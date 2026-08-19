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యాపిల్ బిగ్ లీక్: కెమెరాతో రాబోతున్న కొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్.. డెమో వీడియో వైరల్!

యాపిల్ కంపెనీ త్వరలో కెమెరాతో కూడిన ఎయిర్‌పాడ్స్ తీసుకురానున్నట్లు లీకైన డెమో వీడియో ద్వారా వెల్లడైంది.

Apple's camera-equipped AirPods appear in leaked video
Apple's camera-equipped AirPods appear in leaked video (Photo Credit- Apple / MacRumors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 12:32 PM IST

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Hyderabad: యాపిల్ సంస్థ త్వరలో తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రచారంలో ఉన్న కెమెరా ఆధారిత ఎయిర్‌పాడ్స్ మొదటి లుక్ బయటకు వచ్చింది. 'మాక్‌రూమర్స్' (MacRumors) సంస్థ, యాపిల్ 'macOS Tahoe 26.7 రిలీజ్ క్యాండిడేట్' సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఈ వివరాలను కనుగొంది. అందులోని ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్‌లో, ఈ కొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్ ధరించిన ఒక వ్యక్తి తన చేతిలోని పుస్తకం కవర్‌ను చూపిస్తుండగా, యాపిల్ ఏఐ ఫీచర్ 'విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్' (Visual Intelligence) ఆ పుస్తకం పేరును గుర్తించడం కనిపిస్తుంది.

ఆ వీడియో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సిరి (Siri) వాయిస్-ఓవర్ కూడా వినిపిస్తుంది. అందులో, "విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని సులభంగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చినది ఏదైనా కనిపిస్తే, దానిని భవిష్యత్తు కోసం భద్రపరచమని నన్ను అడగండి" అని సిరి చెబుతుంది.

దీన్నిబట్టి చూస్తే, ఈ ఫీచర్ ద్వారా యూజర్లు తమ కళ్లముందు చూసే దేన్నైనా నేరుగా ఐఫోన్ మెమరీలో దాచుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనకు ఏదైనా నచ్చితే మర్చిపోకుండా ఉండటానికి ఫోన్ తీసి ఫోటో తీసుకుంటాం. కానీ ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీతో ఆ అవసరం ఉండదు. కేవలం నోటి మాటతో చెబితే చాలు.. ఎయిర్‌పాడ్స్ కెమెరా ఆ వస్తువును చూసి, గుర్తుంచుకుని, తర్వాత చూసుకోవడం కోసం సురక్షితంగా సేవ్ చేస్తుంది.

బ్లూమ్‌బెర్గ్ ప్రతినిధి మార్క్ గుర్మాన్ గతంలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కెమెరా ఎయిర్‌పాడ్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న దృశ్యాలను తక్కువ రిజల్యూషన్‌లో రికార్డ్ చేస్తాయి. ఇవి యాపిల్ ఏఐ (Apple AI) ఫీచర్లకు కళ్లుగా పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల సిరి సహాయంతో దారి తెలుసుకోవడం లేదా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువుల గురించి అడిగి తెలుసుకోవడం సులువవుతుంది.

ఈ డెమో వీడియోలో కనిపించిన ఎయిర్‌పాడ్స్, ప్రస్తుత 'ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3' (AirPods Pro 3) కంటే కొంచెం మందంగా కనిపిస్తున్నాయి. మార్క్ గుర్మాన్ అంచనా వేసినట్లుగానే, కెమెరాలను అమర్చడం కోసం వీటి స్టీమ్స్ (క్రింది భాగం) పొడవుగా ఉన్నాయి. అలాగే డేటా క్లౌడ్‌లోకి అప్‌లోడ్ అవుతున్నప్పుడు వెలిగేలా ఎల్‌ఈడీ (LED) లైట్లను కూడా ఇందులో చేర్చినట్లు సమాచారం. అయితే వీడియోలో ఈ ఎయిర్‌పాడ్స్ కేవలం వెనుక వైపు నుంచి మాత్రమే కనిపించడంతో, ఆ యాంగిల్‌లో ఎలాంటి లైట్లు కనిపించలేదు.

యాపిల్ కంపెనీ తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లతో, కొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్ నేరుగా మెటా (Meta) సంస్థకు చెందిన 'రే-బాన్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్' వంటి కెమెరా ఏఐ పరికరాలతో పోటీ పడనున్నాయి. అయితే యాపిల్ సంస్థ కూడా సొంతంగా స్మార్ట్ గ్లాసెస్ తయారు చేసే పనిలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఈ ఎయిర్‌పాడ్స్ కెమెరాలను కేవలం సమాచారాన్ని సేకరించడానికే రూపొందించినప్పటికీ (వీటితో ఫొటోలు లేదా వీడియోలు తీయలేరు) మెటా "పెర్వర్ట్ గ్లాసెస్"పై వచ్చిన వ్యతిరేకత తర్వాత, ఈ స్టీల్తీ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, కెమెరా ఉన్న AI ఉత్పత్తుల చుట్టూ ఉన్న ప్రస్తుత గోప్యతా ఆందోళనలను మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చు.

ప్రస్తుతానికి కెమెరా ఎయిర్‌పాడ్స్ గురించిన పూర్తి వివరాలు పూర్తిగా బయటకు రాలేదు. కానీ, యాపిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) బీటా వెర్షన్లలోనే దీనికి సంబంధించిన డెమో వీడియోలు కనిపిస్తుండటాన్ని బట్టి చూస్తే.. వచ్చే సెప్టెంబర్‌లో కొత్త ఐఫోన్లతో పాటు రాబోయే అప్‌గ్రేడెడ్ 'సిరి' (Siri) వెర్షన్‌తో పాటే ఈ ఎయిర్‌పాడ్స్ కూడా లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

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