50% మెరుగైన ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్​తో యాపిల్ నయా 'ఎయిర్‌ట్యాగ్‌'- రూ. 3,790లకే!

యాపిల్ భారతదేశంలో కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్‌ను విడుదల చేసింది. దీని రెండవ తరం అల్ట్రా వైడ్‌బ్యాండ్ చిప్ ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్‌ను 50% మెరుగుపరుస్తుంది. యాపిల్ వాచ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Apple Launches Second-Generation AirTag For Rs 3,790
Apple Launches Second-Generation AirTag For Rs 3,790 (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 3:20 PM IST

Hyderabad: యాపిల్ భారతదేశంలో తన రెండవ తరం ఎయిర్‌ట్యాగ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ఇప్పుడు విస్తరించిన కనెక్టివిటీ రేంజ్, మెరుగైన సెర్చింగ్ సామర్థ్యం, లౌడ్ స్పీకర్, యాపిల్ వాచ్‌లో మెరుగైన ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్‌తో వస్తుంది. యాపిల్ తొలిసారిగా ఏప్రిల్ 2021లో దీన్ని ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారులు తమ పోగొట్టుకున్న లగేజీ, కీస్, సైకిళ్లు, బ్యాగులు, మరిన్నింటిని ట్రాక్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ పరికరాన్ని ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ కేస్, బ్యాగ్, లగేజ్ లేదా ఏదైనా ఇతర క్యారియర్ లోపల ఉంచి యాపిల్ ఫైండ్ మై సర్వీస్​ ద్వారా దాని లొకేషన్​ను ట్రాక్ చేయవచ్చు.

పెరిగిన ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్ రేంజ్: కొత్త యాపిల్ ఎయిర్‌ట్యాగ్ రెండవ తరం అల్ట్రా వైడ్‌బ్యాండ్ చిప్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్ రేంజ్‌ను 50 శాతం పెంచింది. అదనంగా, దీని స్పీకర్ 50 శాతం ఎక్కువ శబ్దాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడు రెండు రెట్లు ఎక్కువ దూరం నుంచి కూడా దీని శబ్దాన్ని వినవచ్చు. 2021లో విడుదలైన మునుపటి తరంతో పోలిస్తే ఈ మోడల్ మరింత సమర్థవంతమైనది. ఇది కొత్త విలక్షణమైన గంట శబ్దాన్ని అందిస్తుంది. మొదటిసారిగా, ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్ ఫీచర్​ను యాపిల్ వాచ్‌లో అందించారు.

Apple AirTag now features 50 per cent more louder speakers than its predecessor.
Apple AirTag now features 50 per cent more louder speakers than its predecessor. (Photo Credit: Apple)

ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్?: యాపిల్ ప్రెసిషన్ ఫైండింగ్ ఫీచర్ అల్ట్రా వైడ్‌బ్యాండ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి, పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లేదా పరికరాలను కచ్చితమైన దిశ, దూరంతో గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది "ఫైండ్ మై" యాప్‌లో పనిచేస్తుంది. యూజర్ దగ్గరకు వెళ్లేకొద్దీ హ్యాప్టిక్ ఫీడ్‌బ్యాక్, ఆన్-స్క్రీన్ సూచనలను అందిస్తుంది.

యాపిల్ ఎయిర్‌ట్యాగ్ ధర, లభ్యత: ఈ కొత్త యాపిల్ ఎయిర్‌ట్యాగ్ ధర రూ. 3,790. అయితే నాలుగు ఎయిర్‌ట్యాగ్‌ల ప్యాక్ రూ. 12,900లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. యాపిల్ రూ. 3,900 ధరతో ఎయిర్‌ట్యాగ్ ఫైన్‌వోవెన్ కీ రింగ్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ఫాక్స్ ఆరెంజ్, మిడ్‌నైట్ పర్పుల్, నేవీ, మాస్, బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుంది.

Apple introduced the new AirTag, now with an expanded finding range and a louder speaker.
Apple introduced the new AirTag, now with an expanded finding range and a louder speaker. (Photo Credit: Apple)

కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్, యాపిల్ స్టోర్ యాప్‌లో కొనుగోలు చేసే కస్టమర్ల ఎయిర్‌ట్యాగ్‌కు ఉచితంగా వ్యక్తిగతీకరించిన ఎంగ్రేవింగ్​ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ లేటెస్ట్ ఎయిర్‌ట్యాగ్‌ యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, యాపిల్ స్టోర్ యాప్​తో పాటు యాపిల్ అధీకృత రీసెల్లర్ల ద్వారా ప్రస్తుతం కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ వారం చివరి నుంచి దీన్ని యాపిల్ స్టోర్ల ద్వారా కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

