అంచనాలకు మించి 'ఐఫోన్ 17' సేల్స్- $4 ట్రిలియన్ల మార్కెట్ వాల్యూకు చేరువలో యాపిల్
ప్రపంచంలో రెండవ అత్యంత వాల్యూ ఉన్న కంపెనీగా యాపిల్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 21, 2025 at 11:05 AM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఇటీవల విడుదల చేసిన "ఐఫోన్ 17" అరుదైన రికార్డ్ను సృష్టించింది. అమ్మకాలు అంచనాలను మించిపోవడంతో సోమవారం కంపెనీ షేర్లు ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. తాజా ఐఫోన్ డేటా బలమైన ఊపును చూపుతోంది. దీంతో యాపిల్ $4 ట్రిలియన్ల మార్కెట్ వాల్యూను చేరుకున్న మూడవ కంపెనీగా అవతరించేందుకు చేరువలో ఉంది.
ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ కౌంటర్ పాయింట్ నుంచి వచ్చిన డేటా ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ చైనా, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ప్రారంభ అమ్మకాలలో దాని ప్రీవియస్ సిరీస్ కంటే మెరుగ్గా రాణించింది. ఈ రెండు దేశాలలో సేల్స్ ప్రారంభమైన మొదటి 10 రోజుల్లోనే ఇవి "ఐఫోన్ 16" సిరీస్ కంటే 14% అధికంగా అమ్ముడయ్యాయి.
దీంతో యాపిల్ షేర్లు 4.2% పెరిగి $262.9కి చేరుకున్నాయి. దీని వలన దీనికి దాదాపు $3.9 ట్రిలియన్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ లభించింది. AI-చిప్ దిగ్గజం Nvidia తర్వాత ప్రపంచంలో రెండవ అత్యంత వాల్యూ ఉన్న కంపెనీగా నిలిచింది.
వారాంతంలో ఎవర్కోర్ ISI ఈ స్టాక్ను తన టాక్టికల్ అవుట్పెర్ఫార్మ్ జాబితాలో చేర్చింది. ఎందుకంటే ప్రస్తుత మూడు నెలల కాలానికి యాపిల్ మార్కెట్ అంచనాలను అధిగమించి డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి ఆశాజనకమైన అంచనాలను అందిస్తుందని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేస్తోంది.
"చైనాలో ఇటీవల ఆన్లైన్ ఆర్డర్లను ప్రారంభించడం డిసెంబర్-క్యూటర్కు సానుకూల ఫలితాన్ని ఇవ్వవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రారంభ డెలివరీ టైమ్ డేటా ప్రారంభించిన సమయంలో ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే బలమైన ప్రారంభ డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది" అని ఎవర్కోర్ ISI విశ్లేషకులు ఒక నోట్లో రాసుకొచ్చారు.
ఈ కొత్త "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు బీజింగ్లోని సాన్లిటున్ ప్రాంతంలోని యాపిల్ స్టోర్లో సెప్టెంబర్ 19, 2025న చైనాలోని బీజింగ్లో అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. REUTERS/మాగ్జిమ్ షెమెటోవ్ లైసెన్సింగ్ హక్కులను కొనుగోలు చేయడం కొత్త ట్యాబ్ను తెరుస్తుంది.
సెప్టెంబర్లో యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ల అప్గ్రేడ్ లైన్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లేటెస్ట్ ఐఫోన్ లైనప్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" అనే మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "ఎయిర్" మోడల్ పూర్తిగా కొత్త ఆప్షన్. ఈ ఏడాది కంపెనీ తన పాత "ప్లస్" మోడల్ను నిలిపివేసింది. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్లలో పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదు.
"వారు తమ ఐఫోన్ తాజా వెర్షన్ను విడుదల చేశారు. అది ఊహించిన దానికంటే చాలా మెరుగ్గా పనిచేస్తోంది ... కంపెనీ ఐఫోన్లకు డిమాండ్ ట్రెండ్లు ఇప్పుడు ముందంజలో ఉన్నాయి" అని బి రిలే వెల్త్ చీఫ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఆర్ట్ హోగన్ అన్నారు.
ఇకపోతే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో చైనాలో తీవ్ర పోటీ, ఆసియా ఆర్థిక వ్యవస్థలైన చైనా, భారత్పై అమెరికా విధించిన అధిక సుంకాలను కంపెనీ ఎలా తట్టుకుంటుందనే దానిపై ఉన్న అనిశ్చితి కారణంగా యాపిల్ షేర్లు పడిపోయాయి. అయితే కంపెనీ అదనంగా USలో $100 బిలియన్ల పెట్టుబడి హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆగస్టు ప్రారంభం నుంచి స్టాక్ స్వల్పంగా పెరిగింది. ఈ చర్య సంభావ్య సుంకాలను అధిగమించడానికి సహాయపడుతుంది. లాభాలు అలాగే కొనసాగి ఈ ఏడాది 5% కంటే ఎక్కువ పెరిగితే ఈ స్టాక్ నాలుగు వారాల్లోనే అతిపెద్ద వన్డే జంప్కు సిద్ధంగా ఉంది. అక్టోబర్ 30న బెల్ తర్వాత యాపిల్ తన త్రైమాసిక ఆదాయాలను నివేదిస్తుంది.