M5 చిప్, డ్యూయల్ బ్యాండ్తో యాపిల్ 'విజన్ ప్రో'- ధర ఎంతంటే?
మార్కెట్లో యాపిల్ విజన్ ప్రో అప్డేటెడ్ వెర్షన్ లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 16, 2025 at 2:31 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ తన "విజన్ ప్రో" హెడ్సెట్ అధునాతన వెర్షన్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. ఇది కొత్త M5 ప్రాసెసర్, సౌకర్యవంతమైన ఫిట్టింగ్ కోసం నిట్ బ్యాండ్ను కలిగి ఉంది. పాత M2 చిప్తో పోలిస్తే దీనికి ఈ కొత్త చిప్ వేగవంతమైన పనితీరును, అధిక బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది.
కంపెనీ ఈ అధునాతన విజన్ ప్రోను "New Generation" మోడల్గా వర్ణించనప్పటికీ, మునుపటి వెర్షన్తో పోలిస్తే ఇది వినియోగంలో గణనీయమైన తేడాలను అందిస్తుంది. కొత్త M5 చిప్తో ఈ "విజన్ ప్రో" మెరుగైన పనితీరు, AI అనుభవంతో పాటు మరిన్నింటిని అందించగలదు. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త యాపిల్ విజన్ ప్రో గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
M5 యాపిల్ విజన్ ప్రోలో కొత్తగా ఏం ఉంది?: ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ యాపిల్ "విజన్ ప్రో మ్యాక్బుక్ ప్రో", "ఐప్యాడ్ ప్రో" మాదిరిగానే అదే కొత్త M5 చిప్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ 3-నానోమీటర్ ప్రక్రియపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 10-కోర్ CPU, నెక్స్ట్-జనరేషన్ 10-కోర్ GPU, AI పనితీరు కోసం 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మునుపటి కంటే 50 శాతం వేగవంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దీంతోపాటు ఈ కొత్త ప్రాసెసర్ కస్టమ్ మైక్రో-OLED డిస్ప్లేలలో 10 శాతం ఎక్కువ పిక్సెల్లను అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఇది విజువల్, ఇమేజ్ క్వాలిటీని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కొత్త M5 చిప్తో పాటు యాపిల్ "విజన్ ప్రో" కొత్త R1 చిప్ను కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 12 కెమెరాలు, 5 సెన్సార్లు, 6 మైక్రోఫోన్ల నుంచి రియల్-టైమ్ డేటాను నిర్వహిస్తుంది. దీంతో యాపిల్ "విజన్ ప్రో" చుట్టుపక్కల వాతావరణం, హెడ్ అండ్ ఐ మూమెంట్స్, సౌండ్ అండ్ మోషన్ వంటి వాటిని బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది. తద్వారా ప్రపంచ రియల్-టైమ్ వీక్షణను అందిస్తుంది.
మెరుగైన పనితీరుతో పాటు ఈ కొత్త యాపిల్ "విజన్ ప్రో" 120Hz వరకు అధిక రిఫ్రెష్ రేటును కలిగి ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది, మోషన్ బ్లర్ను తగ్గిస్తుంది. యాపిల్ దీని బ్యాటరీ లైఫ్ను కూడా మెరుగుపరిచింది. ఇది సాధారణ వాడకంతో 2.5 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్, 3 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుంది.
అదనంగా యాపిల్ "విజన్ ప్రో" సౌకర్యవంతమైన ఫిట్ కోసం కొత్త డ్యూయల్ నిట్ బ్యాండ్ను కలిగి ఉంది. ఇది మూడు సైజులలో లభిస్తుంది. అవి:
- స్మాల్
- మీడియం
- లార్జ్
ఇకపోతే ఈ కొత్త M5 చిప్తో నడిచే విజన్ ప్రో హెడ్సెట్ విజన్ OS 26పై నడుస్తుంది.
ధర ఎంత?: కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఈ కొత్త "M5 యాపిల్ విజన్ ప్రో"ని US మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అక్కడ దీని ధర$3,499 (దాదాపు రూ. 3,07,506) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
త్వరలోనే శాంసంగ్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ హెడ్సెట్ కూడా: మరోవైపు శాంసంగ్ కూడా ఇటీవలే తన "XR హెడ్సెట్" ప్రాజెక్ట్ మూహన్ను ప్రకటించడం గమనించదగ్గ విషయం. కంపెనీ దీన్ని అక్టోబర్ 21న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ లాంఛ్తో యాపిల్ బలీయమైన పోటీదారుడిని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. దీని అర్థం శాంసంగ్ నుంచి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోన్న ఈ కొత్త 'XR హెడ్సెట్'.. 'యాపిల్ విజన్ ప్రో'తో పోటీ పడగలదు. ఇది రెండు సోనీ 1.3-అంగుళాల 4K OLED ఆన్ సిలికాన్ డిస్ప్లే ప్యానెల్లు, క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ XR2+ Gen 2 చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఈ "XR హెడ్సెట్" గూగుల్, క్వాల్కామ్తో కలిసి శాంసంగ్ అభివృద్ధి చేసిన ఆండ్రాయిడ్ XR ప్లాట్ఫామ్పై నడుస్తుంది. ఈ "XR" ప్లాట్ఫామ్ అనేక AI ఫీచర్లు, టెక్నాలజీలతో నిండి ఉంటుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.