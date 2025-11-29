'ఎయిర్' ఎఫెక్ట్- అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ల అభివృద్ధిని నిలిపివేసిన టెక్ దిగ్గజాలు!
ఐఫోన్ ఎయిర్ విఫలం: స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం!
Published : November 29, 2025 at 9:10 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"ను విడుదల చేసిన సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో ఇతర ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థలు కూడా దీనికి పోటీగా తమ సన్నని స్మార్ట్ఫోన్లను తీసుకువస్తామని ప్రకటించాయి. ఆ తర్వాత యాపిల్ కూడా తన "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2"పై పనిచేయడం ప్రారంభించింది. కానీ యాపిల్తో సహా అన్ని కంపెనీలు ఇప్పుడు అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్లపై పనిచేయడం మానేశాయి. ఇందుకు కారణం ఏంటి? కంపెనీలు ఇప్పుడు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాయ్? తెలుసుకుందాం రండి.
DigiTimes తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఐఫోన్ ఎయిర్కు డిమాండ్ చాలా తక్కువగా ఉండటంతో యాపిల్ తన ఉత్పత్తిని గణనీయంగా తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా యాపిల్ "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2" లాంఛ్ను కూడా నిరవధికంగా వాయిదా వేసింది.
యాపిల్ "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"ను చాలా ఆకర్షణీయంగా డిజైన్ చేసింది. కానీ దాని స్పెసిఫికేషన్లను తగ్గించింది. ముఖ్యంగా కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. దీని ఫలితంగా వినియోగదారులు ఐఫోన్ ఎయిర్ను మొదటి నుంచీ ఇష్టపడలేదు.
ఐఫోన్ ఎయిర్ అమ్మకాలు ప్రారంభం నుంచే తగ్గడం ప్రారంభించాయి. దీని నుంచి యాపిల్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు వినియోగదారులు స్లిమ్ డిజైన్కు మించి మంచి స్పెసిఫికేషన్లను కూడా కోరుకుంటున్నారని గ్రహించాయి.
యాపిల్ భారీ మార్పులు:
- ఐఫోన్ ఎయిర్ ఉత్పత్తి, ఆర్డర్లను తగ్గించారు.
- ఫాక్స్కాన్ తన ఐఫోన్ ఉత్పత్తి లైన్లను తగ్గించింది.
- లక్స్షేర్ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిలిపివేసింది.
- పరికరం ప్రధాన డిజైనర్ కంపెనీని విడిచిపెట్టారు.
- ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 అభివృద్ధిని నిలిపివేశారు.
ఐఫోన్ ఎయిర్ లాంఛ్ తర్వాత యాపిల్ తీసుకున్న ఈ చర్యలు కంపెనీ అల్ట్రా-స్లిమ్ ప్రయోగం పూర్తిగా విఫలమైందని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమపై ప్రభావం: యాపిల్ నష్టాలను చవిచూసిన తర్వాత, దాని పూర్తి ప్రభావం స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమపై పడింది. యాపిల్ మాదిరిగానే శాంసంగ్ కూడా తన అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రోగ్రామ్ను నిలిపివేసింది. ఐఫోన్ ఎయిర్ రాకముందు శాంసంగ్ మార్కెట్లో తన సన్నని "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. దీని ఫలితంగా కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ఎడ్జ్ వేరియంట్పై తన ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకుంది. దీనర్థం జనవరి 2026లో విడుదల కానున్న శాంసంగ్ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లో "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్" మోడల్ ఉండకపోవచ్చు.
యాపిల్, శాంసంగ్తో పాటు షావోమీ, ఒప్పో, వివో వంటి చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు కూడా తమ అల్ట్రా-స్లిమ్ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలపై పనిచేయడం మానేశాయి. ఈ మూడు చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి ఉపసంహరణ పరిశ్రమకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిగణిస్తున్నారు.
|Brand
|Ultra-Slim
|States
|Apple
|iPhone Air and iPhone Air 2 production cut
|Next Generation Plan delayed
|Samsung
|Galaxy S25 Edge
|Next model cancelled
|Xiaomi
|Ultra-thin project
|Cancel
|Oppo
|Ultra-thin phone
|Delayed indefinitely
|Vivo
|Ultra-slim design plan
|removed
|Motorola
|X70 Air, Edge 70
|The plan is also ongoing
మోటరోలా మాత్రం తగ్గేదేలే!: యాపిల్, శాంసంగ్, షావోమీ, ఒప్పో, వివో వంటి స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినప్పటికీ, మోటరోలా తన నిర్ణయంపై దృఢంగా ఉంది. ఈ కంపెనీ ఇటీవల చైనా, యూరప్, మిడిల్ఈస్ట్లో తన అనేక కొత్త స్లిమ్ మోడళ్లను విడుదల చేసింది.
కస్టమర్లు ఏం కోరుకుంటున్నారు?: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వినియోగదారులు ఇప్పుడు మంచి మన్నిక, బ్యాటరీ లైఫ్, కెమెరా మొత్తం బ్యాలెన్స్తో పాటు ఆకర్షణీయమైన స్లిమ్ డిజైన్ను కోరుకుంటున్నారు. అయితే అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్లను తీసుకురావడానికి బ్రాండ్లు ఐఫోన్ ఎయిర్లో కనిపించిన విధంగా ఇతర స్పెసిఫికేషన్లను తగ్గిస్తున్నాయి.