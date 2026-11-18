3D భవనాలు, తెలుగులో లొకేషన్ల పేర్లు: యాపిల్ మ్యాప్స్లో సరికొత్త అప్డేట్!
భారతీయ వినియోగదారుల కోసం యాపిల్ మ్యాప్స్ కీలక అప్డేట్ తెచ్చింది. 3D ల్యాండ్మార్క్లు, AR వాకింగ్ గైడ్స్, AI నావిగేషన్తో పాటు తెలుగు సహా 10కి పైగా భాషల్లో ద్విభాషా లేబుల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : November 18, 2026 at 6:50 PM IST
Hyderabad: భారతీయ వినియోగదారుల నావిగేషన్ అనుభవాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన 'యాపిల్ మ్యాప్స్' (Apple Maps) యాప్లో కీలక మార్పులు చేసింది. మన దేశంలోని రహదారుల తీరుతెన్నులు, ప్రాంతీయ భాషల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కొత్త వెర్షన్ను తీర్చిదిద్దింది. బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక అధికారిక ప్రకటనలో యాపిల్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యాపిల్ వినియోగదారులందరికీ ఈ అప్డేట్ అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
కీలక ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే:
- 3D ల్యాండ్మార్క్లు: నగరాల్లోని ముఖ్యమైన భవనాలు, పార్కులు, షాపింగ్ మాల్స్, రహదారులను వినియోగదారులు త్రీడీ (3D) రూపంలో అత్యంత స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
- AR నడక మార్గదర్శకాలు: పాదచారులకు దారి చూపేందుకు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) టెక్నాలజీతో కూడిన మార్గదర్శకాలను జతచేశారు.
- తెలుగు సహా ప్రాంతీయ భాషల మద్దతు: తెలుగుతో పాటు పలు భారతీయ భాషలకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల, టెక్నాలజీపై సరిగ్గా అవగాహన లేనివాళ్లు సైతం తమ మాతృభాషలో యాప్ను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
- AI-ఆధారిత నావిగేషన్: అప్డేట్ చేసిన మ్యాప్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టూల్స్ను పొందుపరిచారు. దీంతో ప్రయాణ సమాచారం మరింత కచ్చితత్వంతో లభిస్తుంది.
వాస్తవ ప్రపంచాన్ని తలపించేలా మ్యాప్స్: కొత్త నగరాలకు వెళ్లే పర్యాటకులు, నిత్యం ప్రయాణాలు సాగించే వాహనదారులకు ఈ అప్డేట్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉండనుంది. సాధారణ రోడ్లు, పార్కులతో పాటు రహదారులపై ఉండే స్తంభాలు, ఇతర సూక్ష్మ ల్యాండ్మార్క్లను సైతం యాపిల్ మ్యాప్ మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. వాస్తవ ప్రపంచంలోని దృశ్యాలను తలపించేలా ఈ మ్యాప్స్ను రూపొందించడంతో, దారి తప్పిపోయే అవకాశం లేకుండా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడం మరింత సులభతరం కానుంది.
మల్టీ-స్టాప్ రూటింగ్ ఫీచర్: గూగుల్ మ్యాప్స్ మాదిరిగానే, యాపిల్ మ్యాప్స్లోనూ 'మల్టీ-స్టాప్ రూటింగ్' ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఒకే ప్రయాణంలో అనేక ప్రదేశాలను కలుపుకుంటూ తమ రూట్ను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ తుది గమ్యస్థానానికి చేరుకునే లోపు వివిధ ప్రదేశాలను సందర్శించాల్సి వస్తే, వాటన్నింటినీ మ్యాప్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా యాపిల్ మ్యాప్స్ మీకు అత్యంత అనుకూలమైన, సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో పెట్రోల్ బంక్, రెస్టారెంట్ లేదా కాఫీ షాప్ వద్ద ఆగాలనుకుంటే ముందుగానే ఆ వివరాలను జోడించవచ్చు. ఒకవేళ ప్రయాణ మధ్యలో అనుకోకుండా ఎక్కడైనా ఆగాల్సి వస్తే, నావిగేషన్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా 'యాడ్ స్టాప్' (Add Stop) ఆప్షన్ ద్వారా ఆ ప్రదేశాన్ని తక్షణమే మీ మార్గానికి జతచేసుకోవచ్చు.
ప్రాంతీయ భాషలకు మద్దతు: ఈ కొత్త అప్డేట్లో 'ద్విభాషా' (Bilingual) ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టారు. దీనివల్ల మ్యాప్లోని ప్రదేశాల పేర్లు ఇంగ్లీష్తో పాటు స్థానిక భారతీయ భాషలలోనూ కనిపిస్తాయి. తెలుగు, హిందీతో సహా మొత్తం 11 భారతీయ భాషలలో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రదేశం కోసం వెతికినప్పుడు లేబుల్స్ ఇంగ్లీష్, తెలుగులో కనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా దిల్లీలో ఇంగ్లీష్-హిందీ, కొచ్చిలో ఇంగ్లీష్-మలయాళం, కోల్కతాలో ఇంగ్లీష్-బెంగాలీ, మహారాష్ట్రలో ఇంగ్లీష్-మరాఠీ భాషలలో సమాచారం కనిపిస్తుంది.
గూగుల్ మ్యాప్స్ తరహాలోనే, వినియోగదారులు తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి పట్టే అంచనా సమయాన్ని (ETA) కచ్చితంగా తెలుసుకునే వెసులుబాటూ ఇందులో ఉంది. అంతేకాకుండా, ప్రయాణ మార్గంలో ఏవైనా రోడ్డు ప్రమాదాలు లేదా ట్రాఫిక్ అడ్డంకులు ఎదురైతే ఇతరులను అప్రమత్తం చేసేలా రిపోర్ట్ చేసే సదుపాయం, అలాగే సిరి (Siri) వాయిస్ అసిస్టెంట్ అనుసంధానం వంటి అదనపు ఫీచర్లను కూడా ఇందులో జోడించారు.