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M6 చిప్, 14-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే​తో MacBook Pro (2026) లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

14-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే, Apple M6 చిప్‌తో యాపిల్​ ఫ్లాగ్‌షిప్ ల్యాప్‌టాప్ 'మ్యాక్​బుక్ ప్రో' (2026) భారతదేశంలో విడుదలైంది.

Apple introduces the new 14 inch MacBook Pro with M6
Apple introduces the new 14 inch MacBook Pro with M6 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2026 at 8:00 PM IST

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Hyderabad: యాపిల్ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ల్యాప్‌టాప్ 'మ్యాక్​బుక్ ప్రో' (2026)ను భారత్‌లో మంగళవారం విడుదల చేసింది. కంపెనీ 'Pro and Tell' ఈవెంట్‌కు ఒక రోజు ముందు ఈ ల్యాప్‌టాప్‌ను లాంఛ్ చేయడం విశేషం. ఈ కొత్త 'మ్యాక్​బుక్ ప్రో' (2026)లో 12-కోర్ CPU కలిగిన M6 చిప్‌సెట్‌ను అమర్చారు. 2nm (నానోమీటర్) ప్రాసెస్‌పై తయారైన యాపిల్ తొలి SoC (System on Chip) ఇదే. ఈ కొత్త M6 కేవలం 14-అంగుళాల కాన్ఫిగరేషన్​లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అత్యంత కీలకమైన అప్‌గ్రేడ్ విషయానికి వస్తే, యాపిల్ ల్యాప్‌టాప్ లైనప్‌లో తొలిసారిగా OLED డిస్‌ప్లేను ఈ 'మ్యాక్​బుక్ ప్రో' (2026)లో అందించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ నానో-టెక్స్చర్ డిస్‌ప్లే అప్‌గ్రేడ్‌ ఆప్షన్‌ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. అలాగే ఇందులో 'సెంటర్ స్టేజ్' (Center Stage) ఫీచర్‌తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ వెబ్‌క్యామ్ కూడా ఉంది.

భారతదేశంలో మ్యాక్​బుక్​ ప్రో (2026) ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 14-అంగుళాల డిస్‌ప్లే, బేస్ M6 ప్రాసెసర్‌తో కూడిన మ్యాక్​బుక్​ ప్రో (2026) ప్రారంభ ధరను రూ. 2,39,900గా నిర్ణయించారు. ఈ బేస్ మోడల్‌లో 16GB యూనిఫైడ్ మెమరీ, 1TB స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 24,000 చెల్లించి 24GB యూనిఫైడ్ మెమరీకి, లేదా రూ. 48,000 అదనంగా చెల్లించి 32GB యూనిఫైడ్ మెమరీకి అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు.

అలాగే మ్యాక్​బుక్​ ప్రో (2026) కొనుగోలుదారులు అదనపు ధర చెల్లించి స్టోరేజ్‌ను కూడా పెంచుకోవచ్చు. 2TB స్టోరేజ్ కోసం రూ. 60,000, 4TB స్టోరేజ్ కోసం రూ. 1,80,000 అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నానో-టెక్స్‌చర్ (nano-texture) డిస్‌ప్లే ఆప్షన్ కోసం అదనంగా రూ. 18,000 ఖర్చవుతుంది.

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త మ్యాక్​బుక్​ ప్రో (2026) ప్రీ-ఆర్డర్లు అక్టోబర్ 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా నవంబర్ 6న యాపిల్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ల్యాప్‌టాప్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • స్పేస్ బ్లాక్ (Space Black)
  • సిల్వర్ (Silver)

మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లో 14.2-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా XDR OLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 3,024 x 1,964 నేటివ్ రిజల్యూషన్, 254 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,600 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, ఒక బిలియన్ రంగులు, P3 వైడ్ కలర్ గామట్, ట్రూ టోన్, ప్రోమోషన్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో అదనంగా నానో-టెక్స్చర్ డిస్‌ప్లే అప్‌గ్రేడ్‌ ఆప్షన్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే దీనికోసం అదనంగా రూ. 18,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రాసెసర్: కొత్త 14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026)లో యాపిల్ తాజా M6 ప్రాసెసర్‌ను అమర్చారు. 2nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైన కంపెనీ తొలి చిప్ ఇదే కావడం విశేషం. ఇందులో కొత్త 12-కోర్ CPU కాంప్లెక్స్ ఉంది. ఇది 2 సూపర్ కోర్లు, 4 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లతో వస్తుంది. ఈ SoCలో డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. M5 ప్రాసెసర్‌తో పోలిస్తే ఇది 2 రెట్లు అధిక పీక్ కంప్యూట్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

అలాగే M1 చిప్ ఉన్న 13-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రోతో పోలిస్తే, మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026)లోని M6 చిప్ పనితీరు గణనీయంగా పెరిగిందని యాపిల్ చెబుతోంది. LLM ప్రాంప్ట్ ప్రాసెసింగ్‌లో ఫస్ట్-టోకెన్ పనితీరు 13 రెట్లు, బ్లెండర్‌లో రే ట్రేసింగ్ రెండర్ పనితీరు 11.7 రెట్లు, అఫినిటీలో ఇమేజ్-ప్రాసెసింగ్ పనితీరు 3.3 రెట్లు, ఎక్స్‌కోడ్‌లో ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ పనితీరు 2.5 రెట్లు వేగవంతంగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కెమెరా: మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026)లో సెంటర్ స్టేజ్ ఫీచర్‌తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ వెబ్‌క్యామ్ ఉంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో యాపిల్ N1 నెట్‌వర్కింగ్ చిప్ ఉంది.

పోర్టులు, కీబోర్డ్: I/O పోర్టుల విషయానికి వస్తే, మూడు థండర్‌బోల్ట్ 4 పోర్టులు, ఒక MagSafe 3 పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, HDMI పోర్ట్, SDXC కార్డ్ స్లాట్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో యాపిల్​కి చెందిన బ్యాక్‌లిట్ 'మ్యాజిక్ కీబోర్డ్' (Magic Keyboard) కూడా ఉంది.

బ్యాటరీ సామర్థ్యం: M6 చిప్‌తో కూడిన మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026)ను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్‌ చేస్తే 24 గంటల వరకు వీడియో స్ట్రీమింగ్, 16 గంటల వరకు వైర్‌లెస్ వెబ్ బ్రౌజింగ్‌ను అందిస్తుందని యాపిల్ పేర్కొంది. ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లో 72.4Wh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 96W వరకు వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026) సరికొత్త macOS 27 గోల్డెన్ గేట్‌తో వస్తుంది.

మ్యాక్‌బుక్ ప్రో (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
చిప్​M6 (12-కోర్ CPU, 12-కోర్ GPU)
AIడ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ + GPU న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్లు
బ్యాటరీ 72.4Wh బ్యాటరీ, 96W వరకు వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్
మెమరీప్రామాణికంగా 16GB, గరిష్ఠంగా 32GB వరకు
డిస్​ప్లే 14-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా XDR OLED, నానో-టెక్స్చర్ డిస్‌ప్లే అప్‌గ్రేడ్‌ ఆప్షన్‌
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లుWi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6, N1 నెట్‌వర్కింగ్ చిప్
పోర్ట్​లు3x థండర్‌బోల్ట్ 4, MagSafe 3, HDMI, 3.5mm ఆడియో జాక్, SDXC కార్డ్ స్లాట్
కెమెరా 12MP సెంటర్ స్టేజ్
లభ్యతఅక్టోబర్ 28న ప్రీ-ఆర్డర్, నవంబర్ 6న సేల్స్ ప్రారంభం
ధరరూ. 2,39,900 నుంచి ప్రారంభం

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