంధించిన చిత్రం తాజాగా బయటకు వచ్చింది. దీనిని బట్టి అతి త్వరలోనే ఈ డివైజ్ లాంఛ్ అవుతుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మోడల్ మాదిరిగానే ఇది కూడా అదే బాహ్య డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుందని, అయితే ప్రధాన మార్పులన్నీ అంతర్గతంగా (ఇంటర్నల్ అప్‌గ్రేడ్స్)నే ఉంటాయని ఆ ఇమేజ్ సూచిస్తోంది.

చిత్రంలో- యాపిల్ TV 4K (3rd Generation)
చిత్రంలో- యాపిల్ TV 4K (3rd Generation) (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

ఈ కొత్త యాపిల్ టీవీ A17 ప్రో చిప్ లేదా అంతకంటే కొత్త వెర్షన్ ప్రాసెసర్‌తో పాటు 8GB RAMతో రానున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Apple Intelligence), సిరి AI (Siri AI)లకు సపోర్ట్ చేస్తుందని అంచనా. అలాగే, ఇందులో వై-ఫై 7 (Wi-Fi 7), బ్లూటూత్ 6 (Bluetooth 6) సపోర్ట్ కోసం యాపిల్ స్వయంగా రూపొందించిన N1 చిప్‌ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో పాటు అప్‌డేటెడ్ సిరి రిమోట్ (Siri Remote)ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ డివైజ్ కూడా వచ్చే నెలలోనే లాంఛ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

4. ఐప్యాడ్ 12 (iPad 12): యాపిల్ కోడ్‌లో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, తదుపరి సాధారణ ఐప్యాడ్ (iPad) A19 చిప్‌తో పాటు C1X మోడెమ్, N1 నెట్‌వర్కింగ్ చిప్, 8GB RAMతో పనిచేసే అవకాశం ఉంది. iPad 11లో ప్రస్తుతం లేని 'యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (Apple Intelligence), 'సిరి AI' (Siri AI) ఫీచర్లు ఈ పరికరంలో ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

చిత్రంలో- A16 ప్రాసెసర్‌తో ఐప్యాడ్ 11
చిత్రంలో- A16 ప్రాసెసర్‌తో ఐప్యాడ్ 11 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

అప్​కమింగ్​ ఐప్యాడ్​ కొత్త కలర్ ఆప్షన్‌లో వచ్చే అవకాశం ఉంది.. అయితే, మిగిలిన మూడు ఉత్పత్తుల మాదిరిగా కాకుండా ఇది 2027 స్ప్రింగ్ వరకు లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం లేదు.

TAGGED:

IPAD 12
HOMEPOD MINI 2
IPAD MINI 8
APPLE TV 4K
APPLE UPCOMING PRODUCTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.