టెక్ ప్రపంచంలో పెను సంచలనం: ఓపెన్ఏఐపై న్యాయపోరాటానికి దిగిన యాపిల్!
యాపిల్ రహస్యాలను దొంగిలించిందంటూ ఓపెన్ఏఐపై కాలిఫోర్నియా కోర్టులో సంచలన కేసు నమోదైంది. నిన్నటి మిత్రులు నేడు ప్రత్యక్ష ప్రత్యర్థులుగా మారడం టెక్ ప్రపంచంలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
Published : July 11, 2026 at 10:46 AM IST
Hyderabad: టెక్ పరిశ్రమలో శుక్రవారం ఒక ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజాలైన యాపిల్ (Apple), ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) సంస్థల మధ్య ఒక పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రేసులో ముందంజలో ఉండేందుకు పోటీ పడుతున్న ఈ రెండు అమెరికన్ కంపెనీలు, ఇప్పుడు న్యాయపోరాటానికి దిగాయి.
ఐఫోన్, మ్యాక్బుక్ తయారీ సంస్థ అయిన యాపిల్.. చాట్జీపీటీ (ChatGPT) సృష్టికర్త ఓపెన్ఏఐపై కాలిఫోర్నియాలోని ఒక ఫెడరల్ కోర్టులో కేసు దాఖలు చేసింది.
Today Apple just dropped a bombshell lawsuit in Northern California court (Case 5:26-cv-07078) straight-up accusing OpenAI of straight-up stealing their entire hardware playbook. Not some random patents — we're talking circuit designs, custom factory machinery, supplier secrets,… pic.twitter.com/vxwBexHY2p— Ice Universe (@UniverseIce) July 11, 2026
కేసు వివరాలు:
- యాపిల్ ప్రధాన ఆరోపణ: ఓపెన్ఏఐ తన సరికొత్త హార్డ్వేర్ ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయడానికి, యాపిల్కు చెందిన అత్యంత రహస్య పత్రాలను (Confidential Documents), సాంకేతిక సమాచారాన్ని దొంగిలించిందని యాపిల్ ఆరోపిస్తోంది.
- పాత మిత్రులు - కొత్త శత్రువులు: ఈ రెండు కంపెనీల మధ్య 2024లో ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా యాపిల్ తన ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మ్యాక్ డివైజ్లలో చాట్జీపీటీని ఇంటిగ్రేట్ చేసింది. కానీ కేవలం ఏడాది కూడా తిరక్కుండానే ఇప్పుడు అదే భాగస్వాములు కోర్టు మెట్లు ఎక్కడం టెక్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ముద్దాయిలుగా యాపిల్ మాజీ ఉద్యోగులు: తెరపైకి ప్రముఖుల పేర్లు
యాపిల్ దాఖలు చేసిన ఈ సంచలన కేసులో కీలక వ్యక్తుల పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ దావాలో ప్రధాన నిందితులుగా యాపిల్ తన మాజీ ఉద్యోగులనే పేర్కొనడం గమనార్హం.
- ప్రధాన నిందితుడు టాంగ్ యూ టాన్ (Tang Yew Tan): యాపిల్ మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన టాంగ్ యూ టాన్, ప్రస్తుతం ఓపెన్ఏఐలో 'చీఫ్ హార్డ్వేర్ ఆఫీసర్'గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన యాపిల్ నుంచి నిష్క్రమించడానికి ముందే, సప్లయర్స్ (సరఫరాదారులు)కు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని తన వ్యక్తిగత ఈమెయిల్కు పంపుకున్నారని యాపిల్ ఆరోపించింది. అంతేకాకుండా, ఓపెన్ఏఐ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైన యాపిల్ ఉద్యోగులను, కంపెనీకి చెందిన రహస్య హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ తీసుకురావాల్సిందిగా టాన్ ఒత్తిడి చేశారని యాపిల్ పేర్కొంది.
- మరో నిందితుడు చాంగ్ లియు (Chang Liu): యాపిల్ మాజీ ఉద్యోగి చాంగ్ లియు కూడా ఈ సమాచార లీకేజీలో భాగస్వామి అని యాపిల్ ఆరోపిస్తోంది. ఆయన యాపిల్ ల్యాప్టాప్ను తన వద్దే ఉంచుకుని, అందులోని డజన్ల కొద్దీ అత్యంత రహస్యమైన హార్డ్వేర్ ఫైళ్లను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
- జోనీ ఐవ్ స్టార్టప్ 'io Products' పై కూడా కేసు: ఈ వివాదంలో యాపిల్ మాజీ ఐకానిక్ డిజైనర్ జోనీ ఐవ్ (Jony Ive)కు చెందిన స్టార్టప్ కంపెనీ 'io Products' ను కూడా ఒక ప్రతివాదిగా చేర్చారు. ఈ స్టార్టప్ను ఓపెన్ఏఐ గతేడాది భారీ డీల్తో కొనుగోలు చేసింది.
ఇరు కంపెనీల మధ్య పెరుగుతున్న దూరం: గూగుల్ వైపు మొగ్గిన యాపిల్
BREAKING: Apple is suing OpenAI, accusing it and its hardware chief of a coordinating trade secret theft campaign to help build its upcoming suite of AI devices.— Mark Gurman (@markgurman) July 10, 2026
ఈ వివాదం వెనుక గత కొంతకాలంగా ఇరు కంపెనీల మధ్య మారుతున్న సమీకరణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు:
సిరి (Siri) అప్డేట్ - గూగుల్ జెమిని ఎంట్రీ: గత నెలలోనే యాపిల్ తన వాయిస్ అసిస్టెంట్ 'సిరి'ని అప్డేట్ చేస్తూ, ఓపెన్ఏఐ స్థానంలో గూగుల్కు చెందిన 'జెమిని' (Gemini) మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇలాంటి వివాదాలు తలెత్తుతాయనే ఊహాగానాలు అప్పటి నుంచే ఊపందుకున్నాయి.
ఓపెన్ఏఐ వివరణ: ఈ వివాదంపై ఓపెన్ఏఐ స్పందిస్తూ.. తమకు ఇతర కంపెనీల రహస్యాలను (Trade Secrets) దొంగిలించాల్సిన అవసరం లేదని, తాము కేవలం సరికొత్త టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడంపైనే దృష్టి పెట్టామని స్పష్టం చేసింది. అయితే ప్రస్తుతం కంపెనీ కోర్టు పత్రాలను సమీక్షిస్తోంది.
యాపిల్ డిమాండ్: ఓపెన్ఏఐ తమ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ వాడకుండా అడ్డుకోవాలని, ఇప్పటికే ఉపయోగించిన దానికి భారీగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని యాపిల్ కోర్టును కోరింది.
రెండు కంపెనీలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రత్యర్థులుగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, AI పరిశ్రమలో హార్డ్వేర్ ఆధిపత్యం కోసం సాగుతున్న పోరాటానికి ఈ కోర్టు కేసే ఒక కీలక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.