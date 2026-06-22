ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ టు స్మార్ట్ హోమ్ రోబో- యాపిల్ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు లీక్!
యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ నుంచి ఏఐ స్మార్ట్గ్లాసెస్, కెమెరా ఎయిర్పాడ్స్ వంటి వినూత్న ఉత్పత్తులను తీసుకువచ్చేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు రాబోయే రెండేళ్లలో విప్లవాత్మక హార్డ్వేర్తో టెక్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించనుందని నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.
Published : June 22, 2026 at 12:09 PM IST
Hyderabad: డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీ (WWDC) 2026 విజయవంతంగా ముగియడంతో, అందరి దృష్టి ఇప్పుడు యాపిల్ సంస్థ సెప్టెంబర్లో నిర్వహించబోయే తదుపరి ఈవెంట్పైకి మళ్లింది. ఈ ఈవెంట్కు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలు ఇంకా బయటకు రానప్పటికీ, వచ్చే రెండేళ్లలో కంపెనీ భారీ హార్డ్వేర్ అప్డేట్స్ తీసుకురాబోతోందని లీకులు సూచిస్తున్నాయి. ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ నుంచి రోబోటిక్ హోమ్ డివైజ్ల దాకా.. యాపిల్ నుంచి భారీగా కొత్త ప్రొడక్ట్స్ రాబోతున్నాయని ఒక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ వెల్లడించారు. కెమెరా ఎయిర్పాడ్స్, స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కూడా లిస్ట్లో ఉన్నాయి.
యాపిల్ హిస్టరీలోనే అతిపెద్ద ప్లాన్: 2026, 2027 ప్రొడక్ట్ రోడ్మ్యాప్ వివరాలు:
యాపిల్ ఉత్పత్తుల లీకులకు అత్యంత నమ్మకమైన వనరుగా పేరుగాంచిన బ్లూమ్బెర్గ్ (Bloomberg) జర్నలిస్ట్ మార్క్ గుర్మాన్, తన తాజా 'పవర్ ఆన్' న్యూస్లెటర్లో యాపిల్ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు.
ఈ నివేదిక ప్రకారం రాబోయే రెండేళ్లలో యాపిల్ సంస్థ ప్రణాళికలు ఇవే:
ఐఫోన్ 20వ వార్షికోత్సవ కానుక (2027): 2027 నాటికి ఐఫోన్ మార్కెట్లోకి వచ్చి విజయవంతంగా 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనుంది. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని సరికొత్త హార్డ్వేర్ లైనప్ను యాపిల్ సిద్ధం చేస్తోంది.
చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రొడక్ట్ రీఫ్రెష్: యాపిల్ తన పాత ప్రొడక్ట్స్ను సరికొత్త ఫీచర్లతో అప్గ్రేడ్ చేయడమే కాకుండా, మార్కెట్లోకి సరికొత్త డివైజ్ కేటగిరీలను (ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్, స్మార్ట్ గ్లాసెస్ వంటివి) పరిచయం చేయనుంది. ఇది యాపిల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రొడక్ట్ లాంఛ్ సైకిల్గా మారనుంది.
నూతన సీఈవో నేతృత్వంలో సరికొత్త ప్రయాణం: ఈ భారీ మార్పులన్నీ యాపిల్ కొత్త సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న జాన్ టెర్నస్ (John Ternus) ఆధ్వర్యంలో జరగనున్నాయి. ఆయన ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నుంచి అధికారికంగా యాపిల్ పగ్గాలను చేతిలోకి తీసుకోనున్నారు.
ఉత్పత్తుల జాబితా:
ఐఫోన్ 18 లైనప్: కొత్తగా విడుదల కానున్న యాపిల్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో మొదటిది 'ఐఫోన్ 18' శ్రేణి అని సమాచారం. ఈ సిరీస్లో 'ఐఫోన్ 18 ప్రో', 'ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్' మోడళ్లతో పాటు యాపిల్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మడవగలిగే ఐఫోన్ను (Foldable iPhone) పరిచయం చేయనుంది. దీనికి 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' అని పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన అన్ని ఐఫోన్ మోడళ్ల కంటే ఈ ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' అత్యంత ఖరీదైనదిగా (Most Expensive) మారనుందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
సరికొత్త స్మార్ట్వాచ్లు: కొత్త ఐఫోన్లతో పాటే యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12 (Apple Watch Series 12), యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 4 (Apple Watch Ultra 4) మోడళ్లను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
నెక్స్ట్-జనరేషన్ మాక్ మోడల్స్: స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు, ఈ టెక్ దిగ్గజం తదుపరి తరం యాపిల్ సిలికాన్ (Apple Silicon) చిప్లతో పనిచేసే పలు రకాల కొత్త 'మాక్' (Mac) మోడళ్లను అభివృద్ధి చేస్తోందని తెలుస్తోంది.
ఎంట్రీ-లెవల్ ఐప్యాడ్: యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Apple Intelligence) ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేసే సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఐప్యాడ్ను (iPad) కూడా అప్డేట్ చేయనుందని సమాచారం.
యాపిల్ టీవీ & హోమ్పాడ్ మినీ: యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్తో కూడిన కొత్త యాపిల్ టీవీ, హోమ్పాడ్ మినీ (HomePod mini) డివైజ్లు ఈ ఏడాది చివరలోనే మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు.
సరికొత్త సిరి (Siri) ఎక్స్పీరియన్స్: కొత్త డివైజ్ల హార్డ్వేర్లో పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా, యాపిల్ వీటిలో కొత్త సిరి ఫీచర్లను తీసుకురానుందని తెలుస్తోంది.