అంచనాలను అందుకోలేకపోయిన "ఎయిర్"- భారీ నష్టాలను చవిచూసిన యాపిల్!

ఐఫోన్ "ఎయిర్" ఉత్పత్తిని 80% తగ్గించిన యాపిల్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 23, 2025 at 1:40 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఇటీవల తీసుకొచ్చిన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ ఫోన్లు భారీ డిమాండ్తో దూసుకుపోతున్నాయి. వీటి సేల్స్ అంచనాలకు మించిపోవడంతో యాపిల్ $4 ట్రిలియన్ల మార్కెట్ వాల్యూను చేరుకున్న మూడవ కంపెనీగా అవతరించేందుకు చేరువలో ఉందని ఇటీవలే ఓ నివేదిక వెలువడింది. అయితే ఈ సిరీస్లోని అత్యంత సన్నని మోడల్ "ఐఫోన్ ఎయిర్" మాత్రం ఆశించినంత ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోయింది. దీంతో కంపెనీ ఉత్పత్తిని 80% తగ్గించుకోవలసి వచ్చిందంటూ తాజా నివేదిక వెల్లడించింది.
ప్రముఖ యాపిల్ డివైజ్ విశ్లేషకుడు మింగ్-చి కువో ప్రకారం, కంపెనీ సరఫరా గొలుసు భాగస్వాములు "ఐఫోన్ ఎయిర్" ఉత్పత్తిని 80% తగ్గిస్తున్నారు. అంతేకాక లాంగ్ లీడ్ టైమ్స్ ఉన్న అనేక భాగాలు 2025 చివరి నాటికి నిలిపివేయనున్నారు.
యాపిల్ ఎందుకు ఇంతగా నష్టపోయింది?: నివేదికల ప్రకారం "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ప్రో" ఇప్పటికే యాపిల్ హై-ఎండ్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. తత్ఫలితంగా యాపిల్ "ఐఫోన్ ఎయిర్"కు ప్రత్యేకమైన ఆదరణ లభించడంలేదు. దీనర్థం యాపిల్ ఐఫోన్ లైనప్లో బేస్, ప్రో, ప్రో మాక్స్లకు మించి నాలుగో స్లాట్- మినీ, ప్లస్ లేదా ఎయిర్ వైఫల్యం పునరావృతమవుతోంది.
iPhone Air demand has fallen short of expectations, leading the supply chain to begin scaling back both shipments and production capacity. Most suppliers are expected to reduce capacity by more than 80% by 1Q26, while some components with longer lead times are expected to be…— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 22, 2025
కొత్త నివేదికలు ఏమి చెబుతున్నాయి?:
- ఐఫోన్ ఎయిర్కు "virtually no demand" అని నిక్కీ రాశారు.
- జపాన్కు చెందిన మిజుహో సెక్యూరిటీస్ యాపిల్ ఉత్పత్తిని 1 మిలియన్ యూనిట్లు తగ్గించిందని తెలిపింది.
- 2026 మొదటి త్రైమాసికం నాటికి సరఫరాదారులు తమ సామర్థ్యాన్ని 80% తగ్గిస్తారని మింగ్-చి కువో చెప్పారు.
యాపిల్ తదుపరి చర్య ఏంటి?: యాపిల్ ఇప్పుడు "ఐఫోన్ ఎయిర్" నుంచి "ఐఫోన్ 18" లైనప్, 2026లో లాంఛ్ కానున్న తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ వైపు దృష్టి సారించవచ్చు. అంటే యాపిల్ వచ్చే ఏడాది తన కొత్త "ఎయిర్" అనే కాన్సప్ట్ను వదిలేసి, ఐఫోన్ లైనప్లో నాలుగో స్థానాన్ని "ఫోల్డబుల్" లేదా కొత్త కేటగిరీకి మార్చవచ్చు.
ప్రత్యర్థి శాంసంగ్కూ ఇదే పరిస్థితి: యాపిల్ మాత్రమే తన స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ విషయంలో విఫలం కాలేదు. కంపెనీ ప్రత్యర్థి శాంసంగ్కు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. శాంసంగ్ ఇటీవలే "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" అనే తన సూపర్-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్పై కంపెనీ చాలానే ఆశలు పెట్టుకుంది, కానీ అమ్మకాలు ఆశించినంత లేకపోవడంతో దాని తదుపరి వెర్షన్ను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. యాపిల్, శాంసంగ్ వైఫల్యాల తీరును బట్టి చూస్తే స్లిమ్, అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్లకు డిమాండ్ తక్కువగా ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
ఇకపోతే యాపిల్ ఇటీవలే సెప్టెంబర్లో తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ లైనప్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" అనే మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "ఎయిర్" మోడల్ పూర్తిగా కొత్త ఆప్షన్. ఈ ఏడాది కంపెనీ తన పాత "ప్లస్" మోడల్ను నిలిపివేసి ఈ కొత్త మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇందుకు కారణం "ప్లస్" మోడల్ పెద్దగా ప్రజాదరణకు నోచుకోలేదు. అయితే దీని స్థానంలో తీసుకొచ్చిన "ఎయిర్" కూడా ఇప్పుడు యాపిల్కు ఆశించిన ఫలితాలను అందించలేకపోయింది.