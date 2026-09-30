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'యాపిల్ పే' భారత్‌కు వచ్చేసింది: సెటప్ చేసుకునే విధానం, వాడే విధానం ఇదే!

ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్-పే సర్వీస్ ఎట్టకేలకు భారత్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇకపై ఐఫోన్, యాపిల్ వాచ్ ద్వారా పిన్, ఓటీపీ అవసరం లేకుండానే ట్యాప్ చేసి పేమెంట్లు చేయవచ్చు.

Apple Pay సేవ ఎట్టకేలకు భారత్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Apple Pay సేవ ఎట్టకేలకు భారత్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 12:02 PM IST

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Hyderabad: యాపిల్ పేమెంట్ సర్వీస్ "యాపిల్-పే" (Apple Pay) ఎట్టకేలకు భారత్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఐఫోన్ (iPhone), ఐప్యాడ్ (iPad), యాపిల్ వాచ్ (Apple Watch) ద్వారా స్టోర్లలో, యాప్స్‌లో, వెబ్‌సైట్లలో PIN లేదా OTP అవసరం లేకుండానే పేమెంట్లు చేయొచ్చు. త్వరలో మ్యాక్ (Mac) యూజర్లకు కూడా ఈ సర్వీస్ అందుబాటులోకి రానుంది.

ప్రస్తుతానికి యాక్సిస్ బ్యాంక్ వీసా (Axis Bank Visa), మాస్టర్‌కార్డ్ (Mastercard) క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్న కస్టమర్లు తమ కార్డులను "యాపిల్​-పే"కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్ పేమెంట్లతో పాటు, POS మెషీన్ల వద్ద ఐఫోన్, యాపిల్ వాచ్​ను ట్యాప్ చేసి NFC ద్వారా పేమెంట్లు చేయవచ్చు.

Apple Pay ప్రస్తుతానికి Axis Bank Visa, Mastercard క్రెడిట్ కార్డులకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Apple Pay ప్రస్తుతానికి Axis Bank Visa, Mastercard క్రెడిట్ కార్డులకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

ఈ నెల ప్రారంభంలో వచ్చిన రిపోర్టుల ప్రకారం "యాపిల్-పే"లో UPI పేమెంట్స్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి ఆ సదుపాయం లేదు.

'యాపిల్-పే'ను ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాడాలి?: యాపిల్ యూజర్లు "యాపిల్-పే"ను సులభంగా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాప్ (Axis Bank App) లేటెస్ట్ వెర్షన్ ద్వారా నేరుగా యాపిల్ వాలెట్ (Apple Wallet)లోకి కార్డును యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఐఫోన్​లో వాలెట్​ యాప్ ఓపెన్ చేసి, ప్లస్ (+) గుర్తుపై క్లిక్ చేసి, అర్హత కలిగిన కార్డును జోడించడానికి సూచించిన దశలను అనుసరించవచ్చు.

వినియోగదారు తమ యాపిల్ పరికరానికి కార్డును జోడించిన వెంటనే, "యాపిల్-పే"ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించవచ్చు. స్టోర్లలో "యాపిల్-పే"ను ఉపయోగించడానికి, వినియోగదారులు ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి:

  • సైడ్ బటన్ లేదా హోమ్ బటన్‌ను రెండుసార్లు నొక్కాలి (Double-Click).
  • అవసరమైతే Face ID, Touch ID లేదా పరికర పాస్‌కోడ్‌ ద్వారా వెరిఫై చేయాలి.
  • చెల్లింపు చేయడానికి ఐఫోన్ పైభాగాన్ని లేదా యాపిల్ వాచ్ డిస్‌ప్లేను POS మెషీన్‌లోని కాంటాక్ట్‌లెస్ రీడర్ (Contactless Reader) దగ్గర ఉంచి పేమెంట్ చేయాలి.

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