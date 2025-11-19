ఐఫోన్లకు విస్తరించిన "AppleCare+"- ఈ ప్లాన్ను కొనడం విలువైనదేనా?
Published : November 19, 2025 at 2:15 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో కొత్త "AppleCare+" ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది మీ ఐఫోన్ చోరీకీ గురైనా, పోగొట్టుకున్నా కవర్ చేస్తుంది. దీంతో కస్టమర్లు ఇప్పుడు వారి నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్లాన్లను తీసుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంగా ఏంటి యాపిల్కేర్ ప్లస్? దీని ధర ఎంత? ఇది వినియోగదారులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
ఏంటీ "AppleCare+"?: యాపిల్కేర్+ అనేది కంపెనీ తన ఉత్పత్తులకు అందించే ఒక బీమా పథకం వంటిది. ఇది ఐఫోన్, మాక్, డిస్ప్లే, ఐప్యాడ్, వాచ్, హెడ్ఫోన్లు, టీవీ, హోమ్పాడ్ వంటి యాపిల్ ఉత్పత్తులకు వారంటీ కవరేజీని విస్తరిస్తుంది. సాంకేతిక మద్దతు, హార్డ్వేర్ మరమ్మతు, భర్తీ సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లు ఉత్పత్తులతో లభించే ప్రామాణిక ఏడాది వారంటీని ఇంకా ఎక్కువకాలం పొడిగించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి. ప్రమాదవశాత్తు మీ డివైజ్లకు ఏమైనా నష్టం వాటిల్లినా, బ్యాటరీ సమస్యలు ఉన్నా వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తాయి.
ఈసారి AppleCare+లో కొత్తగా ఏముంది?: కంపెనీ భారతదేశంలో "AppleCare+" కవరేజ్ ఎంపికలను విస్తరించింది. ఇందులో ప్రధాన మార్పు ఏంటంటే "Theft and Loss for iPhone" అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఏడాదికి రెండు దొంగతనాలు, లేదా నష్ట సంఘటనలను కవర్ చేస్తుంది. అంటే మీ ఐఫోన్ను ఎవరైనా దొంగిలించినా, అనుకోకుండా దాన్ని పోగొట్టుకున్నా యాపిల్ దానిని కొత్త ఐఫోన్తో భర్తీ చేస్తుంది. ఈ ప్లాన్కు ఎలిజిబుల్ పరికరాల్లో "ఐఫోన్ 13" సిరీస్ నుంచి తాజా "ఐఫోన్ 17" లైనప్ వరకు అన్ని మోడళ్లు, అలాగే "ఐఫోన్ SE" ఉంది.
దీనితో పాటు "AppleCare+"పై కంపెనీ రెగ్యులర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లనూ అందిస్తోంది. ఇందులో నిజమైన యాపిల్ విడిభాగాలను ఉపయోగించి అన్లిమిటెడ్ యాక్సిడెంటర్ డామేజ్, ప్రియారిటీ కస్టమర్ 24/7 సపోర్ట్, బ్యాటరీ లైఫ్ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ ఉన్నాయి. ఈ మరమ్మతు, భర్తీ సేవల కోసం సమీప యాపిల్ స్టోర్లను లేదా సర్టిఫైడ్ యాపిల్ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను సంప్రదించాలి. తద్వారా పరికరం నిజమైన విడిభాగాలు, నిపుణుల సేవను పొందొచ్చు.
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం నాలుగు యాపిల్ రిటైల్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. అవి: ముంబయిలోని "యాపిల్ BKC", దిల్లీలోని "యాపిల్ సాకేత్", బెంగళూరులోని "యాపిల్ హెబ్బాల్", పుణేలోని "యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్". వినియోగదారులు ఆన్లైన్లో యాపిల్ సపోర్ట్ లొకేషన్ ఫైండర్ను, యాపిల్ సపోర్ట్ యాప్ను ఉపయోగించవచ్చు. లేదా యాపిల్ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల కోసం కంపెనీ సపోర్ట్ వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయవచ్చు.