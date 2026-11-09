యాపిల్ కీలక నిర్ణయం: 'అటానమస్ ఏజెంట్'గా మారనున్న సిరి!
యాపిల్ తన వర్చువల్ అసిస్టెంట్ 'సిరి'ని యూజర్ల తరఫున స్వయంగా పనులు పూర్తి చేయగల అధునాతన 'అటానమస్ ఏజెంట్'గా మార్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మార్క్ గుర్మాన్ తన తాజా బ్లూమ్బర్గ్ న్యూస్లెటర్లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
Published : November 9, 2026 at 5:25 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన వాయిస్ అసిస్టెంట్ 'సిరి ఏఐ'ని వినియోగదారుల తరఫున స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని పనులు పూర్తి చేయగల ఒక శక్తివంతమైన "అటానమస్ ఏజెంట్" (Autonomous Agent)గా మార్చాలని యోచిస్తోంది. బ్లూమ్బెర్గ్కు చెందిన ప్రముఖ టెక్ విశ్లేషకుడు మార్క్ గుర్మాన్ తన తాజా వీక్లీ న్యూస్లెటర్ 'పవర్ ఆన్' (Power On)లో ఈ సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. దీనితో పాటు రాబోయే ఐఓఎస్ 28 (iOS 28), ఐపాడ్ ఓఎస్ 28 (iPadOS 28) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లను నిర్మించే విధానంలో కూడా యాపిల్ కీలక మార్పులు చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ నివేదిక ప్రకారం, యాపిల్ నూతన సీఈవో జాన్ టెర్నస్ (John Ternus).. సిరి AIని ప్రత్యర్థి సంస్థల AI ఏజెంట్ల స్థాయిలో పనిచేసేలా రూపొందించాలని భావిస్తున్నారు. ఓపెన్ఏఐకి చెందిన 'డాట్స్' (Dots), మెటా సంస్థకు చెందిన 'మ్యూజ్' (Muse), ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ ఏఐ (SpaceXAI) రూపొందించిన 'గ్రోక్' (Grok) వంటి అధునాతన ఏఐ ఏజెంట్లతో పోటీపడేలా సిరిని అప్గ్రేడ్ చేయడమే ఈ ప్రణాళిక ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రస్తుతం సిరి ఏఐ (Siri AI) సామర్థ్యం ఎంత?: ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో జరిగిన వరల్డ్వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC)లో యాపిల్ సంస్థ ఈ సరికొత్త 'సిరి ఏఐ'ని ప్రపంచానికి తిరిగి పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత iOS 27 అప్డేట్ ద్వారా అనుకూల పరికరాల (Compatible Devices)కు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే AI ఆధారిత నూతన సిరిని అందిస్తామని ప్రకటించిన రెండేళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ విడుదల జరిగింది.
ప్రస్తుతానికి సిరి ఏఐ కేవలం ప్రాథమిక (Basic) పనులను మాత్రమే నిర్వహించగలుగుతోంది. ఇది ఈమెయిల్లు, మెసేజ్లను డ్రాఫ్ట్ చేయడం, రిమైండర్లను సెట్ చేయడం, క్యాలెండర్ ఈవెంట్లను క్రియేట్ చేయడం వంటి పనులు చేయగలదు. థర్డ్-పార్టీ యాప్లతో పోలిస్తే, యాపిల్ సొంత యాప్లలో సిరి కాస్త ఎక్కువ చర్యలు తీసుకోగలదు.
మరిన్ని మార్పుల దిశగా యాపిల్ అడుగులు: యాపిల్ ఇటీవలే ఐఓఎస్ 27.3 బీటా (iOS 27.3 Beta) వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. దీనిలో సిరి AI కోసం 'అడ్వాన్స్డ్ ఇన్-యాప్ యాక్షన్స్'(Advanced in-app actions) ఫీచర్ను జోడించారు. అయినప్పటికీ డాట్స్, మ్యూజ్, గ్రోక్ అందిస్తున్న ఎన్నో అధునాతన ఫీచర్లతో పోలిస్తే యాపిల్ సిరి ఇంకా చాలా వెనుకబడే ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు .రాబోయే రోజుల్లో సిరిని పూర్తిస్థాయి అటానమస్ ఏజెంట్గా మార్చడం ద్వారా ఈ లోటును భర్తీ చేయాలని యాపిల్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
AI ఏజెంట్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?: ఓపెన్ఏఐ, మెటా వంటి ప్రముఖ AI సంస్థలు తమ ఏజెంట్లను ఒక "ఏఐ కంపానియన్" (సహాయకుడు)గా అభివర్ణిస్తున్నాయి. ఇవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ, అవసరమైనప్పుడు వినియోగదారుల తరఫున పనులను పూర్తి చేస్తాయి. రోజూ చేయాల్సిన బోర్ కొట్టించే, పదేపదే చేయాల్సిన పనులను వినియోగదారులు ఈ ఏజెంట్లకు పూర్తిగా అప్పగించవచ్చు.
ఓపెన్ఏఐ 'డాట్స్', మెటా 'మ్యూజ్' వంటి ఏజెంట్లు వివిధ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో జరిగే మార్పులను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా మార్పు వస్తే వెంటనే యూజర్కు అలర్ట్ చేస్తాయి. అంతేకాకుండా, అనుసంధానం చేసిన యాప్స్, ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి ఆఫీస్ పనులకు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్లను సంక్షిప్తంగా (Summaries) అందిస్తాయి.