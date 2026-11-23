యాపిల్ ఉత్పత్తుల జాతర: 2027 ఆరంభంలోనే కొత్త మ్యాక్బుక్ నియో, ఐఫోన్ 18 సిరీస్ లాంఛ్?
యాపిల్ అభిమానులకు గుడ్న్యూస్. 2027 ప్రారంభంలోనే కంపెనీ తన సెకండ్ జనరేషన్ మ్యాక్బుక్ నియో, ఐఫోన్ 18e, ఐఫోన్ 18 సహా పలు సరికొత్త డివైజ్లను విడుదల చేయనున్నట్లు నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.
Published : November 23, 2026 at 3:52 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన రెండో తరం మ్యాక్బుక్ నియోను (MacBook Neo) ల్యాప్టాప్ను 2027 ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు బ్లూమ్బెర్గ్కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ తన 'పవర్ ఆన్' న్యూస్లెటర్ ప్రకారం, iOS 27.4 అప్డేట్ విడుదలయ్యే సమయంలోనే యాపిల్ ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ను పరిచయం చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనితో పాటు స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 18, ఐఫోన్ 18e, కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ ఐప్యాడ్, అప్గ్రేడ్ చేసిన మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ మోడళ్లు కూడా అదే సమయంలో విడుదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది మార్చిలో భారత్లో మొదటి తరం మ్యాక్బుక్ నియో విక్రయాలు మొదలైన కొద్ది నెలలకే, ఈ తర్వాతి తరం మోడల్పై వార్తలు రావడం విశేషం. మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ కంటే తక్కువ ధరలో, యాపిల్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత సరసమైన ల్యాప్టాప్ కావడంతో దీనికి వినియోగదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. ఈ మోడల్తో పాటు మ్యాక్బుక్ ప్రోలకు ఉన్న భారీ డిమాండ్ వల్ల యాపిల్ మ్యాక్ విభాగం బలమైన వృద్ధిని సాధించింది. ఫలితంగా, ఇటీవల ముగిసిన 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ రికార్డు స్థాయి వార్షిక ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. అంచనాలను మించిన ఆదరణ రావడంతో, ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ ల్యాప్టాప్ ఉత్పత్తిని మరింత పెంచాలని యాపిల్ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
ఇతర ప్రొడక్ట్ లాంఛ్లు: 2027 ప్రథమార్ధంలో (మొదటి ఆరు నెలల్లో) యాపిల్ మరికొన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను కూడా విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. వీటిలో ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 (iPhone Air 2), ఓఎల్ఈడీ (OLED) స్క్రీన్తో కూడిన కొత్త ఐప్యాడ్ ఎయిర్, తదుపరి తరం ఐప్యాడ్ ప్రో ఉన్నాయి. అయితే, ఐఫోన్ 18e, మ్యాక్బుక్ నియోలతో పోలిస్తే ఈ పరికరాల ఉత్పత్తి (ప్రొడక్షన్) కాస్త వెనుకబడి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందువల్ల ఇవి వేరే సమయంలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.