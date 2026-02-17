ETV Bharat / technology

యాపిల్ మార్చి 4, 2026న న్యూయార్క్‌లో తన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్ధారించింది. ఈ ఈవెంట్​లో ఐఫోన్ 17e, కొత్త ఐప్యాడ్, లో-కాస్ట్ మ్యాక్‌బుక్‌లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మార్చి ఈవెంట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక ఈవెంట్​ను మార్చి 4న USAలోని న్యూయార్క్ నగరంలో నిర్వహిస్తోంది. దీని కోసం అధికారికంగా మీడియా ఆహ్వానాలను పంపింది. కంపెనీ పంపిన మీడియా ఇన్విటేషన్​లో "యాపిల్ ప్రత్యేక అనుభవం కోసం మాతో వ్యక్తిగతంగా చేరండి" అని రాసుకొచ్చింది. ఇంతకుమించి అందులో ఎటువంటి ట్యాగ్‌లైన్‌ను చేర్చకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం. ఇది ఈ ఈవెంట్​లో చేయబోయే లాంఛ్​లపై ఉత్కంఠను మరింత పెంచుతుంది.

అయితే మనం అందులో పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం రంగులలో యాపిల్ లోగోను చూడొచ్చు. ఈ రంగులు కంపెనీ కొత్త డిజైన్ లాంగ్వెజ్ లేదా రాబోయే ఉత్పత్తులలో కలర్ ఆప్షన్​లను సూచించొచ్చని సాంకేతిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం భారత కాలమానం ప్రకారం, సాయంత్రం 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రత్యక్ష ప్రసారం?: ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుందా లేదా అనే దానిపై యాపిల్ ఇంకా స్పష్టతనివ్వలేదు. కంపెనీ 'ప్రత్యేక యాపిల్ అనుభవం'పై దృష్టి సారించి ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది, కాబట్టి ఆన్‌లైన్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించకపోవచ్చు లేదా ఏదైనా పెద్ద ప్రకటన చేయకపోవచ్చు. అయితే యాపిల్ తన ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ సంప్రదాయాన్ని ఈసారీ అనుసరిస్తే, ఈవెంట్​ ప్రారంభానికి ముందుగా apple.com, Apple TVలలో​ లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్​ను విడుదల చేయొచ్చు.

ఈ ఈవెంట్​లో ఏ ఉత్పత్తులు లాంఛ్ చేయొచ్చు?: నివేదికల ప్రకారం, ఈ కార్యక్రమంలో అనేక కీలక ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించవచ్చు. వీటిలోఅత్యంత చర్చించనీయాంశమైన "ఐఫోన్ 17e" కూడా ఉండొచ్చు. ఇది యాపిల్ కొత్త బడ్జెట్ ఐఫోన్ అని చెబుతున్నారు. ఇది ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ డిస్​ప్లే, A17 చిప్, మల్టిపుల్ రంగు ఎంపికలతో రావచ్చు. ఇది తక్కువ ధరకు ఐఫోన్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. అదనంగా కంపెనీ కొత్త ఐప్యాడ్ ఎయిర్, ఐప్యాడ్ ప్రోలను కూడా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. మాక్​రూమర్స్ ప్రకారం, ఇవి OLED డిస్​ప్లేలు, స్లిమ్ డిజైన్​లో రావచ్చు.

చౌకైన మ్యాక్‌బుక్ కూడా!: ఈ కార్యక్రమంలో యాపిల్ లో-కాస్ట్ మ్యాక్‌బుక్‌ను కూడా ప్రారంభించవచ్చు. ఇది విద్యార్థులు, బడ్జెట్ వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని వస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీని ధర మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్ కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ ఇది రోజువారీ వినియోగానికి అవసరమైన పనితీరును అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. వీటితోపాటు యాపిల్ ఈ కార్యక్రమంలో భారత్​ కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

ఇకపోతే యాపిల్ సాధారణంగా ఏడాదికి 3 నుంచి 4 ప్రధాన ఈవెంట్‌లను నిర్వహిస్తుంది. ఇవి కొత్త ఉత్పత్తులు, సాఫ్ట్‌వేర్ ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారిస్తాయి. మార్చి/ఏప్రిల్‌లో స్ప్రింగ్ ఈవెంట్, జూన్‌లో WWDC, సెప్టెంబర్‌లో తదుపరి తరం ఐఫోన్ ఈవెంట్, అక్టోబర్/నవంబర్‌లో మ్యాక్/ఐప్యాడ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి.

