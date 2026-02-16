ETV Bharat / technology

యాపిల్ లో-కాస్ట్ మ్యాక్​బుక్ విత్ 'ప్లేఫుల్ కలర్స్'!- మార్చిలోనే లాంఛ్ కావచ్చట!!

యాపిల్ మార్చిలో 'ప్లేఫుల్ కలర్స్'లో తక్కువ ధర మ్యాక్‌బుక్‌ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు నివేదిక వెలువడింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 2:07 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ 'ప్లేఫుల్ కలర్స్'లో తక్కువ ధర మ్యాక్‌బుక్‌ను త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు యాపిల్ నాన్-ప్రీమియం ల్యాప్‌టాప్ విభాగంలో కొత్త మ్యాక్‌బుక్‌ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని నివేదిక వెలువడింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం, కంపెనీ ఈ తక్కువ ధర పరికరాన్ని మార్చిలోనే ప్రవేశపెట్టవచ్చు.

యాపిల్ వచ్చే నెలలో ఒక కార్యక్రమానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని, దీనిలో మ్యాక్‌బుక్ కీలక ప్రకటన కావచ్చని సమాచారం వెలువడుతోంది. కంపెనీ ఈసారి తన సాధారణ రంగుల సంప్రదాయానికి భిన్నమైన విధానాన్ని కూడా తీసుకొస్తోందని, కొత్త మ్యాక్‌బుక్ కోసం ప్రకాశవంతమైన, "ప్లేఫుల్ కలర్స్​" పరీక్షిస్తోందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంకా "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడల్‌లకు శక్తినిచ్చే అదే చిప్‌సెట్​తో ఈ ల్యాప్‌టాప్‌ను అందించవచ్చని చెబుతున్నారు.

బ్లూమ్‌బెర్గ్‌కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ తన పవర్ ఆన్ న్యూస్​లెటర్​లో యాపిల్ వచ్చే నెలలో ఒక ఈవెంట్‌ను ప్లాన్ చేస్తోందని, అక్కడ కొత్త మ్యాక్‌బుక్‌ను ప్రారంభించవచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే, కంపెనీ మార్చి ఈవెంట్‌ను కొత్త మ్యాక్‌బుక్ కోసం మాత్రమే నిర్వహిస్తుందా లేదా ఇతర హార్డ్‌వేర్‌లను కూడా ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తుందా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.

ఈ కొత్త ల్యాప్‌టాప్ $1,000 (సుమారు రూ. 90,700) కంటే తక్కువ ధర రేంజ్​లో వస్తుందని, ఇది మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన మ్యాక్‌బుక్‌గా నిలుస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ ధరను తక్కువగా ఉంచడానికి యాపిల్ "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడళ్లకు శక్తినిచ్చే అదే ప్రాసెసర్ అయిన A18 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో మెషీన్‌ను సన్నద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అదనంగా ఇది ఎయిర్, ప్రో వేరియంట్‌లతో పోలిస్తే 13 అంగుళాల కంటే కొంచెం తక్కువ చిన్న డిస్​ప్లేతో వస్తుందని నివేదించారు.

పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ కొత్త పరికరం కోసం యాపిల్ తన మ్యూటెడ్ రంగుల సూత్రాన్ని పక్కకునెట్టినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. కంపెనీ లేత పసుపు, లేత ఆకుపచ్చ, నీలం, గులాబీ, క్లాసిక్ సిల్వర్, ముదురు బూడిద వంటి రంగు ఎంపికలను పరీక్షిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ లాంఛ్ అయినప్పుడు ఈ ఎంపికలన్నీ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం లేకపోవచ్చని గుర్మాన్ జోడించారు.

J700 అనే కోడ్‌నేమ్ ఉన్న ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ నిర్మాణ నాణ్యతలో ఎటువంటి రాజీ పడదని గుర్మాన్ చెబుతున్నారు. ఇది అల్యూమినియం ఛాసిస్‌ను కలిగి ఉంటుందని, ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించడానికి కొత్త తయారీ ప్రక్రియను ఉపయోగించి దీనిని అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేక టెక్నిక్ కంపెనీ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న దానికంటే వేగంగా ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు.

