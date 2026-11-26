భాగ్యనగరానికి 'యాపిల్' కళ- డిసెంబర్ 10న కూకట్పల్లిలో తొలి స్టోర్ ఓపెనింగ్!
టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తెలంగాణలో తన తొలి రిటైల్ స్టోర్ను డిసెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. నగరంలో ఇది కంపెనీకి మొదటి స్టోర్ కాగా, దేశవ్యాప్తంగా ఏడో అవుట్లెట్ కావడం విశేషం.
Published : November 26, 2026 at 1:23 PM IST
Hyderabad: టెక్నాలజీ దిగ్గజం యాపిల్ (Apple) తెలంగాణలో తన తొలి రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 10న హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి 'లేక్ షోర్-వై జంక్షన్ మాల్'లో ఈ 'యాపిల్ కూకట్పల్లి' స్టోర్ను తెరవనున్నట్లు కంపెనీ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో యాపిల్కు ఇది మొట్టమొదటి స్టోర్ కాగా, దేశవ్యాప్తంగా ఏడో అవుట్లెట్ కావడం విశేషం.
వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతి: భారత విస్తరణ వ్యూహంలో ఈ స్టోర్ ప్రారంభం తమకు మరో కీలక మైలురాయి అని యాపిల్ పేర్కొంది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్ టెక్ మార్కెట్లో తమ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ నూతన స్టోర్ ద్వారా నగరవాసులకు కింది సేవలు నేరుగా అందనున్నాయి:
- సమగ్ర ఉత్పత్తులు: ఐఫోన్, మ్యాక్, ఐప్యాడ్ సహా యాపిల్కు చెందిన అన్ని రకాల ఉత్పత్తులను ఒకే చోట కొనుగోలు చేసే అవకాశం.
- సాంకేతిక మద్దతు: నిపుణులైన సిబ్బంది ద్వారా అత్యుత్తమ కస్టమర్ సర్వీస్ & టెక్నికల్ సపోర్ట్.
- ప్రత్యేక సెషన్లు: యాపిల్ ఉత్పత్తుల ఫీచర్లు, వాటి వినియోగంపై స్టోర్లోనే ఉచిత అవగాహన (ఎడ్యుకేషనల్) సెషన్లు.
ఇప్పటివరకు థర్డ్-పార్టీ డీలర్లపై ఆధారపడిన నగరవాసులకు, ఇప్పుడు యాపిల్ తన ప్రత్యక్ష రిటైల్ సేవలను తీసుకురావడంపై స్థానిక టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.