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యాపిల్ యూజర్లకు అదిరే అప్డేట్: iOS 27 పబ్లిక్ బీటా వెర్షన్లు వచ్చేశాయ్!

ఐఫోన్ ప్రియులకు యాపిల్ సంస్థ అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించింది. నెల రోజుల టెస్టింగ్ అనంతరం, అర్హత గల డివైజ్‌ల కోసం 'iOS 27' మొదటి పబ్లిక్ బీటా వెర్షన్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

Public Beta for iOS 27, macOS Golden Gate, iPadOS 27, and other major OS updates is now available
Public Beta for iOS 27, macOS Golden Gate, iPadOS 27, and other major OS updates is now available (Photo Credit- Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 2:00 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తమ వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నెల రోజుల పాటు డెవలపర్ల మధ్య విజయవంతంగా సాగిన టెస్టింగ్ ప్రక్రియ అనంతరం, అర్హత కలిగిన అన్ని డివైజ్‌ల కోసం 'ఐఓఎస్ 27' (iOS 27) మొదటి పబ్లిక్ బీటా వెర్షన్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీనితో పాటు 'మాక్ ఓఎస్ గోల్డెన్ గేట్' (macOS Golden Gate), 'ఐపాడ్ ఓఎస్ 27' (iPadOS 27) వంటి ఇతర ప్రధాన సాఫ్ట్‌వేర్ల పబ్లిక్ బీటా వెర్షన్లను కూడా కంపెనీ రిలీజ్ చేసింది.

గత నెలలో నిర్వహించిన వరల్డ్‌వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC 2026) వేదికగా ఈ సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌ను యాపిల్ సంస్థ మొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఆ సమయంలోనే వీటి మొదటి డెవలపర్ బిల్డ్‌లను (Developer Builds) కూడా విడుదల చేయగా, తాజాగా సాధారణ వినియోగదారులు కూడా వీటిని టెస్ట్ చేసేలా పబ్లిక్ బీటా వెర్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఐఫోన్ వినియోగదారులు యాపిల్ బీటా సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఉచితంగా సైన్-అప్ అయి ఈ సరికొత్త ఫీచర్లను ఇప్పుడే ఆస్వాదించవచ్చు.

iOS 27 పబ్లిక్ బీటాను డౌన్‌లోడ్ అండ్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ఎలా?:

  • యాపిల్ బీటా సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఓపెన్ చేయండి.
  • మీ యాపిల్ అకౌంట్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ వివరాలతో సైన్-అప్ అవ్వండి.
  • ఇప్పుడు మీ ఐఫోన్‌లో సెట్టింగ్స్ (Settings) > జనరల్ (General) > సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ (Software Update) లోకి వెళ్లండి.
  • అక్కడ ఉన్న 'బీటా అప్‌డేట్స్' (Beta Updates) ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • అందుబాటులో ఉన్న జాబితా నుంచి 'iOS 27 పబ్లిక్ బీటా' (iOS Public Beta) ను సెలెక్ట్ చేసుకుని వెనక్కి రండి.
  • స్క్రీన్‌పై అప్‌డేట్ కనిపించే వరకు కాసేపు వేచి ఉండి, ఆ తర్వాత 'డౌన్‌లోడ్ అండ్ ఇన్‌స్టాల్' (Download/Install) పై క్లిక్ చేయండి.

iOS 27 అప్‌డేట్‌ సపోర్టెడ్ ఐఫోన్ల పూర్తి జాబితా ఇదే:

  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro & Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2nd generation and later)

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