అండర్-డిస్ప్లే ఫేస్ ID, యాక్షన్ బటన్తో 'ఐఫోన్ డ్యుయో 2'?- ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్న క్రేజీ అప్డేట్స్!
యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్. కంపెనీ తన తదుపరి ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ డ్యుయో 2'ను పరీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం. అండర్-డిస్ప్లే ఫేస్ ఐడీ, యాక్షన్ బటన్ లాంటి సరికొత్త ఫీచర్లు ఇందులో ఉండనున్నట్లు లీకులు చెబుతున్నాయి.
Published : October 24, 2026 at 4:41 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ సంస్థ తన తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యుయో 2' రూపకల్పనపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. సరికొత్త టెక్నాలజీతో సంచలనాలకు కేరాఫ్గా నిలిచే యాపిల్ మొదటి తరం 'ఐఫోన్ డ్యుయో' భారత్లో ఇప్పుడిప్పుడే కస్టమర్ల చేతుల్లోకి వస్తున్న తరుణంలో ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ తెరపైకి వచ్చింది. తదుపరి తరం మోడల్ (iPhone Duo 2)ను తీసుకురావడంపై కంపెనీ అంతర్గతంగా ఇప్పటికే ప్రయోగాలు (ప్రోటోటైప్స్ టెస్టింగ్) ప్రారంభించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
రహస్యంగా ట్రయల్స్.. ప్రాథమిక నమూనాలతో పరీక్షలు!
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. రెండో తరం (Second Generation) ఐఫోన్ డ్యుయోకు సంబంధించిన ప్రాథమిక నమూనాలను (Prototypes) యాపిల్ కంపెనీ ఇప్పటికే సిద్ధం చేసింది. అంతేకాదు, వీటికి సంబంధించిన అంతర్గత పరీక్షలను (Testing) కూడా ప్రారంభించినట్లు టెక్ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మొదటి వెర్షన్ సాధించిన స్పందన ఆధారంగా, మరింత మెరుగైన సాంకేతికతతో ఈ సరికొత్త పరికరాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయి?: ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ఎలా ఉండబోతోంది, ఇందులో ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉండబోతున్నాయనే విషయాలను యాపిల్ గోప్యంగా ఉంచింది. తుది వెర్షన్ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్లపై ఇప్పటికైతే ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. సాధారణంగా యాపిల్ తన ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేముందు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తుంది కాబట్టి, ఈ ఫోన్ కూడా సరికొత్త స్క్రీన్ టెక్నాలజీ, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అయితే ఈ అప్కమింగ్ ఫోల్డబుల్ పరికరంపై యాపిల్ సంస్థ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయినప్పటికీ ఈ వార్త టెక్ ప్రియుల్లో, ముఖ్యంగా యాపిల్ అభిమానుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. మొదటి తరం ఐఫోన్ డ్యుయో సృష్టించిన హడావుడి ముగియక ముందే, సెకండ్ జనరేషన్ టాక్ నడుస్తుండటంతో మార్కెట్లో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
అండర్-డిస్ప్లే ఫేస్ ID: బ్లూమ్బెర్గ్ ప్రతినిధి మార్క్ గుర్మన్ తన 'పవర్ ఆన్' పాడ్కాస్ట్లో ఈ సరికొత్త పరికరానికి సంబంధించిన వివరాలను చర్చించారు. యాపిల్ సంస్థ తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ బయటి డిస్ప్లేలోనే ఫేస్ ఐడి (Face ID)ని అమర్చి ప్రోటోటైప్లను టెస్ట్ చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు, ప్రస్తుతం ఉన్న ఐఫోన్ డ్యుయో సైడ్ బటన్పై ఉండే టచ్ ఐడి (Touch ID) సెన్సార్కుకి బదులుగా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ (ముఖ గుర్తింపు) సదుపాయం లభిస్తుంది.
అయితే ఈ సాంకేతికతను తీసుకురావడం అంత సులభం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఫోన్ చాలా సన్నగా (Slim) ఉండటం వల్ల, స్క్రీన్ కింద అమర్చడానికి వీలుగా డాట్ ప్రొజెక్టర్, ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరా వంటి భాగాల పరిమాణాన్ని యాపిల్ సంస్థ చాలా వరకు తగ్గించాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.
యాక్షన్ బటన్ను కూడా జోడించే అవకాశం: యాపిల్ సంస్థ తన 'యాక్షన్ బటన్' (Action button)ను ఫోల్డబుల్స్కు కూడా తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఈ కస్టమైజబుల్ బటన్ కంపెనీకి చెందిన 'ప్రో' (Pro) మోడల్స్లో కనిపిస్తుంది. దీని సహాయంతో వినియోగదారులు కెమెరాను ఓపెన్ చేయడం, లేదా టార్చ్ ఆన్ చేయడం వంటి రోజువారీ పనుల కోసం షార్ట్కట్లను సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఐఫోన్ డ్యుయోలో ఈ సదుపాయం లేదు.
మెరుగైన కెమెరాలు: అప్కమింగ్ మోడల్ కెమెరా సెటప్లో కూడా మరింత మెరుగుదలలు ఉండే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఐఫోన్ డ్యుయోలో టెలిఫొటో లెన్స్ను (telephoto lens) జోడించడంపై యాపిల్ సంస్థ యోచిస్తున్నట్లు గుర్మన్ తెలిపారు. అయితే ఇది ఎప్పటికి అందుబాటులోకి వస్తుందనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుత మోడల్లో మెయిన్ కెమెరా, అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో కూడిన 48MP డ్యూయల్ ఫ్యూజన్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది.
పెద్ద ఇన్నర్ స్క్రీన్ (లోపలి స్క్రీన్):
యాపిల్ తన తదుపరి తరం ఐఫోన్ డ్యుయోలో మరింత పెద్దదైన లోపలి డిస్ప్లేను తీసుకువచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మోడల్లో 7.6 అంగుళాల ఫోల్డింగ్ డిస్ప్లే ఉంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే మోడళ్లు 8.5 నుంచి 9 అంగుళాల పరిమాణం గల ప్యానెళ్లను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఈ అప్గ్రేడ్లన్నీ ఒకేసారి రాకపోవచ్చని గుర్మన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇవన్నీ రెండో తరం ఐఫోన్ డ్యుయోతో ఒకేసారి కాకుండా రెండో తరం, మూడో తరం మోడళ్లతో విడతలవారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ కేవలం లీకైన నివేదికలు మాత్రమే. యాపిల్ సంస్థ ఈ వివరాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. కాబట్టి కంపెనీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు వీటిని అంచనాలుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.