అక్టోబర్ 2026లో భారత్లోకి యాపిల్ పే- UPI సపోర్ట్ కూడా ఉండొచ్చు: రిపోర్ట్
భారత్లోని ఐఫోన్ యూజర్లు ఎప్పట్నుంచో ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ పే త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుందని తెలుస్తోంది. బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశంలో అక్టోబర్ 2026లోనే ఈ సర్వీస్ను ప్రారంభించవచ్చు.
Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ కంపెనీ పేమెంట్ సర్వీస్ యాపిల్-పే (Apple Pay) వచ్చే నెల అంటే అక్టోబర్లో భారత్లో లాంఛ్కావచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు బ్లూమ్బెర్గ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మార్క్ గుర్మన్ తన పవర్ ఆన్ న్యూస్లెటర్లో నివేదించారు.
అమెరికాలో యాపిల్ ఈ సర్వీస్ను దాదాపు 12 ఏళ్ల క్రితమే, 2014లో ప్రారంభించింది. అయితే భారత్ లాంటి కీలక డిజిటల్ పేమెంట్ మార్కెట్లో ఇప్పటివరకు ప్రారంభించలేదు. యాపిల్ భారత్లో తన ఉనికిని క్రమంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, యాపిల్-పే సర్వీస్ను ఇక్కడ ప్రారంభించడానికి చాలా సమయం తీసుకుంది. నివేదికల ప్రకారం, యాపిల్ దీనికోసం గత కొన్ని నెలలుగా భారతీయ బ్యాంకులు, పేమెంట్ నెట్వర్క్లతో చర్చలు జరుపుతోంది.
కార్డ్ పేమెంట్ & UPI సపోర్ట్: యాపిల్ పే ప్రధానంగా కార్డ్ ఆధారిత చెల్లింపులకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. యూజర్లు తమ కార్డు వివరాలను యాపిల్ పరికరాల్లో సురక్షితంగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత కార్డును బయటకు తీయకుండానే, కేవలం ఫేస్ ఐడీ లేదా టచ్ ఐడీతో అనుకూల (Compatible) టెర్మినల్ వద్ద చెల్లింపులు చేయవచ్చు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా యాప్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
UPI అనేది భారత్లో అత్యధికంగా వినియోగించే డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ. ఇది తక్షణ నగదు బదిలీలు, చెల్లింపులను సులభం చేస్తుంది. గుర్మన్ ప్రకారం, యాపిల్ పే UPIకి కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వొచ్చు. ఒకవేళ అదే జరిగితే సామాన్య యూజర్లకు చెల్లింపులు మరింత సులభం కానున్నాయి. అయితే, కొన్ని రిపోర్టులు దీనికి భిన్నంగా సూచిస్తున్నాయి.
ప్రారంభంలో ఏ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది?: రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, భారత్లో యాపిల్ పే తొలుత యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో అందుబాటులోకి రావచ్చు. హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులతో చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదని సమాచారం.
తొలి దశలో యాపిల్ పే UPIకి సపోర్ట్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ, కాలక్రమేణా మరిన్ని బ్యాంకులు క్రమంగా చేరతాయని భావిస్తున్నారు.
ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక యాపిల్ ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లతో చర్చలు జరుపుతోందని, 2026 మధ్యలో భారతదేశంలో తన యాపిల్ పేను ప్రారంభించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని పేర్కొంది. అయితే ఆ గడువు దాటిపోగా, తాజాగా వచ్చే నెలలోనే లాంఛ్ కావచ్చని మళ్లీ బ్లూమ్బెర్గ్ పేర్కొంది.
మరోవైపు ఆగస్టు నాటి నివేదికలు యాపిల్ పే ప్రారంభంలో UPI మద్దతు లేకుండానే ప్రారంభం కావచ్చని సూచించాయి.
యాపిల్ పే రాకతో ఐఫోన్లు, ఇతర యాపిల్ పరికరాల యూజర్లు కాంటాక్ట్లెస్ (భౌతిక స్పర్శ అవసరం లేని) పద్ధతిలో అంటే కార్డును ట్యాప్ చేయకుండానే సులభంగా పేమెంట్లు చేయవచ్చు. వివిధ బ్యాంకులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ఈ సర్వీస్ను విస్తరించాలని యాపిల్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ మొదటి ప్రధాన భాగస్వామిగా నిలవనుందని తెలుస్తోంది.
ఈ పరిణామం భారత డిజిటల్ పేమెంట్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయనుంది. భారత్లో యాపిల్ పే ప్రారంభంతో ప్రజలకు కొత్త సౌలభ్యం లభించనుంది. అలాగే కార్డు, UPI ఆప్షన్ల కలయికతో పేమెంట్ అనుభవం మరింత మెరుగుపడనుంది.