యాపిల్ నుంచి మూడు 'అల్ట్రా' ఉత్పత్తులు వస్తున్నాయ్: రిపోర్ట్
యాపిల్ ఈ ఏడాది మూడు "అల్ట్రా" పరికరాలను ప్రారంభించనున్నట్లు సమాచారం. వీటిలో ఐఫోన్ ఫోల్డ్ నుంచి OLED మ్యాక్బుక్ ప్రో వరకు ఉన్నాయి.
Published : March 9, 2026 at 5:17 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ గత వారం సరసమైన మ్యాక్బుక్ నియో, ఐఫోన్ 17e వంటి పరికరాలను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ హై-ఎండ్, ప్రీమియం విభాగానికి మళ్లింది. బ్లూమ్బెర్గ్ ప్రసిద్ధ రిపోర్టర్ మార్క్ గుర్మాన్ 'పవర్ ఆన్' న్యూస్లెటర్ ప్రకారం, యాపిల్ 2026లో కనీసం మూడైనా "అల్ట్రా" క్లాస్ పరికరాలను విడుదల చేస్తుంది. వీటిలో ఎయిర్పాడ్స్ అల్ట్రా (అంతర్నిర్మిత కెమెరాతో), మ్యాక్బుక్ అల్ట్రా (టచ్ OLED డిస్ప్లేతో), మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ అల్ట్రా ఉన్నాయి. లీకైన ఈ సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
ఎయిర్పాడ్స్ అల్ట్రా: ప్రస్తుత "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో" (మూడవ తరం)లో "ఎయిర్పాడ్స్ అల్ట్రా" అత్యుత్తమ మోడల్ అవుతుంది. ఇది సిరికి విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటాను అందించే కంప్యూటర్-విజన్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి వినియోగదారులు ప్రపంచంలోని వస్తువులను స్కాన్ చేయడానికి, సిరి నుంచి ఇన్స్టంట్ సమాచారాన్ని పొందడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ డివైజ్ "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో" కంటే ఎక్కువ ధరతో వస్తుంది.
మ్యాక్బుక్ అల్ట్రా: ప్రస్తుత "M5 ప్రో", "M5 మ్యాక్స్" చిప్సెట్లను కలిగి ఉన్న "మ్యాక్బుక్ ప్రో" కంటే కొత్త టాప్-టైర్ మోడల్గా "మ్యాక్బుక్ అల్ట్రా" ఉంటుంది. ఇది టచ్-ఎనేబుల్డ్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర ప్రస్తుత "మ్యాక్బుక్ ప్రో" కంటే 20 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ ఇప్పటికే ఉన్న "ప్రో" మోడళ్లను భర్తీ చేయదు, కానీ యాపిల్ హై-ఎండ్ కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని వాటితో పాటే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఐఫోన్ అల్ట్రా: యాపిల్ ప్రియులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పరికరం ఈ "ఐఫోన్ అల్ట్రా". ఇది యాపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ అవుతుంది. ఇది భారీ ఇన్నర్ డిస్ప్లే, అండర్-డిస్ప్లే సెన్సార్లతో వస్తుంది. దీని ధర సుమారు $2,000 (సుమారు రూ. 1.7 లక్షలు) ఉంటుంది. ఇది బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అవుతుంది. దీన్ని తెరిచినప్పుడు "ఐప్యాడ్ మినీ" లాగా కనిపిస్తుంది. ఇది క్రీజ్-ఫ్రీ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం మెటీరియల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది.
మ్యాక్ స్టూడియో అండ్ ఐమ్యాక్: 2026లో "అల్ట్రా" పరికరాలతో పాటు, అప్గ్రేడెడ్ "మ్యాక్ స్టూడియో" 2026 మధ్యలో వస్తుంది. కొత్త ఐమ్యాక్ రిఫ్రెష్ చేసిన రంగుల పాలెట్ను కలిగి ఉంటుంది, అయితే మ్యాక్ మినీ, మ్యాక్ స్టూడియో అదే డిజైన్ను కలిగి ఉంటాయి.