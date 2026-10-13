రిమోట్తో పనేలేదు.. మాటలతోనే నడిచే 'యాపిల్ TV 4K' లాంఛ్- హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇక వేరే లెవల్!
హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రియులు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త యాపిల్ TV 4K (4th Gen) మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇందులోని మూడు మైక్రోఫోన్ల సాయంతో రిమోట్ లేకుండానే, కేవలం మాటలతో టీవీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు.
Published : October 13, 2026 at 8:53 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ సంస్థ అక్టోబర్ 13న (ఈరోజు) నిర్వహించిన తన 'వెల్కమ్ హోమ్' (Welcome Home) ఈవెంట్లో పలు ఆకర్షణీయమైన పరికరాలను ఆవిష్కరించింది. వాటిలో సరికొత్త "యాపిల్ టీవీ 4K" (4th జనరేషన్) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇది తన వినియోగదారులకు ఎన్నడూ లేని విధంగా అద్భుతమైన హోమ్ థియేటర్ అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ సరికొత్త డివైజ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Apple Intelligence) ఆధారిత సిరి AI (Siri AI) ఫీచర్తో వస్తోంది.
నెక్స్ట్-జెన్ సిరి AI ఫీచర్లు: ఈ పరికరంలో "సిరి AI" పూర్తి స్క్రీన్పై ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మనం సాధారణంగా మాట్లాడే భాషను సులభంగా అర్థం చేసుకుని, సంభాషణను కొనసాగిస్తుంది. ఉదాహరణకు, "ఈ ఏడాది ఎమ్మీ అవార్డులలో యాపిల్ టీవీకి చెందిన ఏ షోలు అవార్డులు గెలుచుకున్నాయి?" అని మీరు అడగవచ్చు. దానికి సమాధానంగా స్క్రీన్పై పోస్టర్లు, ఇతర సలహాలు (Suggestions) కూడా కనిపిస్తాయి.
కొత్త "యాపిల్ TV 4K"లో మూడు మైక్రోఫోన్లతో కూడిన సిరి AI ఉంది. దీంతో రిమోట్ను తాకకుండానే, కేవలం మాట్లాడటం ద్వారా షోలను సెర్చ్ చేయవచ్చు. అలాగే, కంటెంట్ చూస్తుండగానే "ప్లూరిబస్ (Pluribus) షూటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది?" లేదా "ఇది 15 ఏళ్ల పిల్లలు చూడవచ్చా?" వంటి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. ఇది స్క్రీన్పై ఒక చిన్న ఓవర్లే (చిన్న విండో) రూపంలో సమాధానాలను చూపిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు చూస్తున్న కంటెంట్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదు. మీ వద్ద యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ ఉన్న ఐఫోన్ ఉంటే, సిరి మీ వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఉదా: "రవి చెప్పిన సినిమా ప్లే చేయి" అని చెబితే చాలు, వెంటనే ప్లే చేస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ "యాపిల్ టీవీ 4K"కి సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. నవంబర్ 13 నుంచి అధికారిక విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.