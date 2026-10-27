M6 చిప్, 14-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో MacBook Pro (2026) లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
14-అంగుళాల OLED డిస్ప్లే, Apple M6 చిప్తో యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ ల్యాప్టాప్ 'మ్యాక్బుక్ ప్రో' (2026) భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : October 27, 2026 at 8:00 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ ల్యాప్టాప్ 'మ్యాక్బుక్ ప్రో' (2026)ను భారత్లో మంగళవారం విడుదల చేసింది. కంపెనీ 'Pro and Tell' ఈవెంట్కు ఒక రోజు ముందు ఈ ల్యాప్టాప్ను లాంఛ్ చేయడం విశేషం. ఈ కొత్త 'మ్యాక్బుక్ ప్రో' (2026)లో 12-కోర్ CPU కలిగిన M6 చిప్సెట్ను అమర్చారు. 2nm (నానోమీటర్) ప్రాసెస్పై తయారైన యాపిల్ తొలి SoC (System on Chip) ఇదే. ఈ కొత్త M6 కేవలం 14-అంగుళాల కాన్ఫిగరేషన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అత్యంత కీలకమైన అప్గ్రేడ్ విషయానికి వస్తే, యాపిల్ ల్యాప్టాప్ లైనప్లో తొలిసారిగా OLED డిస్ప్లేను ఈ 'మ్యాక్బుక్ ప్రో' (2026)లో అందించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ నానో-టెక్స్చర్ డిస్ప్లే అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. అలాగే ఇందులో 'సెంటర్ స్టేజ్' (Center Stage) ఫీచర్తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ వెబ్క్యామ్ కూడా ఉంది.
భారతదేశంలో మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 14-అంగుళాల డిస్ప్లే, బేస్ M6 ప్రాసెసర్తో కూడిన మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ప్రారంభ ధరను రూ. 2,39,900గా నిర్ణయించారు. ఈ బేస్ మోడల్లో 16GB యూనిఫైడ్ మెమరీ, 1TB స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 24,000 చెల్లించి 24GB యూనిఫైడ్ మెమరీకి, లేదా రూ. 48,000 అదనంగా చెల్లించి 32GB యూనిఫైడ్ మెమరీకి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు.
అలాగే మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) కొనుగోలుదారులు అదనపు ధర చెల్లించి స్టోరేజ్ను కూడా పెంచుకోవచ్చు. 2TB స్టోరేజ్ కోసం రూ. 60,000, 4TB స్టోరేజ్ కోసం రూ. 1,80,000 అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నానో-టెక్స్చర్ (nano-texture) డిస్ప్లే ఆప్షన్ కోసం అదనంగా రూ. 18,000 ఖర్చవుతుంది.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ప్రీ-ఆర్డర్లు అక్టోబర్ 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా నవంబర్ 6న యాపిల్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ల్యాప్టాప్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- స్పేస్ బ్లాక్ (Space Black)
- సిల్వర్ (Silver)
మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ల్యాప్టాప్లో 14.2-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 3,024 x 1,964 నేటివ్ రిజల్యూషన్, 254 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,600 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, ఒక బిలియన్ రంగులు, P3 వైడ్ కలర్ గామట్, ట్రూ టోన్, ప్రోమోషన్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఇందులో అదనంగా నానో-టెక్స్చర్ డిస్ప్లే అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే దీనికోసం అదనంగా రూ. 18,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్: కొత్త 14-అంగుళాల మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026)లో యాపిల్ తాజా M6 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. 2nm ప్రాసెస్పై నిర్మితమైన కంపెనీ తొలి చిప్ ఇదే కావడం విశేషం. ఇందులో కొత్త 12-కోర్ CPU కాంప్లెక్స్ ఉంది. ఇది 2 సూపర్ కోర్లు, 4 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లతో వస్తుంది. ఈ SoCలో డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. M5 ప్రాసెసర్తో పోలిస్తే ఇది 2 రెట్లు అధిక పీక్ కంప్యూట్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
అలాగే M1 చిప్ ఉన్న 13-అంగుళాల మ్యాక్బుక్ ప్రోతో పోలిస్తే, మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026)లోని M6 చిప్ పనితీరు గణనీయంగా పెరిగిందని యాపిల్ చెబుతోంది. LLM ప్రాంప్ట్ ప్రాసెసింగ్లో ఫస్ట్-టోకెన్ పనితీరు 13 రెట్లు, బ్లెండర్లో రే ట్రేసింగ్ రెండర్ పనితీరు 11.7 రెట్లు, అఫినిటీలో ఇమేజ్-ప్రాసెసింగ్ పనితీరు 3.3 రెట్లు, ఎక్స్కోడ్లో ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ పనితీరు 2.5 రెట్లు వేగవంతంగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కెమెరా: మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026)లో సెంటర్ స్టేజ్ ఫీచర్తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ వెబ్క్యామ్ ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో యాపిల్ N1 నెట్వర్కింగ్ చిప్ ఉంది.
పోర్టులు, కీబోర్డ్: I/O పోర్టుల విషయానికి వస్తే, మూడు థండర్బోల్ట్ 4 పోర్టులు, ఒక MagSafe 3 పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, HDMI పోర్ట్, SDXC కార్డ్ స్లాట్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో యాపిల్కి చెందిన బ్యాక్లిట్ 'మ్యాజిక్ కీబోర్డ్' (Magic Keyboard) కూడా ఉంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం: M6 చిప్తో కూడిన మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026)ను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 24 గంటల వరకు వీడియో స్ట్రీమింగ్, 16 గంటల వరకు వైర్లెస్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ను అందిస్తుందని యాపిల్ పేర్కొంది. ఈ ల్యాప్టాప్లో 72.4Wh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 96W వరకు వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) సరికొత్త macOS 27 గోల్డెన్ గేట్తో వస్తుంది.
|మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|చిప్
|M6 (12-కోర్ CPU, 12-కోర్ GPU)
|AI
|డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ + GPU న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్లు
|బ్యాటరీ
|72.4Wh బ్యాటరీ, 96W వరకు వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
|మెమరీ
|ప్రామాణికంగా 16GB, గరిష్ఠంగా 32GB వరకు
|డిస్ప్లే
|14-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా XDR OLED, నానో-టెక్స్చర్ డిస్ప్లే అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్
|కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు
|Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6, N1 నెట్వర్కింగ్ చిప్
|పోర్ట్లు
|3x థండర్బోల్ట్ 4, MagSafe 3, HDMI, 3.5mm ఆడియో జాక్, SDXC కార్డ్ స్లాట్
|కెమెరా
|12MP సెంటర్ స్టేజ్
|లభ్యత
|అక్టోబర్ 28న ప్రీ-ఆర్డర్, నవంబర్ 6న సేల్స్ ప్రారంభం
|ధర
|రూ. 2,39,900 నుంచి ప్రారంభం