భారీగా పెరగనున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరలు: టిప్స్టర్ సంచలన లీక్!
ఆగస్టు నుంచి ఇండియాలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు. యాపిల్ కొత్త స్టాక్ రాకతోనే ఈ సవరించిన ధరలు అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : July 24, 2026 at 11:36 AM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఐఫోన్ ప్రియులకు భారీ షాక్ తగలనుంది. ఇండియాలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరలను యాపిల్ సంస్థ త్వరలోనే భారీగా పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ఎక్స్ (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఆయన పోస్ట్ ప్రకారం.. ఐప్లానెట్ (iPlanet) డీలర్లకు ధరల పెంపుపై యాపిల్ ఇప్పటికే ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చింది. కొత్త ధరలతో కూడిన ఐఫోన్ స్టాక్ ఆగస్టు మొదటి వారంలో డీలర్ల వద్దకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
టిప్స్టర్ ప్రకారం కొత్త ధరల వివరాలు:
🚨 EXCLUSIVE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 22, 2026
Apple has informed iPlanet dealers that the iPhone 17 could start at ₹94,990 in India from the first week of August, a ₹12,000 jump from the iPhone 17's launch price of ₹82,990.
The iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max could also see similar price hikes.
I've…
ప్రారంభంలో రూ. 82,900 ధరకు విడుదలైన బేస్ మోడల్ (256GB స్టోరేజ్) ఐఫోన్ 17 ధర రూ. 12,000 పెరిగి రూ. 94,990కి చేరవచ్చు. అలాగే 512GB మోడల్ ధర రూ. 1,02,900కి పెరగవచ్చు. అయితే, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరల పెంపుపై యాపిల్ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ మోడళ్ల ధరలలో కూడా ఇలాంటి పెరుగుదల ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ వీటి సవరించిన ధరల వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. ప్రస్తుతం వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1,34,900, రూ. 1,49,900గా ఉన్నాయి. 'ఐఫోన్ ఎయిర్' (iPhone Air) ధరలో కూడా మార్పు ఉంటుందా లేదా అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.
మరోవైపు, భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 యూనిట్ల సరఫరాలో కొరత కొనసాగుతోందని కూడా టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా లభ్యతకు అంతరాయం ఉన్నప్పటికీ, కొత్త స్టాక్ వచ్చే వారాంతం నాటికి డీలర్ల వద్దకు చేరుతుందని భావిస్తున్నారు.