ఐఫోన్​లకు విస్తరించిన "AppleCare+"- ఈ ప్లాన్​ను కొనడం విలువైనదేనా?

యాపిల్​ కొత్త "AppleCare+" ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్​లు వచ్చాయ్- వివరాలు ఇవే!

AppleCare+ covers insurance on iPhone, Mac, Display, iPad, Watch, Headphones, TV, and HomePod. (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో కొత్త "AppleCare+" ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్​లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది మీ ఐఫోన్​ చోరీకీ గురైనా, పోగొట్టుకున్నా కవర్​ చేస్తుంది. దీంతో కస్టమర్‌లు ఇప్పుడు వారి నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్లాన్​లను తీసుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంగా ఏంటి యాపిల్​కేర్ ప్లస్? దీని ధర ఎంత? ఇది వినియోగదారులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

ఏంటీ "AppleCare+"?: యాపిల్‌కేర్+ అనేది కంపెనీ తన ఉత్పత్తులకు అందించే ఒక బీమా పథకం వంటిది. ఇది ఐఫోన్, మాక్, డిస్​ప్లే, ఐప్యాడ్, వాచ్, హెడ్‌ఫోన్‌లు, టీవీ, హోమ్‌పాడ్ వంటి యాపిల్ ఉత్పత్తులకు వారంటీ కవరేజీని విస్తరిస్తుంది. సాంకేతిక మద్దతు, హార్డ్‌వేర్ మరమ్మతు, భర్తీ సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్​లు ఉత్పత్తులతో లభించే ప్రామాణిక ఏడాది వారంటీని ఇంకా ఎక్కువకాలం పొడిగించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి. ప్రమాదవశాత్తు మీ డివైజ్​లకు ఏమైనా నష్టం వాటిల్లినా, బ్యాటరీ సమస్యలు ఉన్నా వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తాయి.

ఈసారి AppleCare+లో కొత్తగా ఏముంది?: కంపెనీ భారతదేశంలో "AppleCare+" కవరేజ్ ఎంపికలను విస్తరించింది. ఇందులో ప్రధాన మార్పు ఏంటంటే "Theft and Loss for iPhone" అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఏడాదికి రెండు దొంగతనాలు, లేదా నష్ట సంఘటనలను కవర్ చేస్తుంది. అంటే మీ ఐఫోన్​ను ఎవరైనా దొంగిలించినా, అనుకోకుండా దాన్ని పోగొట్టుకున్నా యాపిల్ దానిని కొత్త ఐఫోన్​తో భర్తీ చేస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌కు ఎలిజిబుల్ పరికరాల్లో "ఐఫోన్ 13" సిరీస్ నుంచి తాజా "ఐఫోన్ 17" లైనప్ వరకు అన్ని మోడళ్లు, అలాగే "ఐఫోన్ SE" ఉంది.

దీనితో పాటు "AppleCare+"పై కంపెనీ రెగ్యులర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్‌లనూ అందిస్తోంది. ఇందులో నిజమైన యాపిల్ విడిభాగాలను ఉపయోగించి అన్​లిమిటెడ్ యాక్సిడెంటర్ డామేజ్, ప్రియారిటీ కస్టమర్ 24/7 సపోర్ట్, బ్యాటరీ లైఫ్ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్​ ఉన్నాయి. ఈ మరమ్మతు, భర్తీ సేవల కోసం సమీప యాపిల్​ స్టోర్‌లను లేదా సర్టిఫైడ్ యాపిల్​ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను సంప్రదించాలి. తద్వారా పరికరం నిజమైన విడిభాగాలు, నిపుణుల సేవను పొందొచ్చు.

భారతదేశంలో ప్రస్తుతం నాలుగు యాపిల్ రిటైల్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. అవి: ముంబయిలోని "యాపిల్ BKC", దిల్లీలోని "యాపిల్ సాకేత్", బెంగళూరులోని "యాపిల్ హెబ్బాల్", పుణేలోని "యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్". వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్‌లో యాపిల్ సపోర్ట్ లొకేషన్ ఫైండర్‌ను, యాపిల్ సపోర్ట్ యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. లేదా యాపిల్​ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల కోసం కంపెనీ సపోర్ట్ వెబ్‌సైట్‌ను తనిఖీ చేయవచ్చు.

