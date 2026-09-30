'యాపిల్ పే' భారత్కు వచ్చేసింది: సెటప్ చేసుకునే విధానం, వాడే విధానం ఇదే!
ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్-పే సర్వీస్ ఎట్టకేలకు భారత్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇకపై ఐఫోన్, యాపిల్ వాచ్ ద్వారా పిన్, ఓటీపీ అవసరం లేకుండానే ట్యాప్ చేసి పేమెంట్లు చేయవచ్చు.
Published : September 30, 2026 at 12:02 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ పేమెంట్ సర్వీస్ "యాపిల్-పే" (Apple Pay) ఎట్టకేలకు భారత్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఐఫోన్ (iPhone), ఐప్యాడ్ (iPad), యాపిల్ వాచ్ (Apple Watch) ద్వారా స్టోర్లలో, యాప్స్లో, వెబ్సైట్లలో PIN లేదా OTP అవసరం లేకుండానే పేమెంట్లు చేయొచ్చు. త్వరలో మ్యాక్ (Mac) యూజర్లకు కూడా ఈ సర్వీస్ అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రస్తుతానికి యాక్సిస్ బ్యాంక్ వీసా (Axis Bank Visa), మాస్టర్కార్డ్ (Mastercard) క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్న కస్టమర్లు తమ కార్డులను "యాపిల్-పే"కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ పేమెంట్లతో పాటు, POS మెషీన్ల వద్ద ఐఫోన్, యాపిల్ వాచ్ను ట్యాప్ చేసి NFC ద్వారా పేమెంట్లు చేయవచ్చు.
ఈ నెల ప్రారంభంలో వచ్చిన రిపోర్టుల ప్రకారం "యాపిల్-పే"లో UPI పేమెంట్స్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి ఆ సదుపాయం లేదు.
'యాపిల్-పే'ను ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాడాలి?: యాపిల్ యూజర్లు "యాపిల్-పే"ను సులభంగా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాప్ (Axis Bank App) లేటెస్ట్ వెర్షన్ ద్వారా నేరుగా యాపిల్ వాలెట్ (Apple Wallet)లోకి కార్డును యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఐఫోన్లో వాలెట్ యాప్ ఓపెన్ చేసి, ప్లస్ (+) గుర్తుపై క్లిక్ చేసి, అర్హత కలిగిన కార్డును జోడించడానికి సూచించిన దశలను అనుసరించవచ్చు.
వినియోగదారు తమ యాపిల్ పరికరానికి కార్డును జోడించిన వెంటనే, "యాపిల్-పే"ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించవచ్చు. స్టోర్లలో "యాపిల్-పే"ను ఉపయోగించడానికి, వినియోగదారులు ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి:
- సైడ్ బటన్ లేదా హోమ్ బటన్ను రెండుసార్లు నొక్కాలి (Double-Click).
- అవసరమైతే Face ID, Touch ID లేదా పరికర పాస్కోడ్ ద్వారా వెరిఫై చేయాలి.
- చెల్లింపు చేయడానికి ఐఫోన్ పైభాగాన్ని లేదా యాపిల్ వాచ్ డిస్ప్లేను POS మెషీన్లోని కాంటాక్ట్లెస్ రీడర్ (Contactless Reader) దగ్గర ఉంచి పేమెంట్ చేయాలి.