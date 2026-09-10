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ఐఫోన్ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైమ్: 'బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ బ్యాటరీ'తో మార్కెట్లోకి ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్!

యాపిల్ తన సరికొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో, 18 ప్రో మాక్స్ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. మునుపటి 17 ప్రో సిరీస్‌తో పోలిస్తే వీటిలో సరికొత్త టెక్నాలజీతో గణనీయమైన మెరుగుదలలు తీసుకొచ్చింది.

యాపిల్ తన సరికొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) మోడళ్లను భారత్​ సహా గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
యాపిల్ తన సరికొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) మోడళ్లను భారత్​ సహా గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 7:33 AM IST

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Hyderabad: యాపిల్ తన తదుపరి తరం ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) మోడళ్లను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. మునుపటి తరం ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్‌తో పోలిస్తే.. సరికొత్త 2nm ఆధారిత A20 ప్రో చిప్‌సెట్, 48MP వేరియబుల్ అపర్చర్ ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్‌తో ఈ ఫోన్లలో గణనీయమైన మెరుగుదలలు తీసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా, ఐఫోన్ చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు చూడని అతిపెద్ద బ్యాటరీలను ఈ కొత్త ప్రో మోడల్స్‌లో అమర్చినట్లు యాపిల్ ప్రకటించింది. ఇది వినియోగదారులకు అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందించనుంది.

ఐఫోన్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ:
ఐఫోన్లలో ఇప్పటివరకు చూడని అతిపెద్ద బ్యాటరీలను ఈ కొత్త ప్రో మోడల్స్‌లో అమర్చినట్లు యాపిల్ స్పష్టం చేసింది. ఇది ఐఫోన్ చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందించనుంది. మునుపటి మోడళ్లతో పోలిస్తే బ్యాటరీల పరిమాణాన్ని భారీగా పెంచడమే కాకుండా, సరికొత్త ప్రాసెసర్ సాంకేతికతతో బ్యాటరీ వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించినట్లు సంస్థ పేర్కొంది.

అప్‌గ్రేడెడ్ కెమెరా సిస్టమ్: ఈ రెండు కొత్త ప్రో డివైజ్‌ల కెమెరా సిస్టమ్‌లలో కంపెనీ కీలక మార్పులు చేసింది. ఫొటోగ్రఫీ ప్రేమికులను ఆకట్టుకునేలా మునుపటి కంటే మెరుగైన ఆప్టికల్ జూమ్, విప్లవాత్మక కెమెరా సెన్సార్లను జోడించారు. ఇవి తక్కువ వెలుతురులోనూ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీ ఫొటోలను అందిస్తాయి.

యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ & సిరికి కొత్త రూపం: ఈ కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వర్చువల్ అసిస్టెంట్ అయిన సిరి (Siri) సరికొత్త ఏఐ రూపంతో అప్‌గ్రేడ్ అయింది. దీన్ని ఇప్పుడు వినియోగదారులు కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్ కోసమే కాకుండా, వివిధ యాప్స్‌లోని సమాచారాన్ని (In-app context) సులభంగా అర్థం చేసుకుని, పనులను వేగంగా పూర్తి చేసే ఒక పర్సనల్ ఇంటెలిజెంట్ హబ్‌గా మార్చారు.

భారతదేశంలో ధరల వివరాలు:
భారత మార్కెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లతో లాంఛ్ అయిన ఈ మోడళ్ల అధికారిక ప్రారంభ ధరలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • ఐఫోన్ 18 ప్రో ప్రారంభ ధర: రూ. 1,64,900
  • ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ప్రారంభ ధర: రూ. 1,79,900

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ రెండు డివైజ్‌లు నాలుగు విభిన్న రంగులలో లభిస్తాయి.

  • బర్గండీ (Burgundy)
  • గ్లేసియర్ (Glacier)
  • సిల్వర్ (Silver)
  • బ్లాక్ (Black)

రెండు మోడళ్ల వేరియంట్లు: ఈ రెండు ఫోన్లు 256GB నుంచి 2TB వరకు వేర్వేరు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభించనున్నాయి.

వీటిలో ఐఫోన్ 18 ప్రో 256GB, 512GB, 1TB, 2TB అనే నాలుగు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1.64 లక్షలు, రూ. 1.89 లక్షలు, రూ. 2.39 లక్షలు, రూ. 3.14 లక్షలు.

ఇక ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ విషయానికి వస్తే, ఇది కూడా అదే నాలుగు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అయితే ధరలు మాత్రం భిన్నంగా ఉన్నాయి. 256GB వేరియంట్ ధర రూ.1.79 లక్షలు, 512GB మోడల్ ధర రూ.2.04 లక్షలు, 1TB వేరియంట్ ధర రూ.2.54 లక్షలు, 2TB మోడల్ ధర రూ.3.29 లక్షలు.

iPhone 18 Pro
VariantPricePre-order and Availability
256GBRs 1,64,900

Pre-order starts on: September 12

Available from: September 18

512GBRs 1,89,900
1TBRs 2,39,900
2TBRs 3,14,900
iPhone 18 Pro Max
256GBRs 1,79,900

Pre-order starts on: September 12

Available from: September 18

512GBRs 2,04,900
1TBRs 2,54,900
2TBRs 3,29,900

ప్రీ-ఆర్డర్లు & సేల్స్: ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు ఈ శనివారం (సెప్టెంబర్ 12) నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. సెప్టెంబర్ 18 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

FeaturesiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
display6.3-inch Super Retina XDR6.9-inch Super Retina XDR
processorA20 Pro (2nm)A20 Pro (2nm)
Back CameraTriple 48MP (variable aperture)Triple 48MP (variable aperture)
Front Camera18MP + Centre Stage18MP + Centre Stage
video playback36 hours45 hours
Battery life (typical)24 hour30 hours
ModemC2C2

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