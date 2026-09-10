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యాపిల్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం: అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ మార్కెట్లోకి తొలి ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'

యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ విడుదలైంది. 7.6 అంగుళాల భారీ డిస్‌ప్లే, కేవలం eSIM సపోర్ట్, వినూత్న డిజైన్, క్రీజ్ లేని స్క్రీన్‌తో మార్కెట్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

యాపిల్ డ్యూయో
యాపిల్ డ్యూయో (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 6:54 AM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న యాపిల్ పార్క్‌లో (Apple Park) జరిగిన వార్షిక లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో ఈ సరికొత్త డివైజ్‌ను ఆవిష్కరించింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ పరికరానికి 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' అనే పేరు పెట్టవచ్చని టెక్ వర్గాల్లో జోరుగా లీకులు, ఊహాగానాలు వినిపించినప్పటికీ, వాటన్నింటికీ తెరదించుతూ కంపెనీ దీనికి 'ఐఫోన్ డ్యూయో' (iPhone Duo) అని నామకరణం చేసింది. గత ఐఫోన్ మోడళ్లతో పోలిస్తే భిన్నమైన డిజైన్, డిస్‌ప్లేతో ఇది సరికొత్త యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

పూర్తిగా eSIM సపోర్ట్‌తోనే ఎంట్రీ: ఈ సరికొత్త ఐఫోన్ డ్యూయో యూఎస్, భారత్​తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం eSIM సపోర్ట్‌తో మాత్రమే విడుదలైంది. ఫోన్‌లో బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు, అంతర్గత స్థలాన్ని ఆదా చేసేందుకు ఫిజికల్ సిమ్ స్లాట్‌ను పూర్తిగా తొలగించింది.

భారీ డిస్‌ప్లే & క్రీజ్​లెస్ స్క్రీన్‌: ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌లో 7.6-అంగుళాల ఇంటర్నల్ సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో సాధారణంగా కనిపించే మధ్య మడత గీత (Crease) దాదాపు కనిపించకుండా యాపిల్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది. దీనికోసం కంపెనీ 'నానో-టెక్చర్ ఫినిష్' (Nano-texture finish) సాంకేతికతను ఉపయోగించింది. ఇది స్క్రీన్‌పై ప్రతిబింబాలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. లోపలి స్క్రీన్ మన్నిక కోసం ప్రత్యేక పాలిమర్‌పై అత్యంత బలమైన గాజు పొరను అమర్చినట్లు యాపిల్ తెలిపింది.

టెక్ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనాలకు తెరలేపిన ఈ ఐఫోన్ డ్యూయో, ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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