Apple Releases Stable Version of iOS 26.1 Update
Apple Releases Stable Version of iOS 26.1 Update
ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 3:41 PM IST

Hyderabad: ఐఫోన్ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్. టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన ఐఫోన్ కోసం కొత్త iOS 26.1 అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ అప్‌డేట్ ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్, ఇన్‌స్టాలేషన్​కు అందుబాటులో ఉంది. యాపిల్ తన లేటెస్ట్ ఫర్మ్‌వేర్ వెర్షన్‌ను నవంబర్ 3న విడుదల చేసింది. తాజాగా iOS 26.1 స్థిరమైన వెర్షన్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ అప్‌డేట్‌లో బగ్ పరిష్కారాలు, సిస్టమ్ ఆప్టిమైజేషన్లు, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, యాప్ క్రాష్‌లకు పరిష్కారాలు వంటివి ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఇందులో అనేక కొత్త ఫీచర్లనూ అందించింది.

ఈ అప్‌డేట్‌లో లిక్విడ్ గ్లాస్ సెట్టింగ్ కూడా ఉంది. ఇది రీడబిలటీ, విజిబిలిటీ సమస్యలకు సంబంధించిన వినియోగదారుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదనంగా యాపిల్ ఇప్పటికే ఉన్న చైల్డ్ అకౌంట్​లపై పరిమితిని అమలు చేస్తోంది. దీన్ని వయోజన వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించకుండా నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించారు.

  • iOS 26.1 విడుదల తేదీ: నవంబర్ 4, 2025

ప్రధాన మార్పులు:

  • బగ్ పరిష్కారాలు
  • సిస్టమ్ ఆప్టిమైజేషన్లు, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్
  • యాప్ క్రాష్‌లకు పరిష్కారాలు

ఈ కొత్త iOS 26.1 అప్‌డేట్‌లో కొత్త లిక్విడ్ గ్లాస్ సెట్టింగ్ ఉంది. ఇది వినియోగదారులు డిఫాల్ట్ 'క్లియర్ లుక్' నుంచి కొత్త 'టిన్టెడ్ లుక్'కు మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది లాక్ స్క్రీన్‌లోని యాప్‌లు, నోటిఫికేషన్‌లలోని UI ఎలిమెంట్​ల ఒపాసిటీ పెంచడానికి సహాయపడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. యాపిల్ విజిబిలిటీ, రీడబిలిటీ సమస్యల గురించి అనేక మంది వినియోగదారుల నుంచి ఫిర్యాదులను అందుకున్న తర్వాత ఇది వచ్చింది. అదనంగా వినియోగదారులు ఇప్పుడు కెమెరా యాప్ ఫీచర్‌ను తెరవడానికి లాక్ స్క్రీన్‌పై స్వైప్‌ను నిలిపివేయవచ్చు.

iOS 26.1 ఫర్మ్‌వేర్ అప్‌గ్రేడ్‌తో యాపిల్ ఎయిర్‌పాడ్‌లతో లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్‌లో మద్దతు ఉన్న భాషల సంఖ్య పెరిగింది. ఇది ఇప్పుడు వినియోగదారులను చైనీస్ (సరళీకృత, సంప్రదాయ), జపనీస్, కొరియన్, ఇటాలియన్ భాషల నుంచి రియల్​-టైమ్ ట్రాన్స్​లేషన్​ను అందిస్తుంది.

దీనితో AirPodsతో లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్‌కు మద్దతు ఉన్న మొత్తం భాషల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరుకుంది. ఇందులో ఇప్పటికే ఇంగ్లీష్ (UK, US), ఫ్రెంచ్, జర్మన్, పోర్చుగీస్, స్పానిష్ ఉన్నాయి. అదనంగా యాపిల్ ఈ iOS 26.1 అప్‌డేట్‌తో కమ్యూనికేషన్ ప్రొటెక్షన్, వెబ్ కంటెంట్ ఫిల్టర్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. 13 నుంచి 17 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలు వయోజన వెబ్‌సైట్‌లను చూడకుండా నిరోధించడమే కంపెనీ లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఉన్న పిల్లల ఖాతాలకు ఫిల్టర్‌లు డిఫాల్ట్‌గా ఎనేబుల్ చేస్తుంది.

iOS 26.1 అప్‌డేట్‌లో కొత్త యాపిల్ మ్యూజిక్ మినీ ప్లేయర్ స్వైప్ గెస్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి వినియోగదారులు తదుపరి పాటకు వెళ్లడానికి ఎడమవైపుకు స్వైప్ చేయడానికి లేదా మునుపటి పాటకు వెళ్లడానికి కుడివైపుకు స్వైప్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. ఇంకా యాపిల్ మ్యూజిక్ ఆటోమిక్స్ ఇప్పుడు ఎయిర్‌ప్లేలో సపోర్ట్ చేస్తుంది. అనుకూల పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు వినియోగదారులు పాటలను బ్లెండ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

యాపిల్ సపోర్ట్ వెబ్‌సైట్ iOS 26.1 అప్‌డేట్‌లో కెర్నల్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోని వివిధ భాగాలను ప్రభావితం చేసే అనేక భద్రతా లోపాలకు పరిష్కారాలు ఉన్నాయని కూడా వెల్లడిస్తుంది. వినియోగదారులు తాజా అప్‌డేట్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఇది కెమెరా, ఫొటోలు, ఫైండ్ మై, సఫారి, బ్రౌజర్‌కు శక్తినిచ్చే వెబ్‌కిట్ ఇంజిన్‌తో సహా యాప్‌లకు సంబంధించిన వివిధ లోపాలను పరిష్కరిస్తుంది.

అదనంగా యాపిల్ తాజా iOS 26.1 అప్‌డేట్ లోకల్ క్యాప్చర్‌తో ఆడియోను రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్టెర్నల్ USB మైక్రోఫోన్‌ల కోసం గెయిన్ కంట్రోల్‌ను జోడిస్తుంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఈ లోకల్ క్యాప్చర్ ఫైల్‌లను తమకు నచ్చిన ఏ ప్రదేశంలోనైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ వర్కౌట్ లాగింగ్ ఇప్పుడు యాపిల్ ఫిట్‌నెస్ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ iOS 26.1 అప్‌డేట్ లో-బ్యాండ్‌విడ్త్ కనెక్షన్‌లలో ఫేస్‌టైమ్ ఆడియో క్వాలిటీని కూడా మెరుగుపరుస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం మీ ఐఫోన్​లో సెట్టింగ్స్​ యాప్​కి వెళ్లండి.
  • తర్వాత Generalపై క్లిక్ చేసి Software Updateకి వెళ్లండి.
  • ఇప్పుడు మీ డివైజ్​లో iOS 26.1 వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంటే Download and Installపై ట్యాప్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా మీ డివైజ్​ను యాపిల్ ఈ కొత్త iOS 26.1 వెర్షన్​కు అప్​గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు.

