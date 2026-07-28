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నో ఫొటోస్.. నో వీడియోస్.. ఓన్లీ ప్రైవసీ- జూన్ 2027లో యాపిల్ తొలి స్మార్ట్​గ్లాసెస్: రిపోర్ట్

యాపిల్ తన స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ప్రదర్శనను జూన్ 2027కు వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. గోప్యతా ఆందోళనల దృష్ట్యా, వీటిలోని కెమెరాలను ఫొటోలు, వీడియోలకు కాకుండా కేవలం AI అవసరాలకే పరిమితం చేయనున్నట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.

Apple Smart Glasses Push to WWDC 2027 with Strict Privacy Features
Apple Smart Glasses Push to WWDC 2027 with Strict Privacy Features (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 3:53 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ (Apple) సంస్థ వచ్చే ఏడాది తన మొట్టమొదటి 'స్మార్ట్ గ్లాసెస్​'ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో వినియోగదారుల 'గోప్యత'కు (Privacy) అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారని భావిస్తున్నారు.

బ్లూమ్‌బెర్గ్ ప్రతినిధి మార్క్ గుర్మాన్ తన పవర్‌ఆన్ న్యూస్​లెటర్​లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. యాపిల్ కంపెనీ జూన్ 2027లో జరగబోయే తన వార్షిక 'వరల్డ్‌వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్' (WWDC)లో ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను మొదటిసారిగా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది.

ముందుగా ఎప్పుడు అనుకున్నారు?: నిజానికి గతంలో వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం.. యాపిల్ తన స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను 2026 చివరి నాటికే ప్రదర్శించి, 2027 ప్రారంభంలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని భావించింది. అయితే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్ల ఏఐ గ్లాసెస్ వల్ల ఎదురవుతున్న గోప్యతా సమస్యలను (Privacy Concerns) యాపిల్ నిశితంగా గమనించింది. స్మార్ట్​గ్లాసెస్ ద్వారా తమకు తెలియకుండా ఇతరులు రహస్యంగా రికార్డ్ చేస్తారనే సామాజిక ఆందోళనలను నివారించడం కోసం మరిన్ని కఠినమైన ప్రైవసీ ఫీచర్లను డెవలప్ చేయడానికి యాపిల్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మరో ఆరు నెలల పాటు ముందుకు నెట్టి, జూన్ 2027కు వాయిదా వేసినట్లు తాజా నివేదిక పేర్కొంది.

గోప్యత (Privacy)కే అగ్రతాంబూలం: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మరే ఇతర ప్రొడక్ట్‌లోనూ లేని వినూత్నమైన హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ ఆధారిత గోప్యతా (Privacy) ఫీచర్లను యాపిల్ పరీక్షిస్తోందని గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు. ఆ నిర్దిష్ట ఫీచర్ల వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించనప్పటికీ.. మార్కెట్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్ల స్మార్ట్​గ్లాసెస్ కంటే తమ ప్రొడక్ట్ ఎంత భిన్నమైనదో చూపించడానికి, యాపిల్ తన మార్కెటింగ్‌లో ఈ 'ప్రైవసీ' అంశాన్నే ప్రధానంగా వాడుకోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

కెమెరాలపై ప్రయోగాలు: స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ద్వారా ఇతరులకు తెలియకుండా రహస్యంగా రికార్డ్ చేస్తారనే వినియోగదారుల ఆందోళనలను, భయాలను పోగొట్టడానికి యాపిల్ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రయోగాలు చేసినట్లు ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా కెమెరాలు అస్సలు లేని కొన్ని ప్రొటోటైప్‌లను (నమూనాలను) యాపిల్ పరీక్షించింది. మరికొన్ని నమూనాలలో కెమెరాలు ఉంచినప్పటికీ, అవి కేవలం ఏఐ (AI) ఫీచర్ల కోసం మాత్రమే పనిచేసేలా, వాటి ద్వారా యూజర్లు ఫొటోలు లేదా వీడియోలు రికార్డ్ చేయలేకుండా నియంత్రణలు విధించే వెర్షన్‌ను కూడా పరిశీలించింది.

అయితే, చివరికి మార్కెట్లోకి వచ్చే వెర్షన్‌లో కెమెరాలు ఉండే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉందని, కాకపోతే వినియోగదారుల డేటా రక్షణ కోసం యాపిల్ కఠినమైన భద్రతా ప్రమాణాలను (Privacy Safeguards) ప్రవేశపెడుతుందని గుర్మాన్ అంచనా వేశారు.

ఫీచర్లు, లాంఛ్ వివరాలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మెటా (Meta) 'రే-బాన్' స్మార్ట్​గ్లాసెస్ తరహాలోనే, యాపిల్ డివైజ్‌లో కూడా స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. దీని ద్వారా యూజర్లు మ్యూజిక్ వినడానికి, ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటానికి, సిరి (Siri) నోటిఫికేషన్లను అందుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇకపోతే, ఈ సరికొత్త స్మార్ట్​గ్లాసెస్ 2027 చివరి నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది.

విభిన్న డిజైన్లలో యాపిల్ ఏఐ గ్లాసెస్: ఇదిలా ఉండగా, యాపిల్ స్మార్ట్​గ్లాసెస్ నాలుగు విభిన్న ఫ్రేమ్ డిజైన్లలో రానున్నట్లు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గుర్మాన్ పంచుకున్న మరో నివేదిక పేర్కొంది. ఇందులో ఒక పెద్ద రెక్టాంగ్యులర్ (చతురస్రాకార) ఫ్రేమ్, యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ ధరించే కళ్లజోడు తరహాలోనే ఉండే స్లిమ్ రెక్టాంగ్యులర్ వేరియంట్, ఒక పెద్ద ఓవల్ (గుండ్రటి/అండాకారం) ఫ్రేమ్, చిన్న సైజు ఓవల్ ఫ్రేమ్ ఆప్షన్లు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

ఈ గ్లాసెస్​ను అధిక కాలం మన్నిక కోసం 'అసిటేట్' (Acetate) మెటీరియల్‌తో తయారు చేయవచ్చని, అలాగే వీటిని బ్లాక్, ఓషన్ బ్లూ, లైట్ బ్రౌన్ రంగులలో అందించవచ్చని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

మెటా ఏఐ గ్లాసెస్ తరహాలోనే, యాపిల్ స్మార్ట్​గ్లాసెస్‌లో కూడా ఎలాంటి ఇన్-బిల్ట్ విజువల్ స్క్రీన్ లేదా అగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) లెన్స్ ప్రొజెక్టన్లు ఉండవనీ ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. దానికి బదులుగా ఇవి కేవలం ధరించగలిగే ఒక అనుబంధ పరికరంలా (Wearable companion device) మాత్రమే పనిచేస్తాయని సమాచారం.

అయితే, ఈ గ్లాసెస్‌లోని ఓవల్ షేప్ కెమెరా లెన్స్‌ల ద్వారా యూజర్లు ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకునేలా యాపిల్ రూపొందించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే వీటిలో స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్లు ఉండటం వల్ల యూజర్లు మ్యూజిక్ వినడానికి, ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటానికి, సిరి (Siri) నోటిఫికేషన్లను అందుకోవడానికి వీలవుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.

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