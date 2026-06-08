టెక్ ప్రియులకు ఐ ఫీస్ట్: నేడే యాపిల్ WWDC 2026- లైవ్ ఎలా చూడాలంటే?
టెక్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీ 2026 నేడే ప్రారంభం కానుంది. స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్ వేదికగా సీఈవో టిమ్ కుక్ సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్, అప్గ్రేడెడ్ సిరి ఫీచర్లను ఆవిష్కరించనున్నారు.
Published : June 8, 2026 at 2:59 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ వార్షిక డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ 'డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీ (WWDC) 2026' నేడు (జూన్ 8) ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. కాలిఫోర్నియాలోని కుపెర్టినోలో ఉన్న యాపిల్ పార్క్ లోని 'స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్' ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ఈవెంట్కు వేదికగా నిలవనుంది. సీఈవో టిమ్ కుక్ కీలక ఉపన్యాసంతో (కీనోట్ ప్రెజెంటేషన్) ఈ సదస్సును ప్రారంభించనున్నారు.
ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఐదు రోజుల పాటు, జూన్ 12 వరకు కొనసాగనుంది. ఇందులో యాపిల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్లకు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్లను, అలాగే ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త 'సిరి' (Siri) అప్డేట్ను ఈ వేదికపై ప్రదర్శిస్తారని భావిస్తున్నారు. మరో ముఖ్యవిషయం ఏంటంటే యాపిల్ సీఈవోగా టిమ్ కుక్కు ఇదే చివరి డెవలపర్ కాన్ఫరెన్స్ కానుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 1 నుంచి యాపిల్ కొత్త సీఈవోగా జాన్ టెర్నస్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈయన ప్రస్తుతం హార్డ్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సేవలందిస్తున్నారు.
లైవ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి?: యాపిల్ WWDC 2026 కీనోట్ ప్రెజెంటేషన్ భారత కాలమానం ప్రకారం ఇవాళ రాత్రి 10:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అనంతరం అర్ధరాత్రి 1:30 గంటలకు డెవలపర్ల కోసం సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్పై ప్రత్యేక అవగాహన కల్పించే 'ప్లాట్ఫారమ్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్' సెషన్ జరుగుతుంది. ఈ రెండు ప్రెజెంటేషన్లను టెక్ ప్రియులు ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు. ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మ్యాక్, యాపిల్ టీవీ 4K, విండోస్ పీసీలు, స్మార్ట్ టీవీల్లోని 'యాపిల్ టీవీ యాప్'తో పాటు యాపిల్ డెవలపర్ యాప్, వెబ్సైట్, అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్లలో ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
వారం రోజుల పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు: యాపిల్ ప్రధాన ప్రసంగంతో (కీనోట్) ప్రారంభమయ్యే ఈ ఐదు రోజుల సదస్సులో వారం పొడవునా 100కు పైగా టెక్నికల్ సెషన్లు జరగనున్నాయి. వీటితో పాటు గ్రూప్ ల్యాబ్స్, వన్-ఆన్-వన్ అపాయింట్మెంట్ల ద్వారా డెవలపర్లు నేరుగా యాపిల్ ఇంజనీర్లు, డిజైనర్లను కలిసి మాట్లాడే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రకటించే కీలక అప్డేట్లను డెవలపర్లు లోతుగా పరిశోధించడానికి అవసరమైన గైడ్స్, డాక్యుమెంటేషన్ను కూడా యాపిల్ అందుబాటులో ఉంచనుంది.
మరోవైపు, ఈ ఏడాది 'స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్' (Swift Student Challenge) విజేతల కోసం యాపిల్ పార్క్లో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఎంపిక చేసిన 50 మంది ఉత్తమ విజేతలను కాలిఫోర్నియాలోని కుపెర్టినోకు ఆహ్వానించారు. అక్కడ వారి కోసం ప్రత్యేకంగా మూడు రోజుల ప్రోగ్రామ్ను యాపిల్ హోస్ట్ చేయనుంది.
ఏమేం ఆశించవచ్చు?: ఈ ఏడాది డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రధాన ప్రకటనలు యాపిల్ నెక్స్ట్-జనరేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చుట్టూనే తిరగనున్నాయి. iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 పేర్లతో కొత్త ఓఎస్ వెర్షన్లు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రీడిజైన్ చేసిన సిరి, కొత్త యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కీలకంగా నిలవనున్నాయి. గతంలో యాపిల్ హామీ ఇచ్చిన కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అప్డేట్లను వాయిదా వేసిన నేపథ్యంలో, ఈసారి రాబోయే అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.