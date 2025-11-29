ETV Bharat / technology

'ఎయిర్' ఎఫెక్ట్- అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల అభివృద్ధిని నిలిపివేసిన టెక్ దిగ్గజాలు!

ఐఫోన్ ఎయిర్ విఫలం: స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం!

iPhone Air
iPhone Air (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యాపిల్ సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్‌"ను విడుదల చేసిన సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో ఇతర ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థలు కూడా దీనికి పోటీగా తమ సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను తీసుకువస్తామని ప్రకటించాయి. ఆ తర్వాత యాపిల్ కూడా తన "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2"పై పనిచేయడం ప్రారంభించింది. కానీ యాపిల్‌తో సహా అన్ని కంపెనీలు ఇప్పుడు అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై పనిచేయడం మానేశాయి. ఇందుకు కారణం ఏంటి? కంపెనీలు ఇప్పుడు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాయ్? తెలుసుకుందాం రండి.

DigiTimes తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఐఫోన్ ఎయిర్​కు డిమాండ్ చాలా తక్కువగా ఉండటంతో యాపిల్ తన ఉత్పత్తిని గణనీయంగా తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా యాపిల్ "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2" లాంఛ్​ను కూడా నిరవధికంగా వాయిదా వేసింది.

iPhone Air
iPhone Air (Image Credit: Apple)

యాపిల్ "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్​"ను చాలా ఆకర్షణీయంగా డిజైన్‌ చేసింది. కానీ దాని స్పెసిఫికేషన్‌లను తగ్గించింది. ముఖ్యంగా కెమెరా స్పెసిఫికేషన్‌లు గణనీయంగా తగ్గాయి. దీని ఫలితంగా వినియోగదారులు ఐఫోన్ ఎయిర్‌ను మొదటి నుంచీ ఇష్టపడలేదు.

ఐఫోన్ ఎయిర్ అమ్మకాలు ప్రారంభం నుంచే తగ్గడం ప్రారంభించాయి. దీని నుంచి యాపిల్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు వినియోగదారులు స్లిమ్ డిజైన్​కు మించి మంచి స్పెసిఫికేషన్‌లను కూడా కోరుకుంటున్నారని గ్రహించాయి.

యాపిల్ భారీ మార్పులు:

  • ఐఫోన్ ఎయిర్ ఉత్పత్తి, ఆర్డర్‌లను తగ్గించారు.
  • ఫాక్స్‌కాన్ తన ఐఫోన్ ఉత్పత్తి లైన్లను తగ్గించింది.
  • లక్స్‌షేర్ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిలిపివేసింది.
  • పరికరం ప్రధాన డిజైనర్ కంపెనీని విడిచిపెట్టారు.
  • ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 అభివృద్ధిని నిలిపివేశారు.

ఐఫోన్ ఎయిర్ లాంఛ్ తర్వాత యాపిల్ తీసుకున్న ఈ చర్యలు కంపెనీ అల్ట్రా-స్లిమ్ ప్రయోగం పూర్తిగా విఫలమైందని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.

స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమపై ప్రభావం: యాపిల్ నష్టాలను చవిచూసిన తర్వాత, దాని పూర్తి ప్రభావం స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమపై పడింది. యాపిల్ మాదిరిగానే శాంసంగ్ కూడా తన అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రోగ్రామ్‌ను నిలిపివేసింది. ఐఫోన్ ఎయిర్ రాకముందు శాంసంగ్ మార్కెట్లో తన సన్నని "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్‌" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. దీని ఫలితంగా కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ఎడ్జ్ వేరియంట్​పై తన ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకుంది. దీనర్థం జనవరి 2026లో విడుదల కానున్న శాంసంగ్ తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌లో "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్" మోడల్ ఉండకపోవచ్చు.

యాపిల్, శాంసంగ్​తో పాటు షావోమీ, ఒప్పో, వివో వంటి చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు కూడా తమ అల్ట్రా-స్లిమ్ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలపై పనిచేయడం మానేశాయి. ఈ మూడు చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు ప్రపంచ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి ఉపసంహరణ పరిశ్రమకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిగణిస్తున్నారు.

BrandUltra-SlimStates
AppleiPhone Air and iPhone Air 2 production cutNext Generation Plan delayed
SamsungGalaxy S25 EdgeNext model cancelled
XiaomiUltra-thin projectCancel
OppoUltra-thin phoneDelayed indefinitely
VivoUltra-slim design planremoved
MotorolaX70 Air, Edge 70The plan is also ongoing

మోటరోలా మాత్రం తగ్గేదేలే!: యాపిల్, శాంసంగ్, షావోమీ, ఒప్పో, వివో వంటి స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినప్పటికీ, మోటరోలా తన నిర్ణయంపై దృఢంగా ఉంది. ఈ కంపెనీ ఇటీవల చైనా, యూరప్, మిడిల్ఈస్ట్​లో తన అనేక కొత్త స్లిమ్ మోడళ్లను విడుదల చేసింది.

కస్టమర్లు ఏం కోరుకుంటున్నారు?: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వినియోగదారులు ఇప్పుడు మంచి మన్నిక, బ్యాటరీ లైఫ్, కెమెరా మొత్తం బ్యాలెన్స్‌తో పాటు ఆకర్షణీయమైన స్లిమ్ డిజైన్‌ను కోరుకుంటున్నారు. అయితే అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను తీసుకురావడానికి బ్రాండ్లు ఐఫోన్ ఎయిర్‌లో కనిపించిన విధంగా ఇతర స్పెసిఫికేషన్లను తగ్గిస్తున్నాయి.

TAGGED:

IPHONE AIR DEMAND
ULTRA THIN SMARTPHONE CANCEL
XIAOMI OPPO VIVO SLIM PHONE DELAY
SAMSUNG S25 EDGE CANCEL
IPHONE AIR FLOP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.