యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్- 2026లో తక్కువ ధర 'మ్యాక్‌బుక్', 'ఐఫోన్ 17e', కొత్త 'ఐప్యాడ్'​!

యాపిల్ 2026లో లో-కాస్ట్ "మ్యాక్‌బుక్", కొత్త "ఐప్యాడ్", "ఐఫోన్ 17e" విడుదల చేయొచ్చు: రిపోర్ట్

Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e (Image Credits: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ న్యూస్. కంపెనీ నుంచి త్వరలో మూడు ఎంట్రీ-లెవల్ ఉత్పత్తులు రానున్నాయి. ఈ మేరకు యాపిల్ లో-కాస్ట్ మ్యాక్‌బుక్, ఐఫోన్ 17e, కొత్త ఐప్యాడ్​ను తీసుకొచ్చే పనిలో పడినట్లు హైటాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్ రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు జెఫ్ పు వెల్లడించారు. ఇవన్నీ తక్కువ ధర యాపిల్ హార్డ్‌వేర్ కోసం చూస్తున్న కొనుగోలుదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి.

MacRumors నుంచి వచ్చిన రీసెర్చ్ నోట్ ప్రకారం, యాపిల్ ఈ మూడు కొత్త పరికరాలను 2026 వసంతకాలంలో విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ ఏడాది కంపెనీ "ఐఫోన్ 16e"ని విడుదల చేసింది. ఇదే ప్రస్తుతం యాపిల్ లైనప్‌లో చౌకైన హ్యాండ్‌సెట్. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఇప్పుడు "ఐఫోన్ 17e"ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అదనంగా 12వ తరం ఐప్యాడ్, తక్కువ ధర మ్యాక్‌బుక్‌ను కూడా లాంఛ్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది.

బడ్జెట్ మ్యాక్‌బుక్‌లో A-సిరీస్ చిప్!: ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ మ్యాక్‌బుక్, M-సిరీస్ యాపిల్ సిలికాన్‌కు బదులుగా A-సిరీస్ ప్రాసెసర్‌తో నడిచే కంపెనీ మొదటి నోట్​బుక్ కావచ్చని సమాచారం వెలువడింది. ఈ మ్యాక్‌బుక్ "ఐఫోన్ 16 ప్రో"తో వచ్చిన "A18 ప్రో" చిప్‌ను ఉపయోగించవచ్చని Pu పేర్కొన్నారు. ఇది 13-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని, సిల్వర్, బ్లూ, పింక్, ఎల్లో రంగు ఎంపికలలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

కంపెనీ దీని ధరను $699-$899 (దాదాపు ₹62,000- ₹80,000) మధ్యలో ఉంచవచ్చనే సమాచారం కూడా వెలువడింది. ఈ నేపథ్యంలో తయారీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచేందుకు కంపెనీ పాత డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, డిస్​ప్లే టెక్నాలజీపై ఆధారపడుతోందని చెబుతున్నారు. ఈ మోడల్ 8GB RAM, సింగిల్ USB టైప్-C పోర్ట్‌ను కలిగి ఉండొచ్చు.

ఐఫోన్ 17eలో యాపిల్ A19 చిప్!: కంపెనీ తదుపరి బడ్జెట్ ఐఫోన్ అప్​కమింగ్ A19 చిప్‌, 18MP ఫ్రంట్ కెమెరా, యాపిల్ సొంత C1 మోడెమ్​తో రావచ్చని Pu విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ మార్పులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న ఐఫోన్ SE సిరీస్‌ను భర్తీ చేసిన "ఐఫోన్ 16e"తో పోలిస్తే ఈ ఐఫోన్​లో పెద్దగా హార్డ్​వేర్ మార్పులు ఉండకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే ఇతర పుకార్లు "ఐఫోన్ 17e" డిస్​ప్లే పైభాగంలో ఉన్న ప్రస్తుత నాచ్‌కు బదులుగా డైనమిక్ ఐలాండ్‌కు మారవచ్చని సూచిస్తున్నాయి.

కొత్త ఐప్యాడ్​లో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌?: 12వ తరం ఐప్యాడ్‌లో A18 ప్రాసెసర్ ఉండవచ్చు. దీంతో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు మొదటిసారిగా ఎంట్రీ-లెవల్ టాబ్లెట్​లో అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే దీని డిజైన్ ప్రస్తుత మోడల్‌లాగే ఉంటుందని, పెద్దగా బాహ్య మార్పులు ఉండకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు.

యాపిల్ తన అప్​కమింగ్ ఐఫోన్​ల కోసం స్ప్లిట్-లాంఛ్ సైకిల్‌ను కొనసాగిస్తుందని సూచించే ఇతర అనేక నివేదికలను పు ఈక్విటీ పరిశోధనా నివేదిక విస్తృతంగా ధృవీకరిస్తుంది. వచ్చే ఏడాది ద్వితీయార్థంలో "ఐఫోన్ 18 ప్రో" మోడల్స్ వస్తాయని భావిస్తున్నారు. మరోవైపు స్టాండర్డ్ "ఐఫోన్ 18", "ఐఫోన్ 18e", రెండవ తరం "ఐఫోన్ ఎయిర్" 2027 మొదటి అర్ధభాగంలో వస్తాయని భావిస్తున్నారు.

