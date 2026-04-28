యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్- "అల్ట్రా" బ్రాండింగ్​తో ఈ ఏడాదే 'ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్'​, 'టచ్‌స్క్రీన్ మ్యాక్‌బుక్​' లాంఛ్!

యాపిల్ తన తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​ను, టచ్‌స్క్రీన్ మ్యాక్‌బుక్​ను "అల్ట్రా" బ్రాండింగ్​తో ఈ ఏడాది విడుదల ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Apple Reportedly Plans to Launch Foldable iPhone, Touchscreen MacBook Ultra This Year (Photo Credit: Mark Gurman via Apple Track)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 1:21 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఈ ఏడాది చివర్లో తన మొట్ట మొదటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఈ బుక్​-స్టైల్ ఫోల్డబుల్‌ను కొత్త "ఐఫోన్ 18 ప్రో", "ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌"లతో పాటు ఆవిష్కరించనున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల ఈ ఫోల్డబుల్ స్కీమాటిక్స్ ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది ఫోన్ డిజైన్‌ను వెల్లడించింది.

అయితే యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ పేరు విషయంలో మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదు. గతంలో వచ్చిన లీక్‌లు దీనిని "ఐఫోన్ ఫోల్డ్" లేదా "ఐఫోన్ అల్ట్రా" అనే పేరుతో పిలవొచ్చని సూచించాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను "ఐఫోన్ అల్ట్రా"గా మార్కెట్ చేస్తుందని ఒక నివేదిక పేర్కొంది. అదేవిధంగా కంపెనీ 'అల్ట్రా' బ్రాండింగ్‌తో ఒక మ్యాక్‌బుక్ మోడల్‌ను ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కూడా సమాచారం. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ రెండింటిపై ఇప్పటివరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

ఐఫోన్ అల్ట్రా, మ్యాక్‌బుక్ అల్ట్రా వివరాలు (లీక్స్): ఈ విషయంతో పరిచయం ఉన్న వర్గాలను ఉటంకిస్తూ, మ్యాక్‌వరల్డ్ నివేదిక ప్రకారం, క్యుపెర్టినోకు చెందిన ఈ టెక్ దిగ్గజం తన మొదటి బుక్​-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను "ఐఫోన్ అల్ట్రా"గా మార్కెట్ చేయనుంది. తద్వారా యాపిల్ తన హ్యాండ్‌సెట్‌లకు మొదటిసారిగా "అల్ట్రా" బ్రాండింగ్‌ను తీసుకువస్తోందని మ్యాక్‌వరల్డ్ నివేదించింది.

అంతేకాకుండా పుకార్లు వినిపిస్తున్న 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' ఒక ప్రత్యేక శ్రేణిగా పరిచయం కానుంది. అంటే, గతేడాది సెప్టెంబరులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన 'ఐఫోన్ ఎయిర్' మాదిరిగానే ఇది కూడా ప్రామాణిక (Standard), ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్ల నేమింగ్ విధానాన్ని అనుసరించదు.

గతంలోనూ కంపెనీ 'అల్ట్రా' బ్రాండింగ్‌తో కూడిన అనేక ఉత్పత్తులను పరిచయం చేసింది. వాటిలో "యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా" సిరీస్ కూడా ఉంది. ఇదీ యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ వేరబుల్స్ మాదిరిగా అదే నేమింగ్ విధానాన్ని అనుసరించదు. యాపిల్ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ పరికరాన్ని 'ఐఫోన్ అల్ట్రా'గా మార్కెట్ చేస్తుందని సూచించిన గత నివేదికలను ఇది బలపరుస్తోంది.

అదనంగా, యాపిల్ 'మ్యాక్‌బుక్ అల్ట్రా' పేరుతో ఒక కొత్త ల్యాప్‌టాప్ శ్రేణిని విడుదల చేయడానికి కూడా సన్నాహాలు చేస్తోందని ఆ పబ్లికేషన్ సూచిస్తోంది. పుకార్లు వినిపిస్తున్న ఈ ఫ్లాగ్​షిప్ మ్యాక్​బుక్ సిరీస్ OLED టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. సాంకేతిక దిగ్గజమైన యాపిల్ మ్యాక్ శ్రేణిలో ఇటువంటి ఫీచర్ రావడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది. టచ్ సపోర్ట్‌తో కూడిన OLED మ్యాక్‌బుక్‌కు కూడా ఇదే పేరును సూచించిన ఇటీవలి నివేదికకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది.

ఈ ల్యాప్‌టాప్ ఈ ఏడాది చివర్లో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం నెలకొన్న RAM, మెమరీ కొరత కారణంగా దీని ఆవిష్కరణ 2027 ప్రథమార్ధానికి వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని తాజా నివేదిక సూచిస్తోంది. అయితే కంపెనీ ఈ 'అల్ట్రా' పరికరాలలో దేని లాంఛ్​ను కూడా కంపెనీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ధృవీకరించలేదన్న విషయాన్ని గమనించాలి.

