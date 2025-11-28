ETV Bharat / technology

భారత్​లో యాపిల్ జోరు- డిసెంబర్​లో ఐదవ ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం

Apple to Open Fifth Retail Store in Noida on December 11
Apple to Open Fifth Retail Store in Noida on December 11 (Photo Credit- Apple India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో తన ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేయనుంది. భారతదేశంలో మరో కొత్త యాపిల్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించనుంది. డిసెంబర్ 11న నోయిడాలో కొత్త స్టోర్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు కంపెనీ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో యాపిల్ ఐదవ స్టోర్, ఈ ఏడాదిలో (2025) ప్రారంభించనున్న మూడవ స్టోర్ అవుతుంది.

"దేశంలో కొనసాగుతున్న యాపిల్ రిటైల్ విస్తరణలో ఈ ప్రారంభం మరో మైలురాయిని సూచిస్తుంది. నోయిడాలోని వినియోగదారులకు యాపిల్ ఉత్పత్తులను అన్వేషించడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి, యాపిల్ అసాధారణ సేవను వ్యక్తిగతంగా అనుభవించడానికి ఇది ఒక కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుంది" అని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

Apple Noida Store
Apple Noida Store (Photo Credit- x/@yabhishekhd)

నోయిడాలో యాపిల్ 5వ స్టోర్: నోయిడా సెక్టార్ 18లోని DLF మాల్‌లో ఈ కొత్త స్టోర్​ ప్రారంభం కానుంది. యాపిల్ ఈ ఉదయమే నోయిడా కోసం బారికేడింగ్​ను ఆవిష్కరించగా, దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట విస్తృతంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇకపోతే ఇది కూడా ఇంతకుముందు ప్రాంభమైన యాపిల్ ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్లు "హెబ్బాల్", "కోరెగావ్ పార్క్" మాదిరిగానే అదే నెమలి పింఛాల కళాత్మక థీమ్​ను కలిగి ఉంది. ఈ నొయిడా రిటైల్ స్టోర్ వాల్​ పేపర్లను రంగురంగుల నెమలి పింఛాలతో ఆకర్షణీయమైన లుక్​లో డిజైన్ చేశారు.

నోయిడా స్టోర్ ప్రయోజనాలు?: యాపిల్ నోయిడా రిటైల్​ స్టోర్​ను సందర్శించే కస్టమర్‌లు ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌తో సహా కొత్త ఉత్పత్తి శ్రేణిని అన్వేషించవచ్చు, కొత్త ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా ఐఫోన్, మాక్, యాపిల్ వాచ్, ఐప్యాడ్ వంటి ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో స్పెషలిస్ట్‌లు, క్రియేటివ్‌లు, జీనియస్‌లు, బిజినెస్ టీమ్ అనే యాపిల్ ఎక్స్​పర్ట్స్ ఉంటారు.

ఈ బృందం యాపిల్ ఉత్పత్తులు, నెలవారీ ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్, కంపెనీ ట్రేడ్-ఇన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కస్టమర్లకు వివరించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ నుంచి iOSకి మారాలనుకునే కస్టమర్లకు వన్-ఆన్-వన్ సపోర్ట్​ను అంటే దశలవారీ మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా అందిస్తుంది.

ఇతర భారతీయ యాపిల్ స్టోర్లు:

యాపిల్ సాకేత్ (దిల్లీ): ఈ స్టోర్​ను ఏప్రిల్ 2023లో సెలెక్ట్ సిటీవాక్ మాల్‌లో ప్రారంభించారు. ఇది దాదాపు 6,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

యాపిల్ BKC (ముంబయి): దీన్ని ఏప్రిల్ 2023లో జియో వరల్డ్ డ్రైవ్‌లో ప్రారంభించారు. దాదాపు 20,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఇదే అతిపెద్ద యాపిల్ స్టోర్.

యాపిల్ హెబ్బాల్ (బెంగళూరు): ఈ యాపిల్ స్టోర్​ను సెప్టెంబర్ 2, 2025న ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో ప్రారంభించారు. ఇది సుమారు 8,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్.

ఆపిల్ కోరెగావ్ పార్క్ (పూణే): ఇది పుణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్‌లో ఉంది. దీన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2025న ప్రారంభించారు. ఇది సుమారు 10,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

ఈ నాలుగు యాపిల్ రిటైల్ స్టోర్లు ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు కస్టమర్లకు సేవలు అందిస్తాయి.

