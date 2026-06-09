WWDC 2026: iOS 27 నుంచి macOS Golden Gate వరకు- కీలక అప్డేట్లు ఇవే!
WWDC 2026 వేదికగా యాపిల్ రీవ్యాంప్డ్ సిరి AIతో పాటు పలు డివైజ్లలో Apple Intelligence కొత్త ఫీచర్లను పరిచయం చేసింది.
Published : June 9, 2026 at 1:45 PM IST
Hyderabad: కాలిఫోర్నియాలోని కుపర్టినోలో జరిగిన WWDC 2026లో యాపిల్ తన డివైజ్ల కోసం iOS 27, macOS Golden Gate సహా కొత్త సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్లను ప్రకటించింది. ఈసారి యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు, కొత్తగా రూపుదిద్దుకున్న సిరి AIపై దృష్టి సారించారు. సిరి ఇకపై అన్ని యాపిల్ డివైజ్లలో ప్రత్యేక యాప్గా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. టిమ్ కుక్ స్పీచ్తో WWDC కీనోట్ మొదలైంది. కంపెనీలో తన ప్రయాణం, షో హీరోలైన డెవలపర్ల గురించి మాట్లాడారు. కీనోట్లోని ముఖ్యాంశాలు ఇవే:
యాపిల్ iOS 27: iOS 26, దాని లిక్విడ్ డిజైన్ ఇంటర్ఫేస్కు అప్గ్రేడ్గా iOS 27 తీసుకొచ్చారు. మెరుగైన వేగం, మరింత స్పష్టమైన లేయర్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ (పారదర్శకత) స్థాయిలను మార్చుకోవడానికి ఒక స్లైడర్ సదుపాయాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఇందులో యాప్లు కొత్త ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. వాటిలో యాపిల్ మ్యాప్స్ కోసం రిచ్ ఏరియల్ ఇమేజరీతో కూడిన అప్గ్రేడెడ్ ఫ్లైఓవర్ (Flyover) ఫీచర్, ఆండ్రాయిడ్, విండోస్ డివైజ్ల కోసం ఐక్లౌడ్ షేర్డ్ ఆల్బమ్స్ (iCloud Shared Albums) సపోర్ట్ ఉన్నాయి. iOS 27 అతిపెద్ద హైలైట్ ఏంటంటే అనేక కొత్త పేరెంటల్ కంట్రోల్స్తో కూడిన కొత్త చైల్డ్ అకౌంట్స్ ఫీచర్.
ప్రస్తుత iOS 26కు మద్దతు ఇచ్చే అన్ని ఐఫోన్లకు iOS 27 మద్దతు ఇస్తుంది. వీటిలో సరికొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ నుంచి ఐఫోన్ 11, ఐఫోన్ SE 2వ తరం వరకు ఉన్న పరికరాలు ఉన్నాయి.
iOS 27 మొదటి డెవలపర్ బీటా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. పబ్లిక్ బీటా రిలీజ్ జులైలో ఉండొచ్చని, ఆ తర్వాత కొత్త తరం ఐఫోన్ మోడళ్లతో పాటు సెప్టెంబర్లో స్థిరమైన వెర్షన్ విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్, సిరి ఏఐ: కంపెనీ కొత్త యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ను లాంఛ్ చేసింది. ఇది పూర్తిగా కొత్త ఆర్కిటెక్చర్పై బేస్ అయింది. యూజర్ ప్రైవసీకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ దీన్ని డిజైన్ చేశామని యాపిల్ చెబుతోంది. ఈ కొత్త AI యాపిల్ యాప్స్లో టన్నుల కొద్దీ కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తోంది.
దీంతో పాటు సిరి AIకి కూడా ఇదే పవర్ ఇస్తుంది. ఇది సిరి కొత్త వెర్షన్. యాపిల్ డివైజ్లతో డీప్గా ఇంటిగ్రేట్ అయింది. పర్సనల్ కాంటెక్స్ట్ను అర్థం చేసుకుని యాప్స్, సర్వీసుల్లో సెర్చ్ చేసి వాయిస్ కమాండ్తోనే పనులు పూర్తి చేయగలదు. ఇది సందర్భం కోసం స్క్రీన్పై ఉన్న కంటెంట్ను కూడా యాక్సెస్ చేయగలదు, తాజా సమాచారం పొందడానికి వెబ్కు వెళ్లగలదు.
కొత్త సిరి AI ఇకపై డెడికేటెడ్ యాప్గా iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27లలో ఉంటుంది. కానీ అన్ని డివైజ్లలో పూర్తి సపోర్ట్ లేదు. సపోర్ట్ ఉన్న డివైజ్లు ఇవే:
- ఐఫోన్: iPhone 16 మోడళ్లు లేదా ఆ తర్వాతవి, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- ఐప్యాడ్: iPad mini (A17 Pro), M1 చిప్ లేదా ఆ తర్వాత చిప్ ఉన్న iPad మోడళ్లు
- మ్యాక్: M1 చిప్ లేదా ఆ తర్వాత చిప్ ఉన్న Mac
- విజన్: Apple Vision Pro
- వాచ్: Apple Watch Series 10+, Apple Watch Ultra 2+, Apple Watch SE 3 (Apple Intelligence ఉన్న ఐఫోన్తో కనెక్ట్ చేస్తేనే)
సిరి AIలోని అన్ని ఫీచర్లు అన్ని చోట్లా పనిచేయవు. భాష, రీజియన్ని బట్టి మారుతుంది. EU యూజర్లకు iOS, iPadOSలో మొదట్లో సిరి AI ఉండదు. చైనా నిబంధనల కారణంగా అక్కడ సిరి AI, కొత్త Apple Intelligence ఫీచర్లు ఏవీ లభించవు.
ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించే WWDC 2026 జూన్ 12న ముగుస్తుంది. ఈ ఈవెంట్లో డెవలపర్లు యాపిల్ డెవలపర్ ఫోరమ్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. నిపుణులతో వ్యక్తిగతంగా అపాయింట్మెంట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. యాపిల్ ఇంజనీర్లు, డిజైనర్లు అందించే ఆన్లైన్ ప్రెజెంటేషన్లు, ప్రశ్నోత్తరాల సెషన్లలో పాల్గొనవచ్చు.