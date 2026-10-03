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మెటా 'Muse' వివాదం ఎఫెక్ట్: Mac యూజర్ల డేటా భద్రతపై యాపిల్ కీలక నిర్ణయం!

మెటా 'Muse' వివాదం తర్వాత యాపిల్ మ్యాక్ ప్రైవసీ విషయంలో కీలక అడుగు వేస్తోంది. ఇకపై ఏ యాప్ అయినా 'ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్' పొందాలంటే, యూజర్ల నుంచి స్పష్టమైన అనుమతి తప్పనిసరి కానుంది.

Apple Plans Stricter Mac Privacy Controls Amid Growing AI Agent Risks
Apple Plans Stricter Mac Privacy Controls Amid Growing AI Agent Risks (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 12:00 PM IST

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Hyderabad: మ్యాక్ కంప్యూటర్లలోని 'ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్' ఫీచర్‌కు సంబంధించి యాపిల్ ఇటీవల కీలక మార్పును ప్రకటించింది. ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన అనుమతి. దీని ద్వారా కొన్ని యాప్‌లు ఫైళ్లు, ఈమెయిల్స్, మెసేజ్‌లు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారంతో సహా మ్యాక్ సిస్టమ్‌లోని మొత్తం డేటాను యాక్సెస్ చేయగలవు. కొందరు డెవలపర్లు ఈ ఫీచర్‌ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, దీనివల్ల యూజర్ల సిస్టమ్‌లు మొత్తం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని యాపిల్ తెలిపింది. ఏఐ (AI) ఏజెంట్ల రాకతో ఈ ముప్పు మరింత పెరిగిందని కంపెనీ పేర్కొంది.

పూర్తి డిస్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు అవసరం?: ఐఫోన్, ఐప్యాడ్‌లలో ఉన్నట్లుగా మ్యాక్‌లో కఠినమైన శాండ్‌బాక్సింగ్ వ్యవస్థ ఉండదు. ఐఫోన్‌లో ఒక యాప్ మరొక యాప్ డేటాను యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు, కానీ మ్యాక్‌లో అలా కాదు. అందుకే బ్యాకప్ సర్వీసులు వంటి కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లు పనిచేయాలంటే 'ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్' తప్పనిసరి. ఈ అనుమతి ఇస్తేనే యాప్‌లు సిస్టమ్‌లోని మొత్తం డేటాను చూడగలవు.

అయితే అసలు సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఈ అనుమతి పర్యవసానాలపై పూర్తి అవగాహన లేకుండానే యూజర్ ఒక యాప్‌కు యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడే. ఇటీవల మెటా తీసుకొచ్చిన కొత్త AI ఏజెంట్ 'మ్యూస్' విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. మ్యూస్ తమ పర్సనల్ మెసేజ్‌లను చదివేస్తోందని కొందరు యూజర్లు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, మెసేజ్‌లను యాక్సెస్ చేయాలంటే 'ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్'తో పాటు 'మెసేజెస్ కనెక్టర్'ను కూడా యూజర్ స్వయంగా ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుందని, ఇది పూర్తిగా ఐచ్ఛికమని, ఎప్పుడైనా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చని మెటా క్లారిటీ ఇచ్చింది.

'మ్యూజ్' (Muse) వివాదానికి సంబంధించి మెటా ఒక వివరణను విడుదల చేసింది.
'మ్యూజ్' (Muse) వివాదానికి సంబంధించి మెటా ఒక వివరణను విడుదల చేసింది. (ఫొటో క్రెడిట్: X/andymstone)

యాపిల్ తాజా నిర్ణయం ఎందుకు కీలకం?: 'ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్' ఇచ్చేందుకు ఇకపై వినియోగదారులు స్పష్టమైన, ఉద్దేశపూర్వక చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని యాపిల్ ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. గతంలో మాదిరిగా ఇకపై సింగిల్ క్లిక్‌తో అనుమతి లభించదు. AI ఏజెంట్లు మరింత తెలివిగా, స్వయంప్రతిపత్తితో వ్యవహరిస్తున్న కొద్దీ వాటితో ముడిపడిన రిస్క్‌లు కూడా పెరుగుతాయని ఆ సంస్థ భావిస్తోంది. ఒకవేళ AI ఏజెంట్ మొత్తం సిస్టమ్ యాక్సెస్ పొందితే ఫైల్స్, ఈమెయిల్స్, మెసేజ్‌లు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని కూడా చూసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా కమ్యూనికేషన్ యాప్‌ల విషయంలో, యూజర్ సంభాషిస్తున్న వ్యక్తుల గోప్యతకు కూడా భంగం కలగవచ్చు.

వినియోగదారులు తమ డేటా, ప్రైవసీ విషయంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రిస్క్‌లపై పూర్తి అవగాహనను పెంచుకోవాలని యాపిల్ స్పష్టం చేసింది. డెవలపర్లకు మెరుగైన టూల్స్ అందించడంతో పాటు, వినియోగదారుల ప్రైవసీని కాపాడటమే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని పేర్కొంది.

AI ఏజెంట్లతో పెరుగుతున్న ప్రైవసీ ముప్పు: ప్రస్తుత రోజుల్లో AI ఏజెంట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ల రద్దు, లేదా తక్కువ ధరల కోసం బేరసారాలు వంటి క్లిష్టమైన పనులను స్వయంగా నిర్వహించగలుగుతున్నాయి. అయితే, ఈ పనుల కోసం వాటికి "ఫుల్ డిస్క్ యాక్సెస్" (Full Disk Access) ఇస్తే, అది వినియోగదారుల డేటా భద్రతకు పెనుముప్పుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇటువంటి ప్రైవసీ ప్రమాదాలను నివారించేందుకే యాపిల్ సంస్థ తాజాగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.

యాపిల్ తీసుకుంటున్న ఈ తాజా చర్యలతో ఇకపై యాప్ డెవలపర్లు మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారానికి గరిష్ట భద్రత కల్పించేలా, నిబంధనలకు లోబడి తమ యాప్‌లను డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

అదే సమయంలో వినియోగదారులు కూడా ఏ యాప్‌కైనా పూర్తి అనుమతులు ఇచ్చే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. ఒకసారి అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా, ఏయే యాప్‌లు ఈ సామర్థ్యాన్ని వినియోగిస్తూ మీ డేటాను వాడుతున్నాయో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవడం (Review) తప్పనిసరి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

MAC FULL DISK ACCESS
APPLE SECURITY SETTINGS
META MUSE AI CONTROVERSY
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