యాపిల్ (PRODUCT)RED రీ-ఎంట్రీ: ఎరుపు రంగు హంగులతో HomePod mini 2, AirPods Max 2!
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత యాపిల్ మళ్లీ (PRODUCT)RED డివైజ్లను తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోందని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే హోమ్పాడ్ మినీ 2, ఎయిర్పాడ్స్ మాక్స్ 2 గ్యాడ్జెట్లను కొంగొత్తగా ఎరుపు రంగులో విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 24, 2026 at 8:33 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ (Apple) తమ ప్రతిష్టాత్మక (PRODUCT)RED ప్రోగ్రామ్ను మళ్లీ పట్టాలెక్కించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా హోమ్పాడ్ మినీ 2 (HomePod mini 2), ఎయిర్పాడ్స్ మాక్స్ 2 (AirPods Max 2) డివైజ్లను ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగు (Red) వేరియంట్లలో తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. బ్లూమ్బెర్గ్కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ నివేదిక ప్రకారం, డిసెంబర్ 1, 2026న ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం (World AIDS Day) సందర్భంగా ఈ రెండు ఉత్పత్తులు మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఎయిడ్స్, క్షయ (టీబీ), మలేరియా వ్యాధుల నివారణకు నిధులు సేకరించే 'ది గ్లోబల్ ఫండ్' కోసం యాపిల్ ఏటా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. గత 20 ఏళ్లుగా యాపిల్ ఈ సంస్థతో భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా కొత్త (PRODUCT)RED డివైజ్లను విడుదల చేయని యాపిల్, తాజాగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మళ్లీ సరికొత్త రెడ్ ఎడిషన్ ఉత్పత్తులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు గుర్మాన్ తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
Apple stores are already receiving lots of inventory ahead of the release.— Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026
డిజైన్ వివరాలు: (PRODUCT)RED థీమ్కు తగ్గట్టుగానే హోమ్పాడ్ మినీ 2 (HomePod mini 2) పూర్తిగా ఎరుపు రంగు మెష్ కవర్తో వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్ స్పీకర్ పింక్, గ్రీన్, బ్లూ, వైట్, మిడ్నైట్ రంగుల్లో లభిస్తోంది. దీని ధర అమెరికాలో $149 కాగా, భారతదేశంలో రూ. 18,900గా ఉంది.
మరోవైపు ఎయిర్పాడ్స్ మాక్స్ 2 (AirPods Max 2) డిజైన్ కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండనుందని సమాచారం. ఇవి సిల్వర్ ఫినిష్తో పాటు వైట్ మెష్ ఇయర్ కుషన్లు, వైట్ హెడ్బ్యాండ్ను కలిగి ఉంటాయని, కేవలం డిజిటల్ క్రౌన్ మాత్రమే ఎరుపు రంగులో ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ హెడ్ఫోన్స్ సిల్వర్ రంగులో అందుబాటులో లేవు. వీటి ధర అమెరికాలో $549 కాగా, భారత్లో రూ. 74,900గా ఉంది.
ఈ లాంఛ్ ఎందుకు కీలకమంటే?: సాధారణంగా (PRODUCT)RED విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని 'ది గ్లోబల్ ఫండ్'కు విరాళంగా ఇస్తారు. ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లోని ఎయిడ్స్ నివారణ కార్యక్రమాలకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. హాలిడే సీజన్ (పండుగలు, క్రిస్మస్ సమయం) కావడంతో ప్రజలు బహుమతులు కొనుగోలు చేయడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతారు. కాబట్టి, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఉత్పత్తులకు మంచి డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
వీటితో పాటు, కంపెనీ ఎయిర్పాడ్స్ రిస్ట్ స్ట్రాప్ (AirPods Wrist Strap), యాపిల్ వాచ్ స్పోర్ట్ బ్యాండ్ (Apple Watch Sport Band)లో కూడా రెడ్ కలర్ వేరియంట్ను సిద్ధం చేసిందని మార్క్ గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు ఆడియో డివైజ్లతో పాటు ఇవి కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కొత్త రంగుల గురించి యాపిల్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
అటు యాపిల్ బ్రాండ్ విలువను ఆస్వాదిస్తూనే, ఇటు సామాజిక సేవలో భాగం కావాలనుకునే కొనుగోలుదారులకు ఇవి గొప్ప ఎంపికగా నిలుస్తాయి. ఆకర్షణీయమైన రెడ్ ఫినిషింగ్కు తోడు ఒక సదుద్దేశానికి తోడ్పడుతున్నామనే భావన మరింత ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది.