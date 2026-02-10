ETV Bharat / technology

యాపిల్ స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026 షురూ- విద్యార్థులకు బంగారం లాంటి అవకాశం!

యాపిల్ "స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026" కోసం దరఖాస్తులను ప్రారంభించింది. విద్యార్థులు ఈ కాంపిటీషన్​లో పాల్గొని కుపెర్టినోను సందర్శించే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 12:20 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ మరోసారి విద్యార్థుల కోసం స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026 అనే వార్షిక గ్లోబల్ కాంపిటీషన్​ను ప్రారంభించింది. ఈ కాంపిటీషన్ యాప్ డెవలప్‌మెంట్‌లో కెరీర్‌ను కొనసాగించాలనుకునే, వారి ఆలోచనల ద్వారా సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారాలను అందించాలనుకునే యువతకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. యాపిల్ ప్రకారం, ఈ ఛాలెంజ్ కోసం దరఖాస్తులు ఫిబ్రవరి 28 వరకు తెరిచి ఉంటాయి. ఇందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టూడెంట్ డెవలపర్లు పాల్గొనవచ్చు.

స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026లో ఏం చేయాలి?:

  • యాపిల్ ప్రకారం, పాల్గొనేవారు తమ కమ్యూనిటీలో లేదా అంతకు మించి సమస్యను పరిష్కరించే యాప్ ప్లేగ్రౌండ్‌ను సృష్టించాలి.
  • యాప్ చిన్నదిగా, ప్రభావవంతంగా, సృజనాత్మకంగా ఉండాలి.
  • మొత్తం యాప్ అనుభవం 3 నిమిషాల్లో అర్థమయ్యేలా ఉండాలి.
  • యాపిల్ పెన్సిల్ వాడకానికి కూడా అనుమతి ఉంది.

స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026: ఎవరు అర్హులు?

  • దరఖాస్తుదారు పూర్తి సమయం డెవలపర్‌గా పనిచేయకూడదు. అంటే ఎవరైనా పూర్తి సమయం డెవలపర్‌గా పనిచేస్తుంటే, వారు అర్హులు కారు.
  • భారతదేశం, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో కనీసం 13 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండాలి.
  • చైనా, ఇజ్రాయెల్, దక్షిణ కొరియా, కొన్ని యూరోపియన్ దేశాలలో అయితే కనీస వయస్సు 14 సంవత్సరాలు.
  • యాపిల్ డెవలపర్ ఖాతా (ఫ్రీ లేదా పెయిడ్) అవసరం.

అభ్యర్థులు ఈ కింది వర్గాలలో ఒకదానిలోకి రావాలి:

  • గుర్తింపు పొందిన పాఠశాల, కళాశాల లేదా విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకోవడం.
  • హోమ్‌స్కూల్ చేయడం లేదా STEM విద్యా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం.
  • యాపిల్ డెవలపర్ అకాడమీ విద్యార్థిగా ఉండటం.
  • గత 6 నెలల్లో పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసి, తదుపరి విద్యలో ప్రవేశం కోసం వేచి ఉండటం.

స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026: సాంకేతిక అవసరాలు

  • యాప్ తప్పనిసరిగా స్విఫ్ట్ ప్లేగ్రౌండ్స్ 4.6 లేదా Xcode 26 (లేదా కొత్త వెర్షన్) పై నిర్మింతమై ఉండాలి.
  • యాప్‌కు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవసరం లేదు.
  • సబ్మిషన్లు 25MB కంటే పెద్ద పరిమాణంలో లేని జిప్ ఫైల్‌లో ఉండాలి.
  • యాప్‌లో ఉపయోగించిన అన్ని ఇమేజెస్, సౌండ్స్​, సోర్సెస్​​ను జిప్ ఫైల్‌లో చేర్చాలి.
  • జడ్జింగ్ పూర్తిగా ఆఫ్‌లైన్‌లో ఉంటుంది.
  • యాప్ పూర్తిగా ఇండివిడ్యువల్ వర్క్​గా ఉండాలి.
  • ఓపెన్-సోర్స్ కోడ్ లేదా పబ్లిక్ డొమైన్ ఫైల్‌లను ఉపయోగించవచ్చు, కానీ సరైన క్రెడిట్ ఇవ్వాలి.
  • యాప్ కంటెంట్ అంతా ఇంగ్లిషు భాషలో ఉండాలి.

స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026 రివార్డులు:

ప్రతి సంవత్సరం, యాపిల్ ఈ కింది వాటిలో కొన్ని లేదా అన్నింటినీ ప్రదర్శించే యాప్‌లను కలిగి ఉన్న విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తుంది:

  • ఆవిష్కరణ
  • సృజనాత్మక ఆలోచన
  • సామాజిక ప్రభావం
  • సమగ్ర ఆలోచనలు
  • ఎంపిక చేసిన విజేతలకు "Distinguished Winner" బిరుదును ప్రదానం చేస్తారు.

'Distinguished Winner'లకు ఏం లభిస్తుంది?:

  • యాపిల్ 'Distinguished Winner' అందరినీ మూడు రోజుల పాటు కుపెర్టినో (యాపిల్ ప్రధాన కార్యాలయం)కు ఆహ్వానిస్తుంది.
  • వీరి ప్రయాణ, వసతికి సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులను యాపిల్ సంస్థే భరిస్తుంది.
  • విజేతలకు యాపిల్ ఇంజనీర్లు, నిపుణుల నుంచి మరింత నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
  • ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులతో కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇంకా వీరు మరెన్నో చిరస్మరణీయ అనుభవాలను పొందొచ్చు.

భారతీయ విద్యార్థుల విజయ ఉదాహరణ: యాపిల్ తన మునుపటి విజేతలను కూడా హైలైట్ చేసింది. వారిలో భారతదేశానికి చెందిన IIT విద్యార్థి గౌరవ్ కుక్రేజా కూడా ఉన్నారు. అతను 2025లో "Distinguished Winner" టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాడు. అతని యాప్, ఫాస్ట్ ఎయిడ్, వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులకు సహాయపడుతుంది. ఈ యాప్‌లో పానిక్ మోడ్ కూడా ఉంది, ఇది యూజర్​ స్క్రీన్‌ను తాకాల్సిన అవసరం లేకుండానే దశల వారీ సూచనలను అందిస్తుంది.

