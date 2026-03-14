'ఐఫోన్ అల్ట్రా'గా యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్- లాంఛ్​కు ముందే ధర, మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్లు లీక్!

టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్​ను "ఐఫోన్ ఫోల్డ్​"కు బదులుగా "ఐఫోన్ అల్ట్రా" అనే పేరుతో తీసుకురావచ్చని సమాచారం.

Published : March 14, 2026 at 1:31 PM IST

Hyderabad: యాపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ఇటీవల అనేక లీక్‌లలో కనిపించింది, ఇవి దాని స్టోరేజ్ ఎంపికలు, ధర, హార్డ్‌వేర్​కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ నివేదికలలో దీన్ని "ఐఫోన్ ఫోల్డ్"గా పిలుస్తున్నారు. అయితే తాజా నివేదిక ప్రకారం కంపెనీ ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​ను వేరే పేరుతో విడుదల చేయొచ్చు. యాపిల్ ఇంకా అధికారికంగా ఈ పరికరాన్ని ధృవీకరించలేదు, కానీ దీనిని సెప్టెంబర్‌లో ప్రవేశపెట్టవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

యాపిల్ 'iPhone Ultra' పేరు, ధరలు (అంచనా): "Instant Digital" అనే టిప్‌స్టర్ చేసిన Weibo పోస్ట్ ప్రకారం, ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ చైనాలో మూడు విభిన్న వెర్షన్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. వీటిలో 256GB వెర్షన్ ధర CNY 15,999 (సుమారు రూ. 2,14,400), 512GB వెర్షన్ ధర CNY 17,999 (సుమారు రూ. 2,41,100), 1TB వెర్షన్ ధర CNY 19,999 (సుమారు రూ. 2,67,900)గా ఉండవచ్చని అంచనా. ప్రస్తుత మారకం రేట్ల ఆధారంగా చూస్తే, ఈ ధరలు వరుసగా సుమారు $2,330 (సుమారు రూ. 2,15,200), $2,621 (సుమారు రూ. 2,42,100), $2,913 (సుమారు రూ. 2,69,100) కు సమానమవుతాయి.

అయితే, యాపిల్ సాధారణంగా ఇతర మార్కెట్లలో తన ఉత్పత్తుల ధరల విషయంలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తుందని 'MacWorld' నివేదిక పేర్కొంది. ఉదాహరణకు, 256GB "ఐఫోన్ 17 ప్రో" అమెరికాలో $1,099 (సుమారు రూ. 1,01,500) కు అమ్ముడవుతుంది; కానీ చైనాలో మాత్రం, ప్రత్యక్ష మారకం రేటు ప్రకారం చూస్తే ధర తక్కువగా ఉండాల్సి ఉన్నప్పటికీ, దీని ధర CNY 8,999 (సుమారు రూ. 1,20,600)గా ఉంది.

ఇదే తరహా ధరల సర్దుబాట్ల ఆధారంగా, ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ 256GB మోడల్ ధర సుమారు $1,999 (దాదాపు రూ. 1,84,700) నుంచి ప్రారంభం కావచ్చని, అలాగే 512GB, 1TB వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా $2,199 (దాదాపు రూ. 2,03,100), $2,399 (దాదాపు రూ. 2,21,600) ఉండవచ్చని పబ్లికేషన్ అంచనా వేస్తోంది.

మరోవైపు Weibo వినియోగదారుడు Whylab (Translated From Chinese) ఈ పరికరానికి సంబంధించి ఒక భిన్నమైన నామకరణ వ్యూహాన్ని సూచించారు. యాపిల్ దీనిని "ఐఫోన్ ఫోల్డ్​"కు బదులుగా "ఐఫోన్ అల్ట్రా" అని పిలిచే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా, తన M-సిరీస్ చిప్‌ల అల్ట్రా వెర్షన్లు వంటి ఉత్పత్తులకు కంపెనీ ఉపయోగిస్తున్న 'Ultra' బ్రాండింగ్‌కు, ఈ పేరు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

అదే టిప్​స్టర్ దీని ప్రారంభ ధర గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటుందని, సుమారు CNY 10,000 (దాదాపు రూ. 1,34,100) మాత్రమే ఉంటుందని అంచనా వేశారు. అయితే ఈ అంచనా ఇతర లీక్‌లకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది.

ఇదిలా ఉండగా, ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ కోసం శాంసంగ్ 12GB RAM మాడ్యూళ్లను సరఫరా చేసే అవకాశం ఉందని 'The Bell' నివేదిక పేర్కొంది. ఇది ఐఫోన్ ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 ప్రో వంటి ఇతర యాపిల్ హ్యాండ్‌సెట్‌ల మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్‌కు సరిపోలుతుందని నివేదించారు.

