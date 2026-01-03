ETV Bharat / technology

యాపిల్​ ప్రియులకు షాక్- ఈ ఏడాది "ఐఫోన్ 18" రావట్లేదట!

ఈ ఏడాది "ఐఫోన్ 18"కి బదులుగా "ఐఫోన్ ఫోల్డ్‌"ను విడుదల చేయాలని యాపిల్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందులో ఒక మెలిక ఉంది.

iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, and iPhone 16e (Image Inputs: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 5:24 PM IST

Hyderabad: 2026లో యాపిల్ తన వార్షిక ఐఫోన్ విడుదల చక్రంలో కొన్ని మార్పులు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రామాణిక "ఐఫోన్ 18" మోడల్ విడుదల ఆలస్యం కావచ్చని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. కంపెనీ తన అప్​కమింగ్ "ఐఫోన్ 18" లైనప్​ను రెండు వేర్వేరు రిలీజ్ విండోలుగా విభజించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే కంపెనీ సెప్టెంబర్ 2026 (శరదృతువు)లో తన ప్రీమియం మోడళ్లపై దృష్టి సారించి, ఆ తర్వాతి సంవత్సరం మార్చి-మే (2027) మధ్య (వసంతకాలంలో) ఇతర పరికరాలను విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

దీని ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 2026లో యాపిల్ సంస్థ "ఐఫోన్ 18 ప్రో", "ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌"తో పాటు చాలా కాలంగా పుకార్లలో ఉన్న ఫోల్డబుల్ పరికరం అయిన "ఐఫోన్ ఫోల్డ్‌"ను విడుదల చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మార్చి- మే 2027 మధ్య "ఐఫోన్ 18" మోడల్ ఈ లైనప్​లో అఫర్డబుల్ "ఐఫోన్ 18e", "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2"తో పాటు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుందని చెబుతున్నారు.

యాపిల్ చాలా కాలంగా ప్రతి సంవత్సరం శరదృతువులో కొత్త ఐఫోన్ లైనప్‌ను విడుదల చేసే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తోంది. ఈ లైనప్‌లో ప్రో వేరియంట్లు, స్టాండర్డ్ మోడల్, మినీ లేదా ప్లస్ రూపంలో స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ ఒక వేరియేషన్ ఉంటుంది. యాపిల్ మొదటగా 2020లో ఐఫోన్ 12 సిరీస్‌తో "మినీ" మోడల్‌ను పరిచయం చేసింది. 2021లో "ఐఫోన్ 13 మినీ"తో దానిని కొనసాగించింది. అయితే ఈ సిరీస్‌లోని ఇతర మోడళ్లకు వచ్చినంత డిమాండ్‌ను ఇది అందుకోలేకపోవడంతో, ఈ కాంపాక్ట్ పరికరాన్ని పక్కనపెట్టి పెద్ద స్క్రీన్‌కు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.

యాపిల్ 2014 నుంచి "ప్లస్" మోడల్‌ను తిరిగి తీసుకువచ్చి, "ప్రో మ్యాక్స్" మోడల్‌పై భారీగా ఖర్చు చేయకుండానే పెద్ద స్క్రీన్ కావాలనుకునే వారి కోసం 2022లో "ఐఫోన్ 14 ప్లస్‌"ను ఒక కొత్త వేరియంట్‌గా పరిచయం చేసింది. ఈ "ప్లస్" మోడల్ "ఐఫోన్ 16 ప్లస్‌"తో పాటు 2024 వరకు కొనసాగింది, కానీ ఇది కూడా సిరీస్‌లోని ఇతర మోడళ్ల డిమాండ్‌కు సరిపోలలేకపోయింది. చివరకు 2025లో, యాపిల్ "ప్లస్" మోడల్ స్థానంలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌తో పాటుగా ఒక అత్యంత సన్నని "ఎయిర్" వెర్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

2025 వసంతకాలంలో యాపిల్ ఐఫోన్ లైనప్‌లో సరసమైన వెర్షన్ అయిన "ఐఫోన్ 16e"ని కూడా విడుదల చేసింది. ఇది ఐఫోన్ SE లైనప్‌కు ఒక రకమైన సక్సెసర్. తక్కువ డిమాండ్ కారణంగా 'e' వేరియంట్, 'Air' వేరియంట్ రెండింటి భవిష్యత్తు కూడా అనిశ్చితిలో ఉంది. అయితే యాపిల్ తన ఐఫోన్ లైనప్‌ను రెండు విభాగాలుగా విభజించి, ఇప్పుడు వాటికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తద్వారా అవి "ప్రో" ఫోన్‌ల నీడ నుంచి బయటపడతాయి. యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ల పోటీలో కూడా చేరాలని యోచిస్తున్నందున, ఈ లైనప్‌ను విభజించడం సమంజసంగానే ఉంది. అయితే "ఐఫోన్ ఎయిర్ 2", "ఐఫోన్ 18e" మోడళ్లు ప్రామాణిక ఐఫోన్ ముందు నిలబడతాయో లేదో చూడాలి.

