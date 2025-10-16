ETV Bharat / technology

M5 చిప్​తో యాపిల్ 'మ్యాక్​బుక్ ప్రో' లాంఛ్- విద్యార్థులకు భారీ డిస్కౌంట్!

అప్డేటెడ్ యాపిల్ "మ్యాక్​బుక్ ప్రో" వచ్చిందోచ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

Apple unveils new 14‑inch MacBook Pro powered by the M5 chip, delivering the next big leap in AI for the Mac
Apple unveils new 14‑inch MacBook Pro powered by the M5 chip, delivering the next big leap in AI for the Mac (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 10:29 AM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన 14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ను ప్రకటించింది. దీనిలో ఇప్పుడు సరికొత్త M5 చిప్‌ను అందించింది. ఇది యాపిల్ మ్యాక్​ AI పనితీరులో భారీ పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఈ లేటెస్ట్ M5 చిప్ ప్రతి కోర్‌లో న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్‌తో తదుపరి తరం GPUని కలిగి ఉంది. ఇది మునుపటి తరం M4 చిప్‌ల కంటే 3.5x AI పనితీరును, 1.6x వేగవంతమైన గ్రాఫిక్స్‌ను అందిస్తుంది. యాపిల్ దీనితోపాటు "ఐప్యాడ్ ప్రో", "విజన్ ప్రో" హెడ్‌సెట్​ను కూడా ఈ M5 చిప్​సెట్​తో అప్డేట్ చేసింది.

ఇటీవలే యాపిల్ తన అతిపెద్ద వార్షిక ఈవెంట్​లో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను లాంఛ్ చేసిన దాదాపు ఒక నెల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రకటనలు రావడం గమనార్హం. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ రీడిజైన్ చేసిన "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్‌"తో పాటు చాలా కాలంగా పుకార్లు షికార్లు చేసిన "ఐఫోన్ ఎయిర్‌"ను ఆవిష్కరించింది. ఇకపోతే బుధవారం ఆవిష్కరించిన "మ్యాక్‌బుక్ ప్రో" అనేది ప్రో శ్రేణిలో కొత్త బేస్‌లైన్ ఎడిషన్. కంపెనీ త్వరలో M5 చిప్​సెట్​తో మిగిలిన దీని ఫ్యామిలీని ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.

అప్డేటెడ్ మ్యాక్‌బుక్ ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మార్కెట్​లో రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • స్పేస్ బ్లాక్
  • సిల్వర్‌

ధర, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ ల్యాప్​టాప్ ధరను కంపెనీ రూ. 1,69,000గా నిర్ణయించింది. అయితే విద్యార్థులకు మాత్రం రూ. 1,59,900లకే అందిస్తోంది. అంటే విద్యార్థులు దీనిపై రూ.9వేలకు పైగా భారీ డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు.

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్​లో ఈ అప్డేటెడ్ మ్యాక్​బుక్ ప్రో సేల్స్ అక్టోబర్ 22 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని ప్రీ-ఆర్డర్​లు ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

ఇకపోతే యాపిల్ "మ్యాక్‌బుక్ ప్రో" కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, కార్పొరేట్ వర్కర్లలో మంచి ఫ్యాన్​ బేస్ సంపాదించుకుంది. ఇది లిక్విడ్ రెటినా XDR డిస్​ప్లే, 12MP సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా, 6-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, విస్తృత శ్రేణి పోర్ట్‌లతో వస్తుంది. ఈ డివైజ్ 24 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అదనంగా RAW ఇమేజ్ ఫైల్స్ ఎక్స్​పోర్టింగ్ లేదా పెద్ద వీడియోల ఇంపోర్టింగ్ వంటి పనుల కోసం "M5 మాక్‌బుక్ ప్రో" మునుపటి తరం కంటే వేగవంతమైన SSD పనితీరును అందిస్తుంది. దీనిలో వినియోగదారులు 4TB వరకు స్టోరేజ్​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవచ్చు.

macOS Tahoe, Apple ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు: M5 చిప్‌లో వేగవంతమైన & మరింత సమర్థవంతమైన CPU, మెరుగైన న్యూరల్ ఇంజిన్, అధిక మెమరీ బ్యాండ్‌విడ్త్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి యాప్‌లను ప్రారంభించడాన్ని వేగవంతం చేయడమే కాకుండా పరికరంలో లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్​ (LLMs)ను రన్ చేయడాన్ని సాధ్యం చేస్తాయి. "M1 మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్", "ప్రో" వినియోగదారులు దీనికి అప్‌గ్రేడ్ కావడం వల్ల ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే M5 ఆరు రెట్లు వేగవంతమైన పనితీరును హామీ ఇస్తుంది.

"M5 చిప్ డీప్ లెర్నింగ్, డేటా మోడలింగ్, AI వీడియో మెరుగుదల వంటి అనేక రకాల ప్రో వర్క్‌ఫ్లోలను కూడా వేగవంతం చేస్తుంది. డ్రా థింగ్స్ వంటి యాప్‌లలో డిఫ్యూజన్ మోడల్‌లను రన్ చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు వేగవంతమైన టెక్స్ట్-టు-ఇమేజ్ జనరేషన్‌ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను పొందుతారు, LM స్టూడియో వంటి ప్రసిద్ధ యాప్‌లలో LLMలు మరింత వేగంగా నడుస్తాయి" అని యాపిల్ చెబుతోంది.

అంతేకాక వినియోగదారులు వివిధ భాషలలో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సహాయపడే లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ ఫీచర్‌తో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను మెసెజ్​లు, ఫేస్‌టైమ్, ఫోన్ యాప్‌లకు అనుసంధానించారు. ఇది macOS Tahoeతో వస్తుంది. అంటే UI లిక్విడ్ గ్లాస్ లాంటిది.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన WWDC ఈవెంట్‌లో యాపిల్ వినియోగదారులకు అప్డేటెడ్ కంట్రోల్ సెంటర్​తో పాటు ఫోల్డర్‌లు, యాప్ ఐకాన్‌లు, విడ్జెట్‌ల కోసం కొత్త కలర్ ఆప్షన్​లతో తమ Macని వ్యక్తిగతీకరించుకునేందుకు మరిన్ని మార్గాలను అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. లిక్విడ్ గ్లాస్‌లో భాగంగా మెనూ బార్​ను కూడా పూర్తిగా పారదర్శకంగా చేశారు.

