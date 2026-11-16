యాపిల్ కొత్త AI హెల్త్ యాప్- డాక్టర్ తరహాలోనే సమాధానాలు ఇస్తుందా?
నిజ జీవితంలో AI వైద్య సలహాల పనితీరును అంచనా వేసేందుకు యాపిల్ సరికొత్త ప్రయోగం మొదలుపెట్టింది. ఇందుకోసం 'ఓపెన్ ఎవిడెన్స్' సంస్థతో చేతులు కలిపి, ప్రత్యేకంగా ఒక స్టడీ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
Published : November 16, 2026 at 4:29 PM IST
Hyderabad: ఆరోగ్య సమస్యలు, సందేహాల పరిష్కారం కోసం ప్రజలు ఇప్పుడు AI టూల్స్పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఒక సరికొత్త అధ్యయనానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందుకోసం వైద్య రంగానికి చెందిన 'ఓపెన్ ఎవిడెన్స్' (OpenEvidence) అనే AI సంస్థతో చేతులు కలిపి, ప్రత్యేకంగా ఒక స్టడీ యాప్ను తీసుకువచ్చింది.
ఇప్పటికే OpenAI, Anthropic వంటి సంస్థలు ఆరోగ్య సలహాలు ఇచ్చే AI చాట్బాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. అయితే యాపిల్ మాత్రం వాటికి భిన్నంగా, వైద్యపరంగా అత్యంత కచ్చితమైన, వైద్యులు ధృవీకరించిన సమాచారం సామాన్య ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో, ఎంతవరకు మేలు చేస్తుందో పరిశీలించాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తమ అధ్యయనంలో భాగస్వాములు కావాలని ఎంపిక చేసిన వినియోగదారులను యాపిల్ ఆహ్వానిస్తోంది.
అధ్యయనంలో పాల్గొనడానికి అర్హతలు:
- యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నివసిస్తూ, 21 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసు కలిగి ఉండాలి.
- ఐఫోన్ 15 (iPhone 15) లేదా ఆ తర్వాతి మోడల్ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి.
- ఈ డివైజ్లు తప్పనిసరిగా iOS 26 (లేదా ఆ తర్వాతి వెర్షన్)తో పనిచేస్తూ ఉండాలి.
- ఫోన్లో 'యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (Apple Intelligence) ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి.
12 నెలలకు పైగా సాగే ఈ పరిశోధనలో సుమారు 2 లక్షల మంది (2,00,000) వినియోగదారులను భాగస్వాములను చేయాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ChatGPT లేదా Claude వంటి ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించినట్లే, ఈ కొత్త యాప్లో కూడా వినియోగదారులు తమ ఆరోగ్య సంబంధిత ప్రశ్నలను అడగవచ్చు. అయితే, సాధారణ ఇంటర్నెట్ సమాచారం కాకుండా 'ది న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్', 'జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్' (JAMA), 'నేచర్' (Nature) వంటి ప్రముఖ వైద్య, శాస్త్రీయ జర్నల్స్ నుంచి సేకరించిన క్లినికల్ డేటా ఆధారంగా ఇందులో సమాధానాలు అందుతాయి.
రోజువారీ వైద్యపరమైన సందేహాలకు సులభంగా అర్థమయ్యే సమాధానాలు అందించడమే ఈ యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశమని యాపిల్ తెలిపింది. యాప్ ఇచ్చే సమాధానాలకు వినియోగదారులు రేటింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు తమ అభిప్రాయాలను (ఫీడ్బ్యాక్) కూడా పంచుకోవచ్చు. దీనికి తోడు, నెలవారీ సర్వేలలో పాల్గొనే అవకాశం కూడా వినియోగదారులకు ఉంటుంది.
ఈ సర్వేల సమయంలో, వినియోగదారులు తమ అనుమతితో 'హెల్త్కిట్' (HealthKit) నుంచి విశ్రాంతి సమయంలో ఉండే గుండె వేగం (Resting heart rate), శారీరక శ్రమ వివరాలు (Activity levels), నిద్ర తీరు, ల్యాబ్ రిపోర్టుల వంటి డేటాను యాప్తో పంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎవరి ఆరోగ్య పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా వారికి మరింత కచ్చితమైన, వ్యక్తిగత సూచనలు (Personalized suggestions) అందించడం సాధ్యమవుతుంది.
అంతేకాకుండా, వైద్యుడిని సంప్రదించే ముందు తమ సందేహాలను స్పష్టంగా సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. వినియోగదారుల ఆరోగ్య సమస్యను బట్టి సరైన వైద్య నిపుణుడిని (Specialist) సంప్రదించేలా ఇది మార్గనిర్దేశం కూడా చేస్తుంది.
గోప్యతకు పెద్దపీట (Privacy):
వినియోగదారుల డేటా భద్రతపై యాపిల్ పూర్తి భరోసా ఇచ్చింది. సురక్షితమైన థర్డ్-పార్టీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్కు పంపే ముందే డేటా నుంచి వ్యక్తిగత వివరాలను తొలగిస్తామని (Anonymize), దీనిని ఏ AI మోడళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి (Training) ఉపయోగించబోమని స్పష్టం చేసింది. అలాగే, వినియోగదారులు అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి వచ్చిన సమాధానాల డేటాను 'ఓపెన్ ఎవిడెన్స్' సంస్థ 24 గంటల తర్వాత పూర్తిగా తొలగిస్తుందని కూడా వెల్లడించింది.