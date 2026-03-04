M5 ప్రో, M5 మ్యాక్స్ చిప్లతో యాపిల్ 'మ్యాక్బుక్ ప్రో' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
యాపిల్ "M5 ప్రో", "M5 మ్యాక్స్" చిప్సెట్లతో 2026 "యాపిల్ మ్యాక్బుక్ ప్రో"ను భారతదేశంలో ప్రారంభించింది.
Published : March 4, 2026 at 3:26 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ భారతదేశంలో "2026 మ్యాక్బుక్ ప్రో"ను విడుదల చేసింది. ఇది 14-అంగుళాల, 16-అంగుళాల డిస్ప్లే పరిమాణాలలో లభిస్తుంది. ఈ "మ్యాక్బుక్ ప్రో" M5 ప్రో, M5 మ్యాక్స్ చిప్సెట్లతో వస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 120Hz వరకు లిక్విడ్ రెటినా XDR డిస్ప్లే, 36GB వరకు యూనిఫైడ్ RAM, 2TB స్టోరేజ్, 12MP సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా, 96W వరకు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 100Wh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఈ ల్యాప్టాప్ మాకోస్, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్పై నడుస్తుంది.
మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ధర, లభ్యత: యాపిల్ ఈ కొత్త "మ్యాక్బుక్ ప్రో"లో RAM, స్టోరేజ్ కస్టమైజేషన్ను అందిస్తోంది. "M5 ప్రో" ప్రాసెసర్తో కూడిన ప్రామాణిక "14-అంగుళాల 2026 మ్యాక్బుక్ ప్రో" 24GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 2.49 లక్షలు.
అదే సమయంలో 36GB RAM + 2TB స్టోరేజ్తో కూడిన ప్రామాణిక "M5 మ్యాక్స్" చిప్సెట్ మోడల్ ధర రూ. 3.99 లక్షలు. ఈ స్టాండర్డ్ మోడల్ 18-కోర్ CPU, 32-కోర్ GPUతో వస్తుంది. కావాలంటే వినియోగదారులు దీనికంటే మెరుగైన పనితీరును అందించే "M5 మ్యాక్స్" సిస్టమ్-ఆన్-చిప్ (SoC) 18-కోర్ CPU, 40-కోర్ GPU వెర్షన్ కోసం అదనంగా రూ. 30,000 చెల్లించి పొందొచ్చు.
మరోవైపు "M5 ప్రో" చిప్సెట్తో కూడిన 16-అంగుళాల 2026 "మ్యాక్బుక్ ప్రో" 24GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 2.99 లక్షలు. 36GB RAM + 2TB స్టోరేజ్తో కూడిన "M5 మ్యాక్స్" ప్రాసెసర్ మోడల్ ధర రూ. 4.29 లక్షలు. వినియోగదారులు 64GB RAM కోసం అదనంగా రూ. 20,000, 4TB స్టోరేజ్ కోసం రూ. 60,000 చెల్లించవచ్చు. ఈ మోడళ్లన్నీ స్పేస్ బ్లాక్, సిల్వర్ రంగులలో లభిస్తాయి.
|మోడల్
|ప్రాసెసర్
|వేరియంట్
|ధర
|14-inch display
|M5 Pro
|24GB + 1TB
|రూ. 2,49,900
|M5 Max
|36GB + 2TB
|రూ. 3,99,900
|16-inch display
|M5 Pro
|24GB + 1TB
|రూ. 2,99,900
|M5 Max
|36GB + 2TB
|రూ. 4,29,900
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ ప్రో (2026) ప్రీ-ఆర్డర్లు నేటి (మార్చి 4, 2026) నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని సేల్స్ మార్చి 11, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.